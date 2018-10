Cumpliendo donde debe: Review de la Fitbit Charge 3 [FW Labs]

¿A la altura de sus promesas?

Hace seis días empezamos a utilizar la nueva Fitbit Charge 3 y la verdad es que el proceso ha sido bastante agradable, pero vamos por parte.

En un principio, la marca prometía varios puntos que vamos a ir tratando uno por uno, para ver en qué medida realmente se cumplen.

Buen diseño

Sí, está bien hecha. Se nota durable, es ligera y no molesta en nada llevarla todo el día y toda la noche. Cumple con pasar desapercibida.

El diseño está bien pensado y tiene un tamaño súper agradable que no hace que destiñas en situaciones más elegantes, mientras que en lo casual se mezcla perfecto. Las bandas son intercambiables, por si quieres darle tu propio estilo.

El catálogo de carátulas es bien pobre eso sí. Imaginamos que con la compra de Pebble, este espíritu de comunidad y creación podría haberse traspasado a Fitbit, pero no pasó, al menos en este producto.

Medición cardíaca 24/7

Esta parte funciona espectacular y es particularmente bueno si tienes alguna condición en la que debas andar monitoreando tu ritmo. A diferencia de la mayoría de los smartwatch, aquí simplemente sucede y la información siempre está a la vista.

Un punto a favor para la aplicación en el celular, que deja entender de forma muy simple los cómo y los porqué de tus estados.

Resistencia al agua hasta 50 metros

No la probamos más allá de las duchas diarias y no, no hay ningún problema. Hasta el botón háptico que está en el lateral funciona bien. Según la marca resiste hasta 50 metros de profundidad e incluso puedes llevarlo al agua salada sin problemas.

Bienestar y alertas para seguir adelante

Tiene una aplicación para controlar la respiración y a pesar de que es agradable y relajante, uno tiene a olvidar su existencia.

Por otro lado, las alertas para moverse son algo incómodas y como en cualquiera de estos productos, se siente algo intrusa una vibración que es para recordarte algo que no es tan importante (sí, es importante pero somos flojos), así que desactivan. Mucho mejor así.

Medición del sueño

Esta parte es espectacular y ayuda mucho a ver cómo estás llevando tu vida. El sueño es fundamental y estar consciente de cuánto y cómo dormiste es una herramienta maravillosa. Puedes detectar patrones de mala higiene del sueño, que si te dispones a mejorar, puede cambiarte la vida. Para mí este es el punto más alto de este producto y sería genial que Samsung y Apple incorporaran una herramienta tan bien hecha como esta.

7 días de batería

No, ni por si acaso. La cargamos al 100% el primer día y a las 21 horas del quinto día, murió. No es malo, casi hace seis, pero no imaginamos un escenario donde una persona que haga harto ejercicio (que lo mide automáticamente gracias a sus algoritmos) pueda sacarle una semana de uso sin cargarlo. Quizás es porque era la primera, quién sabe. Lo bueno es que se carga súper rápido, lo malo es que es un adaptador propio, no una entrada USB-C, por ejemplo, que quizás comprometería la resistencia a los elementos.

La parte ¿smartwatch?

No es la pulsera más inteligente en cuanto a notificaciones y en nuestro caso particular alertaba de llamadas y de mensajes de texto, nada más. Se supone que también debería haber funcionado con el calendario, pero en el caso del iPhone Xs Max no fue así ¿Habremos hecho algo mal? (Actualización: llegará en una actualización a fines de noviembre) Quién sabe. Por un lado es bueno no tener tantas alertas en la muñeca. Si esa es la experiencia que buscas, hay alternativas más apuntadas a aquello, como esta.

Conocerte más a ti mismo

Al final del día, en esto es donde la Fitbit Charge 3 cumple más. Estás en conocimiento de cuánto te moviste, dormiste e incluso comiste. Con esa información tan bien presentada, es más fácil poder generar un cambio en tu estilo de vida y salud.

Es un súper buen producto, sobrio, de fácil uso, sin fallas y que en general promete con todo lo que cumple. Si buscas algo más avanzado, hay opciones en el mercado, pero para la mayoría de las personas que quieran un poco más de visibilidad de su actividad y llevar un récord de lo que hacen, esta pulsera les será más que suficiente.

El Fitbit Charge 3 se ofrece a un precio sugerido de USD $149.95. En Chile está a CLP $139.990, en Colombia a COP $654.000. México, MXN $3.499. Hay una versión con NFC para pagos móviles, pero es más cara.

En el caso particular de Chile, estará a la venta desde el 9 de noviembre en Falabella, Sparta y E-Best.