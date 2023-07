Review Apple Watch [W Labs]

Lo último de la famosa manzana mascada ha llegado hasta nuestro W Labs, me refiero al famoso reloj inteligente Apple Watch, el que llega a nuestras manos gracias a los amigos de ProMóvil quienes nos facilitaron una unidad.

Este reloj destaca por su moderno diseño —algo típico de Apple— y si bien no tiene una pantalla circular como el resto de los smartwatch, el Apple Watch sabe destacar por sus funciones y por su novedosa “Corona Digital” que es este dial mecánico que encontrábamos en relojes de pulsera más antiguos.

Pero no te seguiré aburriendo con tanto texto escrito porque sé que quieres ver cómo funciona este famoso reloj.

¡Vamos con el review del Apple Watch!

Especificaciones Técnicas (unidad probada)

Fabricante Apple Modelo Watch Sport 38mm – A1553 Origen China Red 2G

GSM/GPRS/EDGE No compatible Red 3G

UMTS/HSPDA/HSPA+ No compatible Pantalla – OLED Retina

– 1,32 pulgadas

– Force Touch (sensible a la presión de los dedos)

– Resolución 272×350 píxeles

– 16 millones de colores Hardware Interno – Procesador Apple S1

– 512MB RAM

– 8GB memoria interna

– Sensor óptico para calcular ritmo cardíaco

– Podómetro

– Acelerómetro

– Giroscopio

– Brújula

– Sensor luz ambiental

– Integra micrófono y altavoz Sistema Operativo – Watch OS 1.0.1 Conectividad – Bluetooth 4.0 Low Energy (LE) y A2DP

– Wi-Fi 802.11 b/g/n Dimensiones y Peso – 33 x 39 x 11 mm

– 87 gramos Resistencia al agua Certificación IPX7 resistente solo a salpicaduras Batería Li-Ion 205 mAh No removible

Diseño

Nos encontramos ante un llamativo reloj inteligente —pero reloj por encima de todo— que cuenta con un diseño bastante único, aunque viene en varios tamaños y diferentes estilos, adaptándose a todos los gustos, en eso debo reconocer que Apple realizó un buen trabajo.

En mi caso, mis amigos de ProMóvil me prestaron la versión Sport de 38mm, en pocas palabras, es el modelo más accesible de todos, ya que es el más pequeño y con materiales más simples. Preferí dicha versión porque será la más elegida por la mayoría y por lo mismo, solo de ella te hablaré.

Cuando vi por primera vez al Apple Watch, debo reconocer que a simple vista me gustó bastante su diseño, ya que en fotografías se ve más feo. Su correa de goma es bastante flexible, suave y muy cómoda, notándose que es de muy buena calidad y resistente —al menos eso aparenta—.

Luego tenemos al mismísimo reloj, el que cuenta con bordes y la mayoría de su parte trasera de aluminio anodizado, incluyendo su único botón y la Corona Digital.

Por la parte frontal tenemos su pantalla, la cual es de Ion-X, la que solo se encuentra en la edición Sport, en el resto de las ediciones, la pantalla pasa a ser construida en cristal zafiro. Por el lado trasero del reloj nos encontramos con los sensores del Apple Watch, los que están protegidos por un cristal de circonio.

Ahora, volviendo un poco a la correa, como te dije anteriormente es bastante cómoda, el pack viene con dos de ellas, una que es más pequeña para adaptarse mejor al grosor de la muñeca de una mujer y otra para hombres. Dichas correas son totalmente intercambiables, así que podrás comprar otras que sean de diferente color y usarlas.

Y para finalizar, te comento que por el lado izquierdo del reloj, nos encontremos con un altavoz y un micrófono, el que nos permitirá realizar y recibir llamadas directamente desde el Apple Watch

Pantalla

Hay varias cosas que destacar en esta sección. La primera es que el Apple Watch incorpora una pantalla del tipo OLED 1,32 pulgadas, muy parecidas a las AMOLED, pero gastan menos energía, colores negros mucho más profundos y colores vívidos.

La resolución de la pantalla varía dependiendo de la edición del Apple Watch. En el caso de la versión de 38mm (la que probamos), la resolución es de 272×350 píxeles, mientras que en la versión de 42mm, la resolución aumenta a los 312×390 píxeles. Agregar también que es una pantalla Retina, lo que mejora bastante la definición de éstas.

Esta pantalla también cuenta con la tecnología Force Touch, la que gracias a la capa de electrodos que se encuentran situados bajo el panel, nuestro protagonista será capaz de diferenciar entre una pulsación común y corriente, y otra con presión. En el video que encontrarás más abajo, donde te muestro el reloj, te explicaré y mostraré esta función.

Ahora, hablando de la calidad de imagen, te cuento que es bastante buena, digna de una OLED. Es tan buena la calidad que parece increíble que una pantalla tan pequeña llegue a verse igual a una pantalla perteneciente a un smartphone de gama alta.

En pocas palabras, te encontrarás con una muy buena definición, colores vívidos y animaciones que corren a 60fps, esa fluidez que Apple nos tiene acostumbrado a ver.

¿Y cómo se verá este la pantalla de este reloj a plena luz del día? Una imagen vale más que mil palabras, así que acá te dejo la fotografía donde podrás apreciar cómo se ve la pantalla con la luz del día:

Sistema, notificaciones, multimedia y más

Muchas de las funciones que trae el Apple Watch, son posibles explicarlas aquí mismo, pero seguir leyendo por harto rato más y viendo simples fotos, es algo que aburre. Por lo mismo, hice un video donde te mostraré y explicaré muy detalladamente, cada función de nuestro protagonista, para que tengas una mejor idea de cómo es realmente este reloj.

Recuerda visualizar el video en HD y a 60fps, para que puedas ver la fluidez con la que corre el Apple Watch.

Batería

Llegamos a uno de los puntos más importantes del review, saber cuál es la duración de la batería que tiene nuestro protagonista, a ver si tenemos que andar con el cargador a todos lados o no.

Te cuento que la batería del Apple Watch tiene una capacidad de solo 205 mAh, bastante menos de la que traen sus competidores con Android Wear, las que superan los 300 mAh. De todas maneras, nuestro protagonista me entregó buenos resultados.

Durante toda una noche dejé cargando el Apple Watch y lo desconecté exactamente a las 9:30am para darle un uso normal. Dicho uso consiste en lo siguiente:

Recibir muchas notificaciones y cada una de ellas hace encender la pantalla, además de hacer funcionar el vibrador y su tecnología háptica que te expliqué en el video principal. Ir controlando el reproductor de música con el Apple Watch, unas 8 veces aproximadamente. Recibí una llamada y hablé a través del Apple Watch. Apple Watch cada cierto tiempo te avisa que debes ponerte de pie y caminar durante un minuto. Alertó llamadas entrantes en 5 ocasiones. Vi un par de fotos en Instagram directamente con el reloj. Hice check-in con Swarm en dos oportunidades. Me puse a jugar con los watchfaces durante 10 minutos aproximadamente. A todo lo anterior, le sumas las cantidad de veces que quería ver la hora actual, las que fueron muchas.

A lo anterior, debo sumarle que la intensidad del brillo de la pantalla del Apple Watch, estaba ajustada a la mitad del nivel del ajuste disponible.

Siendo las 00:33hrs de la madrugada del día siguiente, al Apple Watch le queda un 34% de batería restante. Osea, con todo el uso que describí anteriormente, nuestro protagonista estuvo encendido durante 15 horas aproximadamente.

Creo que la batería perfectamente podría estar más de un día encendido, alcanzando las 20 horas de uso, lo que habla muy bien de la optimización aplicada por Apple.

Saque usted sus propias conclusiones estimado lector.

Conclusión

Actualmente soy dueño de un LG G Watch R con Android Wear y luego de probar el Apple Watch, sinceramente creo que al sistema operativo móvil de Google, le falta mucho más desarrollo para alcanzar lo hecho por Apple, y lo digo muy sinceramente.

Muchas cosas que deseaba ver algún día en mi LG G Watch R, los vi finalmente en el Apple Watch, como animaciones fluidas y bonitas a la vista, un reproductor de música (o control remoto) más bonito, funciones que te motiven a hacer ejercicios —por muy molestoso que sea—, una aplicación de mapas que venga por defecto… etc.

Me gustó la calidad de los materiales que tiene el reloj, te entregan esa sensación de que tienes algo caro en tus manos, algo de calidad superior, lo cual se agradece enormemente. Ahora, veamos si tuve la razón con el pasar del tiempo jejeje.

Personalmente creo que el Apple Watch tiene mucho futuro por delante, con la llegada de más aplicaciones, el reloj resultará ser bastante más útil y además tenemos que esperar las futuras actualizaciones que prepara Apple, la que más de alguna traerá una gran novedad.

¿Me lo compraría? Si personalmente tuviera el dinero, me lo compro sin pensarlo, porque es bastante completo, tiene funciones muy buenas y llamativas, a simple vista no llama tanto la atención —excepto cuando se enciende la pantalla—, tiene buenos materiales y la calidad de Apple. La duración de batería puede que a más de alguno no le guste, pero si no recibes muchas notificaciones durante el día, la carga puede durarte dos días perfectamente, y si ahorras energía, quizás llegues hasta los tres días.

Personalmente le tenía muy poca fe a este reloj, no me atraía para nada, pero ahora creo que tengo ganas de comprarme uno.

Lo Imperdible

Pantalla Altavoz y micrófono para hablar por teléfono Rendimiento y fluidez Funciones Calidad de los materiales

Lo Impresentable

La autonomía de la batería podría haber sido mayor Por el momento no se pueden descargar nuevos watchfaces

Si a ti también te gustó el Apple Watch y eres de Chile, puedes ahora mismo comprar el tuyo en ProMóvil.cl, donde encontrarás la versión de 38mm Sport en cuatro colores. Y si dices que vas de parte de Wayerless, te ganarás un descuento en tu compra.