Pornhub lanza su propio Snapchat para desnudos

Tus próximas selfies no tendrán que ser con ropa. Pornhub quiere hacértelo más fácil, tanto que no tendrás que limitarte a compartirlas en sitios web para adultos, gracias a su propio Snapchat para desnudos.

Si te preocupa que la gente critique tus desnudos parciales o completos en tus redes sociales o que estás eliminen tus fotografías, la nueva aplicación Trickpicks de Pornhub para Android e iOS se convertirá en tu mejor aliada.

“Las selfies se han vuelto una forma popular de autoexpresión para la sociedad actual. Son esencialmente el autorretrato de la era digital, capturando a los individuos en todo su esplendor”, comentó Corey Price, vicepresidente de Pornhub (via The Next Web).

trickpicks660x595.jpg

Básicamente, Trickpicks convierte tus desnudos en imágenes aptas para compartir con el público, pues, según Price, “superpone los componentes de una imagen NSFW para crear una imagen SFW apta para compartir”. Sin embargo, los filtros son un tanto sugerentes y dejan poco a la imaginación.

Trickpics ofrece hasta 15 filtros para aplicar a tus partes íntimas, seas hombre o mujer, en fotos tomadas de la cámara o desde la galería. En su página oficial puedes encontrar algunos ejemplos, si tu creatividad es bastante limitada (no funciona con el bloqueador de anuncios activo).

Pornhub promete que más filtros están por llegar a Trickpics y que eventualmente introducirá filtros para videos.

¿Alguien está interesado en probarla?

Trickpics [Play Store] [App Store]

