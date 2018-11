La mejor versión de si mismo: Review del iPhone XS Max

El Tambor Mayor de la industria.

El año pasado cuando revisamos el iPhone X, dijimos que este era el futuro según Apple y vaya que se lo tomó a peso la industria móvil. La cantidad de equipos que "rememoran" este diseño no son pocos y es que, duela a quién le duela, Apple es el que está marcando el paso de la industria en muchos aspectos y el iPhone XS Max es ahora el tambor mayor.

Estas son sus especificaciones técnicas, aunque siendo un terminal con iOS, no importan demasiado:

Pantalla OLED de 6.5 pulgadas a 1242×2688 pixeles

Procesador A12 Bionic

4 GB de RAM

Versiones con 64, 256 y 512 GB de almacenamiento

Cámara doble de 12+12 megapixeles, la principal a f/1.8 y la secundaria un teleobjetivo a f/2.4, ambos con estabilización óptica de imagen

Cámara frontal de 7 megapixeles a f/2.2

Resistencia al agua y al polvo con certificación IP68

Batería de 3174 mAh con carga rápida (no incluida en la caja) y carga inalámbrica

Diseño

El equipo no deriva mucho de su antecesor, el iPhone X, al ser una versión "S" de este, por lo que nos encontramos con la misma disposición de elementos, pero ahora en un nuevo color gold que pega muy bien.

El vidrio cambió y según Apple es el más resistente en un móvil. Extrañamente al tacto se siente menos resbaladizo que el modelo anterior y otros colegas me han comentado lo mismo.

Es la pantalla más grande que ha tenido un iPhone jamás y es, según Displaymate, la mejor en un móvil. Es fabricada por Samsung y modificada por Apple, creando así un tono de color exquisito, una reproducción HDR increíble, ángulos de visión muy amplios sin cambio de color y excelente brillo en exteriores. Sí, es la mejor, no cabe duda.

Ahora los parlantes son mucho mejores, con mejores bajos y mayor claridad en los altos, además de un volumen que se siente casi el doble, sin distorsionar al máximo. Se nota esfuerzo, ojo y calidad, una preocupación por hacer las cosas bien.

Rendimiento

El procesador A12 Bionic es por paliza el más potente en la industria móvil actual, con el último Kirin de Huawei pisándole la cola. La diferencia es que al contar con un sistema operativo propio, como iOS, el rendimiento es groseramente bueno.

Sobre esto último, si antes ya era rápido, iOS 12, que le dio vida a equipos desahuciados de hace cinco años, imagínense ahora con un equipo completamente nuevo y un procesador de 7nm.

¿Cuelgues? ¿Fallas? ¿Bugs? No, nada, después de 8 días usándolo no se me ha presentado ninguna complejidad ni borde mal limado. Aquí hay atención al detalle.

Correr aplicaciones de realidad aumentada y juegos 3D exigentes es una brisa. Siento que todo lo que le arroje a este equipo se la va a poder.

Ahora cuenta con Atajos de Siri, con la que puedo encadenar acciones a la "If This Then That", pero que integrado con el sistema operativo se convierte en una experiencia, para quienes gozan de dispositivos del Internet de las Cosas, muy agradable y fluida.

¿Batería? Un promedio de 7 horas y media de pantalla encendida, lo cual bajo los estándares actuales lo posiciona junto a los mejores exponentes de la gama alta y premium, incluso superando a algunos que tienen 4000 mAh.

Fotos y videos

Aquí la cosa no ha cambiado mucho, a excepción de que Apple tomó prestada una página del libro de Google con los Pixel y ahora tenemos Smart HDR, que sin que nos demos cuenta ni tengamos que hacer ningún paso extra, toma muchas fotos casi al mismo tiempo, con diferente exposición para mezclarlas en un gran resultado final.

Quizás no sean las favoritas de todos, porque Apple tiende a preocuparse de que se mantengan los colores reales. A algunos eso les encantará y de seguro permite una edición posterior mucho más llevadera en aplicaciones como Instagram.

Su modo retrato también ha mejorado bastante y la información que captura del fondo está mucho mejor tratada, con un bokéh ajustable en tiempo real como a posterior, pero con un realismo que se asemeja mucho más a las cámaras profesionales que antes.

En poca luz tiene pocos problemas y no tiende a reventar las luces. Es realmente muy completo y confiable.

En lo que respecta a video, la estabilización es exquisita y que ahora pueda grabar audio en estéreo es una cosa que no nos explicamos por qué no lo habían hecho antes. Sí, sigue siendo capaz de grabar 4K a 60 cuadros por segundo, sin problemas ni límites.

¿Lo recomiendo?

Sí, a ojos cerrados. Es difícil compararlo con Android porque son cosas muy distintas, pero es por lejos el mejor iPhone que ha existido.

Su precio es elevado (desde los USD 1099), pero no dista mucho de lo que estamos viendo en la mayoría de los actores principales. Debemos entender que es un artículo de lujo y que no es una obligación comprarlo, la misma compañía ofrece el iPhone 7 que sigue siendo muy capaz a un poco más de 400 dólares.

Este iPhone es la mejor versión de si mismo, grande, con mejor batería, mejor cámara, mejor todo. Si buscabas excusas para ir por él, dale, aquí hay otra, a menos que estés en el iPhone X, en ese caso, la única real excusa sería querer tener un equipo más grande, y no te juzgo.

Todos los años hay gurúes que predicen que es "el fin de Apple" por culpa del iPhone. Lo siento, este no es el año donde eso pasará. El equipo se venderá muy bien, y es que no hay mejor publicidad que algo bien hecho, aunque les duela a los que aman odiarlo.