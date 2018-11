Pequeño homenaje a Motorola y sus Moto Mods, por atreverse [FW Opinión]

El encanto de ser diferente.

Todo partió con la idea del smartphone modular. Fue una locura, una idea que agarró tanto vuelo que Google apostó por ella con el nombre del Project Ara, que no llegó a buen puerto.

Después, en un Mobile World Congress, LG rescataba algo de esta idea con el LG G5 y sus "Friends", que debo confesar, me llenó de ilusión.

El tiempo terminó por destrozar todo eso, porque en la práctica la experiencia no era la mejor, por no decir que era simplemente mala e incómoda.

Ya era fanático de los móviles y de este mundo cuando fui reclutado por esta redacción ¿Mi primer review? Esa locura de Motorola con todos los Moto Mods existentes a la fecha.

Me encantó y antes de usarlo estaba lleno de ilusión porque era algo nuevo en un mundo donde se innovaba muy poco. Fue un año particularmente estancado.

Después concluí que era simplemente una buena idea, muy alentadora, pero con una ejecución algo compleja, ya que eventualmente aparatos de ese estilo empezaron a salir para poder usarse con cualquier equipo, no solo con los Motorola de la línea Z.

Aún así tenían un "algo", un encanto medio nerd que me enamoraba cada vez que salía uno. Viajé a ferias móviles y vi los avances de Motorola y su comunidad respecto a estos aparatos.

Tienen algo "cool" que no me puede dejar de gustar, a pesar de que a veces puede ser incómodo andar acarreando los Mods. Siempre levantan miradas, siempre se siente bien usarlos.

Ahora último me he puesto a jugar más con algo que no consideré mucho en su momento de lanzamiento, el Moto Z3 Play y los dos Moto Mods que salieron con él: el de la impresora Polaroid y la cámara 360. La experiencia ha sido súper buena y por sobre todas las cosas: entretenida.

No, no lo he ocupado como mi dispositivo principal, pero pienso hacerlo eventualmente, debo confesarlo, los Moto Mods siguen siendo algo que me encantan y que siento que no deberían mirarse en menos

Estoy siendo egoísta quizás, ya llevamos tres años con la línea Z sin poder cambiar de diseño para ser compatibles con estos dispositivos y a pesar de que van a salir más, no puedo dejar de sospechar que, quizás después de todo este tiempo, Motorola vaya a ir a otro lado en los próximos años. Yo solo quería darles las gracias por atreverse, quizás no fue el cambio de paradigma que necesita esta industria y quizás no terminó de levantar todo el público necesario. Factores hay muchos y muy diversos, ellos no importan ahora.

Solo espero que, al final del día, las empresas no terminen haciendo siempre lo mismo que el resto, pero quizás ese es el futuro, irse a la segura. Al fin y al cabo esto es un negocio.