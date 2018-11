¿Apu se va o no de Los Simpson? Aún no estamos seguros

Los Simpson están llenos de personajes que encarnan el "cliché" racista, ya sea que hablemos de mexicanos, hindúes, white trash, escoceses o blancos promedio: la realidad es que nadie se salva. Y esa sátira es precisamente algo de lo que volvió tan famosa la serie. Pero sí, estamos viviendo días turbulentos de extrema corrección política, y Apu estuvo a punto de pagar por ello.

Fue Adi Shankar quien dijo que se había tomado la decisión de dejar a Apu fuera del show; pero todo parece indicar que eso fue básicamente una fake news. Según Al Jean, escritor y productor de Los Simpson, le desea lo mejor a Adi Shankar, pero él no tiene ningún derecho de hablar en nombre de la serie. Y ya, eso fue todo lo que dijo, así que es probable que todo haya sido quizá no mentira, pero sí una exageración.

Adi Shankar is not a producer on the Simpsons. I wish him the very best but he does not speak for our show.

Esto es confirmado por la respuesta de Adi al tweet. Él espera poder "trabajar en terreno común" con los productores, asumimos que para impedir que Apu salga del show. En realidad, el tweet respuesta es un poco extraño y ambiguo:

I wish you well too. Let’s work towards common ground. Ignoring only fans the flames. The world is polarized & getting more so, and the onus is on us to bring people together. Engage in a constructive way and this matter will go to bed. I see you, now I’m asking you to see me.

— Adi Shankar (@adishankarbrand) October 29, 2018