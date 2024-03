Cómo descargar música de YouTube en tu celular Android: para escuchar MP3 al estilo “antiguo”

Hay música que nos encanta y no sabemos de donde sacarla. A veces algunos artistas no están en Spotify. ¿Alguna vez te ha gustado una canción de un video que la quieres guardar y escucharla incluso sin conexión a Internet? Puedes sacarla de Youtube. Esto es más fácil si tienes computadora, pero cuando no hay una a la mano, tampoco es complicado hacerlo desde tu celular Android.

Lo mejor es que no necesitarás descargar ninguna aplicación de terceros; sólo necesitas tu navegador y YouTube.

Así puedes descargar música desde YouTube en Android

Lo primero es ir al video cuya música quieres descargar, ya sea en la app de YouTube o desde el navegador. Una vez identificado el video, copia el enlace del mismo. Ahora desde tu navegador (no importa cuál tengas) abre el siguiente link y visita la página https://www.informaticadirecto.com/blog/convertir-videos-youtube-mp3/ Una vez dentro de la página, sólo tienes que copiar el enlace en el campo especificado para ello. Sólo cierra las ventanas emergentes que salgan. Sabemos que son molestas. Por último, presiona en Descargar MP3 y el audio comenzará a bajarse. Una vez descargado por completo; podrás encontrarlo en la carpeta Descargas dentro de tu celular.

Para escucharlo, ve al reproductor de audio que tengas instalado y listo. ¡Así de fácil y rápido! Eso sí, procura descargar el audio estando conectado a una red WiFi; esto para evitar el gasto excesivo de megas en tu plan de datos.

Ahora, siempre está la opción de tener una suscripción a YouTube Premium. Pero este es un tutorial de la vieja escuela, para esos momentos en que quieras disfrutar de tu música sin Internet.