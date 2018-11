Trabajadores de Amazon en Europa organizan protestas bajo el lema "No somos robots"

El Black Friday es un día grandioso para las tiendas ya que gracias a las rebajas generan grandes ventas y ganancias, pero no es la misma situación para los empleados ya que en muchos casos tienen que trabajar por más tiempo y bajo presión, lo que en muchas ocasiones los lleva a realizar protestas.

Esto es precisamente lo que sucede con los trabajadores de los almacenes de Amazon que se están manifestando en varios países de Europa ya que consideran que trabajan en condiciones inhumanas y que son tratados como si fueran robots (vía TechCrunch).

Los empleados de Amazon aprovecharon el tan comentado Black Friday para dar su mensaje en la más reciente de una serie de acciones en este año.

En las protestas están involucrados sindicatos que tienen a trabajadores en Reino Unido, España, Italia y Alemania manifestándose y realizando huelgas contra la que llaman una cultura laboral peligrosa de Amazon, señalando que ya es suficiente y que los empleados deben ser tratados como seres humanos.

Help share their message 👇 #AmazonWeAreNotRobots pic.twitter.com/VpCCARfVfx

This #BlackFriday Amazon workers around the world have come together with one message for billionaire Jeff Bezos. We are not robots, treat us with dignity and respect.

We're staging #BlackFriday protests across the UK in anger at the awful conditions people work under at @Amazon warehouses.

Workers are breaking bones, being knocked unconscious and being taken away in ambulances.

Make sure people see this. Hit retweet 👇#AmazonWeAreNotRobots pic.twitter.com/pBT1ksFgdG

— GMB UNION (@GMB_union) November 23, 2018