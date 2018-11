Google ha anunciado de forma oficial que el sistema operativo Android tendrá soporte nativo para dispositivos con pantalla plegable (vía The Verge).

Fue en el marco del Android Developer Summit donde Dave Burke reveló la noticia, señalando que el objetivo de incluir soporte nativo es evitar la fragmentación y aprovechar este nuevo factor de forma con el menor trabajo necesario.

Este anuncio coincide con los primeros dispositivos con pantalla plegable que llegan de forma comercial, y es que hace unos días se presentó el Royole FlexPai que se puede doblar por la mitad y hoy conocimos el panel Infinity Plex de Samsung.

La forma en que Google implementa el soporte para pantallas plegables es adaptando una función existente llamada "Screen Continuity" que es la API que le hace saber a las aplicaciones de Android cuando la pantalla ha cambiado de tamaño, ya sea al rotarla o en este caso al doblarla como se muestra en la siguiente animación:

We just announced support for foldables at #AndroidDevSummit, a new form factor coming next year from Android partners.

Android apps run seamlessly as the device folds, achieving this form factor's chief feature: screen continuity. pic.twitter.com/NAfOmCOY26

— Android Developers (@AndroidDev) November 7, 2018