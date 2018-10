Apple resucita un zombie y actualiza su Mac Mini

¿Alguien pidió esto?

¿Recuerdan la Mac Mini? No los culpamos si no. Apple la lanzó hace ya bastantes años y desde entonces prácticamente no había tocado este producto.

Pero oigan, es temporada navideña y hay que gastar ese dinero. Así que los chicos de Cupertino presentaron una nueva versión de su Mac Mini.

Desde hace un par de meses se venía hablando sobre la revelación de esta "sorpresa" y Apple ha cumplido. Mostrando un producto que resultará interesante para algunos.

Cada Mac Mini ahora tendrá procesadores de seis núcleos de octava generación. Con lo que será hasta cinco veces más rápido que el modelo previo.

Ahora la Mac Mini tendrá 64 GB de memoria RAM. Con almacenamiento flash, de hasta 2 TB en SSD. Gracias a ello sería hasta 60% más rápida en procesamiento de gráficos.

Se reafirma la apuesta con los puertos vista en la MacBook Air y vendrá con una entrada de ethernet, 4 puertos Thunderbolt 3, uno HDMI, y dos entradas USB-A. Además de estar construida con puro aluminio reciclado.

La Mac Mini saldrá a la venta por USD $799, con una configuración básica de 8GB de RAM, un procesador quad core Core i3 y 128 GB SSD de almacenamiento. La mezcla puede cambiarse y el precio también subirá.

La nueva Mac Mini sale a la venta partir de este 7 de noviembre de 2018.