Yakuza: Kiwami y Bulletstorm entre los juegos "gratuitos" de PlayStation Plus para noviembre

Conozcan toda la alineación de títulos disponibles para el mes próximo

Hace unas semanas se filtró que Yakuza: Kiwami y Bulletstorm: Full Clip Edition serían algunos de los juegos de PlayStation Plus para noviembre y hoy tenemos que la información ha sido confirmada de forma oficial.

Sony Interactive Entertainment ha dado a conocer la línea de juegos "gratuitos" de PlayStation Plus para noviembre de 2018 que pueden conocer a continuación:

PlayStation 4

Bulletstorm: Full Clip Edition

Yakuza: Kiwami

PlayStation 3

Arkedo Series

The Jackbox Party Pack 2

PS Vita

Burly Men at Sea (Cross Buy con PS4)

Roundabout (Cross Buy con PS4)

Un detalle que vale la pena señalar es que todos estos títulos se pondrán disponibles a partir del próximo martes 6 de noviembre.

Por cierto, deben tener en cuenta que aún tienen un par de días para descargar los juegos de octubre incluyendo Friday the 13th: The Game, Laser League, The Bridge, Master Reboot y más.

Y bien, ¿qué les parecieron los títulos de PlayStation Plus para noviembre?