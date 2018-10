Una desgarradora muerte de Avengers es recreada para Halloween

Un usuario de Twitter acaba de mostrar al mundo una forma genial de recrear una de las escenas más desgarradoras de Avengers: Infinity War, en el marco de Halloween.

La película no solo se convirtió en una de las producciones más taquilleras de 2018, sino que rompió las expectativas de la gente. La muerte de varios personajes claves aún da mucho para hablar.

Un miembro de Twitter de nombre de Tasmen compartió una imagen de la decoración de Halloween de su vecina. En ella se pueden ver dos personaje ícono: Iron Man y Spider-Man, aunque éste último en una lamentable situación.

Friends decorate outside their house for Halloween each year. This is not ok. pic.twitter.com/TsmBOloZUk

— Tasmen (@tasmen) October 28, 2018