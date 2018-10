Mundo enfermo: Se robaron 123 tortugas de las Islas Galápagos

¿No será mucho?

Esta es una noticia triste, no solo para los amantes de los animales o de las tortugas en particular, si no que para todos.

A través de una notificación, el CITES informó que 123 tortugas gigantes fueron robadas desde un centro de crías en las Islas Galápagos.

Esto sucedió el 27 de septiembre y aún no se da con el paradero de estos especímenes, que probablemente sean movidos en el mercado negro.

Esta especie en particular, la Chelonoidis nigra se creía extinta y gracias a los esfuerzos hechos por diversas asociaciones se había logrado esperanza.

El Gobierno de Ecuador está evidentemente preocupado por la situación y llaman a contactar a este mail: drueda@galapagos.gob.ec si sabe o sospecha algo sobre el paradero de estas tortugas, que por su edad, podrían medir entre 6 y 30 centímetros, no más.