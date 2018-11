Hamuy acusa serio desinterés del gobierno en el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología

A momentos de dejar su cargo en Conicyt se refirió en duros términos a la institución y el oficialismo.

Mario Hamuy renunció hace algunos días a la presidencia de Conicyt y llamó a que el próximo ministerio no fuese capturado por grupos de interés (ve aquí la nota). Ahora, el Premio Nacional de Ciencias Exactas, declaró que hay apatía por parte del gobierno.

A punto de irse de Conicyt, Hamuy dio una entrevista a El Mercurio, donde dijo que se quiere volver a vincular con la investigación y que preparará un libro sobre cómo fue el proceso para crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sobre su renuncia y los ánimos que ve en la institución y el gobierno, dijo lo siguiente:

Conicyt no es solo una caja pagadora que entrega recursos. También es una instancia de decisión política. Pero no ha habido interlocución ni lineamientos, ni una guía para saber cómo seguimos. Cuando una ley tan importante es promulgada sin una ceremonia y cuando ves que pasan las semanas y no se nombra al titular, uno nota un desinterés por parte del Gobierno. No quisiera pensar que la manera de hacerlo sea nombrando a uno de los detractores de este ministerio, para implementarlo con freno de mano.

La renuncia viene en un marco donde se generó una fuerte polémica por el presupuesto 2019 para Conicyt, el cual no fue el esperado y tensó los ánimos. “Inicialmente planteamos un incremento de 10%; tras la conversación con el exministro Varela llegamos a un acuerdo de 6,5% y finalmente quedó en cero”, dijo.

Sobre la burocracia también fue claro: “he tratado de simplificar proceso, pero no siempre ha sido posible. Me he encontrado con una persona que se cree amo y señor de esta institución y que frena su agilidad. No todos compartimos la visión sobre la agilidad que requiere la actividad científica y tecnológica” , consignó sin dar nombres.

En cuanto a las futuras autoridades en la materia, Hamuy concluyó mencionando nuevamente que espera que se defiendan políticas públicas que beneficien al país: