México: Así reciben los usuarios al nuevo servicio de internet de Dish

Se trata de ON Internet que cuenta con paquetes desde 199 pesos al mes.

Hace unas semanas se anunció que Dish lanzó un nuevo servicio de Internet doméstico por 4G llamado ON Internet, y ahora tenemos que UNO TV ha dado a conocer algunas reacciones de los usuarios interesados esta opción en el mercado mexicano.

Ponen como ejemplo al usuario Manuel Arriaga que comentó: "Es algo que ya había querido hacer desde hace tiempo (cambiar el servicio de internet). La compañía con la que estaba frecuentemente fallaba y para volver a instalar la red batallaba mucho. Me llamó la atención que On es muy fácil de instalar y no se requiere de un técnico para conectarlo."

Otros usuarios también destacan los mismos puntos, y es que una de las ventajas de ON Internet es que tiene una sencilla forma de instalación con precios asequibles por una conexión que promete ser eficiente.

A continuación tienen algunos de los paquetes disponibles:

El servicio de ON Internet está disponible en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Estado de México, Celaya, Morelia y Queretaro, y para más información pueden visitar su sitio web.