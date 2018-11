Chile: Alerta amarilla por pulso en el complejo volcánico Planchón Peteroa

Región del Maule.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) declaró alerta amarilla por pulso volcánico del Planchón Peteroa, en la Región del Maule, específicamente para las comunas de Molina, Curicó, Romeral y Teno.

Hace unos minutos se registró un pulso en el Complejo Volcánico #PlanchónPeteroa.

Actividad se enmarca en los parámetros de la alerta técnica #Amarilla que mantiene el macizo de la Región del Maule. pic.twitter.com/iAHEMsD6Az — Sernageomin (@Sernageomin) November 7, 2018

Esto pasó hace poco y muestran imágenes de la columna de humo que está saliendo del Planchón Peteroa.

Dada la situación, las autoridades establecieron alerta amarilla ¿Pero qué significa eso?

¿Qué significa alerta técnica #Amarilla para un volcán? Son variaciones en los parámetros que indican que el volcán está por encima de su nivel base y que el proceso es inestable, pudiendo aumentar o disminuir su actividad.

Más info 👉https://t.co/T5HMaodadw pic.twitter.com/DYrKMTKrlb — Sernageomin (@Sernageomin) November 7, 2018

Significa que hay explosiones menores y aparición de fumarolas, que su actividad es inestable y que no deben acercarse al complejo volcánico o volcán. Pareciera obvio, pero al existir estos fenómenos, no sobran los curiosos que se acercan para obtener una buena foto o un video de dron o helicóptero, que no se recomienda en ningún caso.

Por ahora nada de qué preocuparse, pero sí hay que estar atento, sobretodo si eres de la zona. Desde ya recomendamos leer toda la información que comparte el ente gubernamental a cargo en este link, donde se explica cada una de las alertas y qué hacer al respecto.