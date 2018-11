Hackean tan fácil un Google Home Hub que hasta da vergüenza

Lo confesamos. Cuando se presentó el Google Home Hub nos voló la cabeza. Se mostraba como un dispositivo muy atractivo, accesible y menos intrusivo que la propuesta de Facebook.

Pero resulta que el asistente inteligente con pantalla sería en realidad bastante fácil de vulnerar. Tanto que hasta resulta ridículo.

I am not an IOT security expert, but I am pretty sure an unauthenticated curl statement should not be able to reboot the @madebygoogle home hub. pic.twitter.com/gCWFm5Ofyb

— Jerry Gamblin (@JGamblin) October 27, 2018