Esto pasa cuando la NASA organiza un concurso de Halloween

Halloween no sólo es una ocasión perfecta para confeccionar un disfraz barato; o para armar un maratón de películas en Netflix. También es una excusa perfecta para sacar al Nerd que llevas dentro. Al menos eso acaba de demostrarnos la NASA.

Como cada año el Jet Propulsion Laboratory de la Agencia Espacial en Pasadena California organizó su concurso de decorado de calabazas. Con el simple objetivo de celebrar Halloween y ver qué tan creativos se ponían sus ingenieros.

Lo cierto es que como resultado obtuvieron una amplia galería de montajes; que van entre lo nerd y lo geek.

Desde tributos a Banksy, hasta niveles de juego de Pac-Man. Pasando por Charlie Brown, La Guerra de los Mundos y hasta las supernovas muertas este año.

Algunos incluso se pusieron extra creativos y montaron unos sencillos robots-calabaza; para armar un duelo a muerte.

What happened when we let our engineers loose on pumpkins for JPL’s seventh annual carving contest? Here are the results: https://t.co/z8zCjR6ZP4 pic.twitter.com/tRI0Rb8j7Z

— NASA JPL (@NASAJPL) October 30, 2018