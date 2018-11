Aterrador: Un bug presente en el Pixel 3 XL agrega un segundo notch a la pantalla

A continuación te contamos una verdadera historia de terror adecuada para Halloween. ¿Recuerdas la primera vez que viste que un fabricante presentaba su nuevo celular con una "innovadora" idea de diseño? Sí, esa misteriosa y oscura muesca ubicada en la parte superior de la pantalla que bautizaron como 'notch'. Fue solo conocer de su existencia para que apareciera a menudo en tus pesadillas y en muchos teléfonos como el Google Pixel 3 XL.

Por más que lo odiaste, poco a poco te acostumbraste a vivir con él. Sin embargo, lo que no sabías es que te iba a seguir hasta volverte loco… y esta vez con compañía.

Así es: reportes de usuarios con el nuevo Google Pixel 3 XL revelan algo espeluznante. Es un bug que solo le pasa a algunos pero que no se le desearía ni a tu peor enemigo. Se trata de no uno…. sino DOS NOTCH en el celular.

Tal y como ves, el bug consiste en un segundo notch ubicado a un lado de la pantalla. Este no tiene utilidad alguna y se cree que es solo un error más de Firmware que forma la zona negra que debería de ir en la parte superior.

Usuarios de redes sociales se han estado quejando de este hecho como uno de los descubrimientos más desagradables que han tenido con un nuevo celular. Si bien no es algo generalizado, a quienes les ocurrió no les hizo mucha gracia encontrarse con este detalle.

Afortunadamente es algo que quienes notaron este error pudieron resolver rápidamente. Según sus relatos, lo único que tuvieron que hacer fue reiniciar el celular para hacer desaparecer ese segundo notch.

Google está ya al tanto de este problema y ha estado trabajando para solucionarlo cuanto antes.

¿Te imaginas donde tuvieras siempre un estorbo de ese calibre en la pantalla todo el tiempo? Qué aterrador.

So my Pixel randomly grew another notch today. 😂 https://t.co/c6Pff9MVmW pic.twitter.com/ugjfLmCkDZ

— UrAvgConsumer (@UrAvgConsumer) October 24, 2018