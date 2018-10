Rumor: Adi Shankar podría crear una serie de The Legend of Zelda

El productor de la serie animada de Castlevania está trabajando con una "icónica compañía japonesa".

De acuerdo a un reporte reciente, Adi Shankar podría estar trabajando en una serie de The Legend of Zelda.

Por si no están al tanto, Adi Shankar es el productor de la serie animada de Castlevania en Netflix que recientemente estrenó su segunda temporada y que ha recibido opiniones positivas de parte de la crítica.

Esta posibilidad surgió cuando Shankar publicó en su cuenta de Instagram un mensaje donde confirma que está trabajando con una icónica compañía de videojuegos japonesa para adaptar una de sus franquicias en una serie, y The Wrap reveló que lograron obtener información que indica que el productor se encuentra en pláticas con Nintendo para crear la serie de The Legend of Zelda.

El sitio contactó a Nintendo para ver qué comentaban sobre el asunto, pero un vocero de la empresa mencionó que de momento no tienen nada que anunciar sobre este asunto.

Ya veremos si en los próximos días se confirma o se desmiente esta información, pero no cabe duda de que sería un proyecto muy interesante.