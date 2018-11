Amazon desconcierta a usuarios con correo señalando problemas de privacidad

La compañía norteamericana Amazon envió un correo a sus usuarios de EE. UU., el Reino Unido y Europa, mencionando que sus nombres y direcciones de correo electrónico fueron expuestos. La firma no ha dado una respuesta completa.

Amazon envió el desconcertante mensaje a los usuarios este martes, advirtiéndoles que expuso un número desconocido de correos electrónicos de clientes después de un "error técnico" en su sitio web. Así lo mencionaron en el escrito:

Nos comunicamos contigo para informarte que nuestro sitio web mostró inadvertidamente tu dirección de correo electrónico debido a un error técnico. El problema se ha solucionado y no es el resultado de nada de lo que has hecho; no es necesario que cambies tu contraseña ni realices ninguna otra acción.