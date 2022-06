Esto ocurre cuando sumerges un iPhone 6S y un Galaxy S7 en Coca-Cola

¿Por qué sumergir un flamante iPhone 6S Plus o un Galaxy S7 en Coca-Cola? No sabemos, pero Adrian Isén si, ya que su canal de YouTube está lleno de pruebas extremas y comparativas de teléfonos.

En esta ocasión los protagonistas son dos de los teléfonos gama alta más poderosos del mercado. La prueba consistió en sumergirlos en Coca-Cola y congelarlos por espacio de 9 horas.

Adrian utiliza métodos ortodoxos para descongelar, como rociarle agua hirviendo al teléfono, incluso cuando ya no tiene hielo encima. De igual modo comete un pecado capital al conectar un dispositivo que no está completamente seco, pero eso no importa porque al final las cosas resultan bien.

Por su seguridad (y la de su billetera) no intenten esto en casa.