Sony ya ha distribuido más de 86 millones de consolas PlayStation 4

Y se reportan más de 34 millones de suscriptores del servicio PlayStation Plus.

PlayStation 4 sigue vendiéndose bastante bien tal como se puede ver en las estadísticas recientemente presentadas por Sony (vía Gematsu).

Para empezar revelan que PlayStation 4 distribuyó 86.1 millones de unidades en todo el mundo hasta el pasado 30 de septiembre, lo que indica que se distribuyeron 3.9 millones de consolas durante el segundo trimestre, una cifra que representa una disminución de 0.3 millones en comparación al mismo período del año fiscal anterior.

A pesar de esta baja, Sony ha aumentado su expectativa para este año fiscal, por lo que en lugar de los 17 millones previamente mencionados ahora esperan distribuir 17.5 millones para el 31 de marzo de 2019.

Además de estos datos, la compañía anunció que hasta el 30 de septiembre había 34.3 millones de suscriptores de PlayStation Plus, lo que es un aumento de 6.2 millones en relación al año anterior.

También hubo un aumento en el departamento de software, ya que se vendieron 75.1 millones de unidades de juegos de PlayStation 4 en el segundo trimestre, por lo que se incrementaron 5.4 millones. Por cierto, 28 por ciento de esas ventas fueron descargas digitales.

Y es que aunque PlayStation 4 se acerca a la parte final de su ciclo de vida, aún le restan lanzamientos importantes como The Last of Us: Part II, Death Stranding y Days Gone, títulos que llegarán a sumarse al amplio catálogo ya existente.