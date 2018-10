Hombre incendió su casa por tratar de quemar arañas con un soplete

Un hombre terminó incendiando la casa de sus padres luego de usar un soplete para tratar de matar las arañas que se encontraban en el jardín.

El conocidísimo dicho "Kill it with Fire!" abunda en internet como un meme apropiado cada vez que vemos a algún pequeño ser vivo de aspecto algo desagradable cerca nuestro. Sin embargo, esto no significa que lo vayamos a aplicar en la vida real. Mucho menos que terminemos incendiando nuestra casa por tratar de matar unas cuantas arañas.

Esto es algo que ocurrió en la vida real. Hace unas pocas noches las autoridades de Fresno, California, recibieron una alerta de incendio en una zona residencial. Después de ocuparse del terrible fuego, se enteraron que todo había sido debido a un grupo de arañas.

Un hombre se encontraba cuidando la casa de sus padres mientras ellos se encontraban por fuera. En un momento decidió salir al jardín y se encontró con un grupo numeroso de viudas negras. Ante el temor de ver las letales arañas, decidió coger un soplete y matarlas con fuego.

El problema es que el fuego se expandió hacia la vivienda, lo que la hizo arder rápidamente. Cerca de 29 bomberos tuvieron que llegar a controlar la acción de las llamas debido a la acción desmesurada de este hombre.

Los resultados

El sujeto en cuestión no sufrió daño alguno pero no se podría decir lo mismo de la casa. Se reporta que esta quedó gravemente afectada sobre todo en el segundo piso y en el ático.

Mientras tanto, el departamento de bomberos de Fresno hizo una advertencia muy corta pero seria en Twitter:

Please don't use a blowtorch to kill spiders https://t.co/hcG3P0Pjin — Fresno Firefighters (@Local753) October 24, 2018

Por favor no usen sopletes para matar arañas".

No se sabe qué ocurrió con los arácnicos, pero si sobrevivieron seguramente se fueron muy lejos con todo este alboroto. Se podría decir que el pirómano cumplió con su objetivo (?).

Así que ya sabes: no te tomes los memes tan en serio si no quieres terminar en problemas.