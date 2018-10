Los dogmáticos y los fundamentalistas religiosos son los que más creen en las Fake News

Un reciente estudio concluyó que personas con este tipo de ideologías y creencias son más propensos en tragarse las Fake News.

El fenómeno de las Fake News sigue abriendo debates y estudios para saber cuál es su verdadero alcance. Así lo sugiere por ejemplo el Journal of Applied Research in Memory and Cognition, que manifiesta que las personas dogmáticas y los fundamentalistas religiosos son los que están más propensos a caer y creer este tipo de divulgaciones falsas.

"Nuestro interés en las noticias falsas se basa en un interés general en comprender la experiencia común de creer cosas que no son ciertas", explicó el autor del estudio Michael V. Bronstein, de la Universidad de Yale.

El mismo Bronstein agrega el perfil de las personas que están cayendo en este tipo de cadenas que por ejemplo se viraliza mucho en la red social Whatsapp.

“La investigación sugiere que la vulnerabilidad a varios tipos diferentes de falsas creencias puede estar determinada (al menos en parte) por factores cognitivos similares. Por ejemplo, antes de nuestro estudio, la creencia en noticias falsas y la creencia en delirios se habían asociado por separado con una menor participación en el pensamiento analítico. Esto nos llevó a suponer que la creencia en noticias falsas y delirios pueden compartir un mecanismo común y, por lo tanto, estar correlacionadas entre sí, que es lo que encontramos".

Cómo se hizo el estudio

El estudio constó de 12 titulares de noticias falsos y 12 reales en orden aleatorio, y se les pidió que calificaran el grado en que creían que los titulares describían algo que realmente sucedió.

Por ejemplo, un titular de noticias falsas decía: “ Mike Pence: la terapia de conversión gay salvó mi matrimonio. ”.

Fueron 948 participantes en total, Bronstein y sus colegas encontraron que las personas que obtuvieron calificaciones más altas en la creencia de Fake News tenían características de personalidad delirante, dogmatismo y fundamentalismo religioso.

Michael Bronstein comentó los resultados:

“Investigaciones anteriores han demostrado que es más probable que las personas que se involucran en un pensamiento menos analítico crean falsas noticias. En segundo lugar, sugiere que una participación reducida en el pensamiento analítico y de mente abierta activamente podría explicar la creencia en noticias falsas entre las personas que apoyan las ideas delirantes, las personas dogmáticas y los fundamentalistas religiosos. "Estos resultados sugieren que podría ser posible reducir la creencia en noticias falsas utilizando intervenciones que pueden aumentar el pensamiento analítico o activamente abierto".