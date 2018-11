En México, tus mascotas pronto podrían ser legalmente tu familia e incluso podrías heredarles todo

Muchas personas consideran a su mascota como parte integral de su familia. Bueno, pues en la CDMX pronto podría ser apoyado por la ley.

¿Quién no ama a sus mascotas? Y para muchos son más que eso, son de hecho, parte de la familia e incluso su familia entera. No es algo extraño, aunque esta propuesta de ley por parte de Morena sí es un tanto curiosa. ¿Si pudieras, le heredarías todo a tu gato o perro? ¿En qué crees que lo gastaría? Aún quedan muchas preguntas en el aire.

Tus mascotas podrían ser tu familia legal

En la Ciudad de México puedes incluso terminar en la cárcel por maltratar a un animal, y eso es excelente. Y ahora iremos un paso más adelante: tu mascota podría ser considerada tu familia con todas las de la ley. Por fin. La propuesta fue idea de Nazario Norberto Sánchez de Morena, el partido de AMLO. En teoría, se buscará que las mascotas formen parte de tu familia de manera legal (como un hijo) y puedan heredar los bienes que dejes cuando fallezcas, para asegurar así que no se queden en la calle.

Lo que se pretende es reconocer el derecho de los seres sintientes a ser considerados parte de una familia y no como un objeto susceptible de ser embargado por deudas de carácter civil o mercantil.

Y viéndolo así, tiene sentido. Los animales no son cosas, son parte esencial de las familias, pero actualmente pueden incluso embargarlos, pues se consideran objetos. Ya veremos si esta propuesta logra pasar o no, pero esperamos que sí. Señor, ese no es un objeto, es mi hijo.