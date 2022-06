iPhone 7 Plus tendría 3 GB de RAM

Cuando de especificaciones se trata, Apple no es de las empresas que ofrece datos técnicos. Tal vez sea porque prefiere ofrecer información más práctica o porque sinceramente son cosas que le importan un pepino a la mayoría de personas que adquieren un celular.

Para los tres que desean saber cuánta memoria RAM tiene el nuevo iPhone 7, aquí una captura de pantalla de GeekBench (vía Pocketnow). De acuerdo con el benchmark, este dispositivo conocido como iPhone 9,4 cuenta con 3 GB de RAM y procesadores ARM.

iphonegeekbench660x595.jpg

El dato es interesante, ya que el iPhone 7 cuenta con 2 GB de RAM y sin duda será del agrado de aquellos que no saben qué modelo elegir. La versión Plus no solo cuenta con una mayor pantalla, sino también con dos cámaras para realizar capturas de telefoto.

Un gigabyte extra de memoria RAM nunca estará de más.