¿Cómo ser actor porno en México?

Quizá estés corto de dinero o nada más tengas el gran sueño de ganar miles por tener sexo; pero si quieres ser actor porno profesional (obviamente), sí hay ciertos parámetros que debes de cumplir. O sea, no cualquiera; seas hombre o mujer. Aunque claro, las mujeres tienen más posibilidades de ser contratadas.

¿Qué necesitas más allá de los mitos? ¿Tienes lo que hace falta? Bueno, aquí vamos. Agárrate bien de la silla.

Requisitos para ser actor porno en México

¿Experiencia? No

No, no necesitas ser una máquina sexual ni saberte de memoria todas las posiciones del kamasutra. Eso sí; alguna noción debes tener… de preferencia. Lo importante es lo que demuestres en el casting.

Sí necesitas un cuerpo de ensueño

Como mujer; de hecho sí necesitas tener un cuerpazo, o por lo menos que se vea que vas al gym. Como hombre; lo único que necesitas es, obviamente, un pene más grande que el promedio. Hablando específicamente de México, necesitas mínimo 18 cm.

Actuar sí es importante

Bueno, no se necesita un maestro del drama ni nada por el estilo; pero es muy importante que en el aspecto sexual, seas lo más natural posible. No queremos que los espectadores se den cuenta de que quizá no está todo tan bien como se ve.

Antes de ir a un casting, aprende que…

A ver; esto es la vida real. No puedes llegar en plan vulgar con nadie. Esta es una máxima que comparten muchas casas productoras de pornografía: todo es profesional y con respeto.

Sí, en el casting vas a tener sexo

Usualmente los hombres tienen un encuentro sexual con una actriz profesional y las mujeres con el director de audiciones. Todo frente a personas que están evaluando tu desempeño.

En México, la pornografía entre mayores de edad con libre albedrío es algo totalmente legal; así que no tendrás que preocuparte por eso. ¿Te animas?