Attack of the Evil Poop: Videojuego chileno te hace luchar contra tu caca

Acción en el inodoro.

No mientan, más de alguno ha tenido una lucha épica en el baño por culpa de sus… heces. Eso plantea Attack of the Evil Poop, pero con mucha más acción de la que crees.

El videojuego chileno, desarrollado en solitario por Alejandro Navarro Hojman no solo busca acción a raudales, si no que entregar un mensaje positivo.

En el video se puede ver acción a raudales, con elementos de shooter, quick time events y miles de decisiones que se deben tomar en fracciones de segundo, todo a través de más de 12 niveles.

Pero eso no es todo. A través de la historia se te demuestra que si comieras saludable, no deberías enfrentarte a estos monstruos cafés horrorosos ¿Vieron? Todo puede transmitir algo bueno al final del día.

El juego corre a 1080p, a 60 cuadros por segundo y la verdad es que se ve muy bien. El demo lo puedes bajar ahora mismo, para que experimentes esta pesadilla de baño ahora ya.