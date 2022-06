Joven cambia su nombre a iPhone 7 para ganarse un teléfono

Si usted cree que AppleWayer es el referente en cuanto a fanboys de la manzana, está equivocado. Un muchachín de 20 años acaba de cometer una de las hazañas más absurdas: cambiar su nombre a iPhone 7 solo para ganarse el teléfono.

Olexander Turin, un joven de Ucrania, acudió al registro civil para cambiar su nombre por iPhone Sim — Sim es siete en ucraniano — con el fin de ganarse un flamante iPhone 7. El concurso, realizado en su país natal, ofrecía el teléfono más reciente de Apple a los primeros veinte estúpidos intrépidos que se atrevieran.

De acuerdo con AP, el cambio de nombre cuesta apenas USD $2 en Ucrania. Comparado con los USD $850 que vale el teléfono no es nada, aunque no sabemos si joven Sim podrá cambiar su nombre más adelante. Lo bueno para él es que tiene un nuevo teléfono y cuenta con el apoyo de su familia, lo malo es que no le dieron la versión Plus.

¿Ustedes se cambiarían el nombre? En mi caso me pondría YotaPhone o tal vez algo más explosivo como Galaxy Note 7.