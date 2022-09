Review Alcatel OneTouch Hero 2 [W Labs]

Un nuevo smartphone llega a nuestro W Labs y en esta oportunidad tenemos junto a nosotros al Alcatel OneTouch Hero 2, un phablet muy completo y con un hardware bien poderoso.

El Hero 2 tiene una pantalla que alcanza las 6 pulgadas con resolución Full HD, mientras que en su interior encontramos un procesador Mediatek de ocho núcleos corriendo a 2.0 GHz de velocidad con 2GB de RAM. En cámaras, encontramos una trasera de 13 megapíxeles con flash LED y una frontal de 5 MP de resolución. Tiene conectividad 4G y una batería de 3.100 mAh de capacidad.

Probamos al Alcatel OneTouch Hero 2 por un par de días, gracias a la gentileza de Alcatel Chile, quienes nos facilitaron una unidad para realizar nuestras pruebas y así comentarte lo bueno y lo malo de este phablet que pasa por nuestro W Labs.

También estrenamos un nuevo formato de review, el que se complementa con un video donde yo mismo te mostraré cómo es la interfaz de la cámara, el área multimedia del equipo y su sistema operativo, así como también su rendimiento. Las pruebas de la cámara, benchmarks, duración de batería, entre otros, los encontrarás en el clásico formato de texto. Esto lo hago con el fin de explicarte mejor cómo es un equipo y de manera mucho más rápida.

¡Vamos con el review!

Especificaciones Técnicas (unidad probada)

Fabricante Alcatel Modelo OneTouch Hero 2 – 8030B Origen China Bandas Red 2G

GSM/GPRS/EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 Bandas Red 3G

UMTS/HSDPA/HSPA+ 850 / 900 / 1900 / 2100 Bandas Red 4G

LTE 700 (B28 Chile) / 1700/2100 (B4) / 1800 (B3) / 1900 (B2) /

2100 (B1) / 2600 (B7 Chile) Pantalla – IPS LCD 6 pulgadas

– 1920×1080 Full HD

– 367ppi

– Protección Dragontrail Hardware Interno – Mediatek MT8392

– Ocho núcleos

– 2.0 GHz Cortex-A7

– GPU Mali-450MP4

– 2 GB RAM

– 16GB memoria interna (12.9GB para el usuario)

– Lector de tarjetas MicroSD de hasta 32GB

– LED de notificaciones de color blanco

– Puerto IR para usar de control remoto universal

– Radio FM con RDS Conectividad – Bluetooth 4.0

– Wi-Fi 802.11 a/b/n/g Dual Band

– Wi-Fi Direct

– DLNA

– Wi-Fi Hotspot

– Miracast

– NFC Métodos de ubicación – Red/Wi-Fi

– A-GPS

– GLONASS Cámara – Sensor principal de 13.1 MP con flash LED

– Estabilizador de imagen

– Grabación de video Full HD 1080p 30fps

– HDR disponible para fotos en tiempo real

– Sensor frontal de 5 MP Sistema Operativo – Android 4.4.2 KitKat

– Navegador Google Chrome y propietario

– Interfaz personalizada

– App Cross DJ Hero instalada

– Tecnología CrearMotion para tus videos Puertos/Ranuras – Micro SIM

– Micro USB 2.0

– Jack 3.5mm (audífonos y/o Manos libres)

– Pines para conexión del MagicFlip

– Ranura para stylus incorporado Dimensiones y Peso -160.5 x 81.6 x 7.9 mm

– 175 gramos Resistencia al agua No certificado Batería – Li-Ion 3.100 mAh No removible

Diseño

Nuestro protagonista cuenta con un diseño que logra verse elegante, a pesar de que el material principal de este equipo sea el plástico, aunque a simple vista se nota resistente y bien construido.

El equipo no es del todo liviano, ya que sus 175 gramos igual se hacen notar, en comparación con los equipos actuales que cada vez parecen alcanzar el peso de una pluma. Personalmente no me gustan los equipos livianos, porque demuestran ser frágiles, lo que no me pasó con el Hero 2.

Sus 6 pulgadas tampoco se notan, no lo encontré para nada incómodo, como sí me ocurrió con el Motorola Nexus 6, el que también es de 6 pulgadas y se sentía demasiado grande. Sin embargo, con el Hero 2 no me ocurrió eso. De hecho, pensaba que el equipo era de 5,5 pulgadas antes de leer sus especificaciones técnicas.

Personalmente no me molestó para nada al usarlo, de hecho podía hasta escribir con una mano, aunque esto depende netamente del usuario. Tampoco sentí incomodidad al momento de llevarlo en los bolsillos del pantalón o jeans, aunque sí al momento de subir escaleras, pero nada grave.

Viéndolo de manera frontal parece un Motorola Moto G pero grande. Sin embargo, cuando el Hero 2 enciende la retroiluminación de las tres teclas virtuales que tiene en la parte inferior de la pantalla, ahí toma su propia identidad.

Por el lado trasero debo admitir que el diseño de la cámara y del flash LED me recordaron al Samsung Galaxy S4, pero en lo demás tiene su estilo propio. También vemos en el lado derecho unos pines que hacen contacto con el Magic Flip LED y en la parte inferior vemos el stylus. De ambos te hablaré en el video que verás más abajo.

Por los lados nos encontraremos con el puerto Micro USB, el conector Jack 3.5mm para la salida de audio, micrófonos, el altavoz principal, ranuras para la Micro SIM y Micro SD, teclas de encendido y volumen, así como también el puerto infrarrojo para ser usado como control remoto universal.

Pantalla

El Hero 2 incorpora una pantalla del tipo IPS LCD que alcanza las 6 pulgadas de tamaño y tiene una resolución de 1920×1080 píxeles, alcanzando los 367ppi de densidad.

Debo admitirles estimados lectores que no le tenía mucha fe a esta pantalla, pero Alcatel prácticamente me tapó la boca, porque no tiene absolutamente nada que envidiarle a los paneles utilizados por otros fabricantes como Apple, Sony o Samsung, ya que se ve muy bien y la definición de ésta personalmente me gustó.

El brillo cuando lo dejas al nivel máximo, se ve realmente brillante, lo que logra que los colores se vean vívidos. A eso le sumamos que tiene una muy buena definición, haciendo que los videos en HD se vean muy bien.

Ahora, si la comparamos con la competencia —en este caso con el Sony Xperia Z3— notamos que el Hero 2 muestra un poco menos de color que el Xperia Z3, tal y como lo puedes ver en la siguiente imagen:

La temperatura del panel es totalmente diferente, siendo la del Hero 2 mucho más cálida, mientras que la del Xperia Z3 es mucho más fría.

También tenemos la prueba para ver cómo se ve la pantalla a plena luz del día, y este es el resultado en un día despejado:

Finalmente tenemos las opciones que te ofrece el equipo para poder configurar la pantalla. Allí encontraremos opciones para activar ClearMotion, un efecto muy parecido al TruMotion que incorporan los televisores de hoy en día aumentando los cuadros por segundo. Esto logra que los videos se vean con más fluidez, especialmente las películas que llegan a verse como si fuera una teleserie, con movimiento natural. Un efecto que primera vez lo veo presente en un smartphone.

Adicional a lo anterior, también encontramos opciones para cambiar el fondo de pantalla, activar “Pantalla dividida” que te permite ejecutar dos aplicaciones a la vez, controlar el brillo, modificar el tamaño de la letra y ajustar la temperatura del color, entre otras opciones.

Cámara, multimedia y sistema

Esta es una nueva sección donde te mostraré a través de un video, cómo es la interfaz de la cámara, tanto para fotografías como para video, también te mostraré cómo es el reproductor de música, la radio FM, el reproductor de video, cómo es el audio del equipo y obviamente te mostraré parte del sistema operativo y funciones del equipo, así como también su rendimiento.

Así que dale play al video y recuerda visualizarlo en HD a 60 cuadros por segundo para que puedas ver la fluidez del equipo.

Fotografías de prueba

Acá te dejo un par de fotografías capturadas directamente con el Alcatel OneTouch Hero 2, utilizando todas las opciones en modo automático y sin HDR.

Foto de día

Foto Macro

Foto nocturna

Videos de prueba

Por acá encontrarás un video que fue realizado por nuestro Hero 2, el cual fue grabado con los ajustes en modo automático, con resolución Full HD a 30 cuadros por segundo.

Sé perfectamente que YouTube lamentablemente no deja el video en su máxima calidad. Por lo mismo, te dejo un link con el video original alojado en MEGA para que puedas visualizarlo en tu reproductor favorito, además de poder visualizar por tus propios medios los detalles técnicos del video.

DESCARGAR VIDEO

Benchmark

Por supuesto no podíamos dejar pasar a nuestro protagonista sin antes someterlo a nuestras pruebas de benchmarks que realizamos en nuestros análisis.

Acá tienes los resultados pertenecientes al Samsung Galaxy S6. Si lo deseas, puedes ir a nuestra sección W Labs y seleccionar el análisis de otro equipo que esté redactado por mi, para que puedas comparar los resultados.

AnTuTu Benchmark 34.771 3DMark 5.086 Ice Storm Extreme GeekBench 3 Single Core 503 – Multi Core 2.571 BaseMark X 11.478 BaseMark OS II Overall 518, System 1408, Memory 257, Graphics 347 y Web 572

Batería

Llegamos al punto que a muchos de ustedes les importa, incluso para algunos los ayudará a decidir si compran este equipo o no. Me refiero a la autonomía de la batería, la que nuestro Hero 2 incorpora una del tipo Li-Ion de 3.100 mAh de capacidad y no es removible.

Durante un día completo estuve probando la duración de la batería, usando el equipo con mi propia SIM, como si fuese totalmente mío, ejecutando mis aplicaciones, mis accesorios… etc, dándole un uso más que normal.

Estas son mis aplicaciones que instalé y ejecuté en el Hero 2:

Android Wear WhatsApp Telegram Twitter Gmail Swarm NetEase Music Spotify Google Now Instagram Facebook FB Messenger Tapatalk

Adicional a lo anterior, el equipo estuvo conectado a un LG G Watch R de manera permanente vía Bluetooth, conexión 4G activa en gran parte del día, además de escuchar música en dos oportunidades, durante 4 horas aproximadamente y con audífonos estéreo Bluetooth. También realicé y recibí un par de llamadas durante el día, además de ver redes sociales y correo electrónico.

El equipo se cargó durante toda la noche, se encendió a las 6:30AM y se procedió a realizar todo lo que dije anteriormente. Siendo las 21:09hrs del mismo día, la batería ya le quedaba un 15% de energía restante.

La batería dio una autonomía de 14 horas, con 10 minutos y 52 segundos, teniendo la pantalla encendida durante 2 horas, con 46 minutos y 16 segundos, tal y como lo demuestran las siguientes capturas:

Agregar también que el brillo de la pantalla estuvo en modo automático y todos los métodos de ahorro de energía estaban desactivados.

Esta prueba fue realizada dándole al equipo un uso mucho más que lo normal. Por lo mismo, la duración de batería será totalmente diferente con el uso que podrías darle tú estimado lector, a menos que le des exactamente el mismo uso que le di yo.

Saque usted mismo su conclusión estimado lector.

Conclusión

El Alcatel OneTouch Hero 2, es un phablet que personalmente me impresionó por su buen rendimiento, algo totalmente inesperado para mi. La última vez que probé un equipo Alcatel, su launcher andaba muy lento y obviamente esperaba algo similar con nuestro protagonista, pero fue todo lo contrario.

Aparte del buen rendimiento entregado por el equipo, lo encontré bastante completo, tiene de todo lo que te puedas imaginar —dentro del segmento obviamente— y cada persona que veía este equipo lo encontraba bastante bueno, lo que me llamó mucho la atención.

Personalmente soy dueño de un Sony Xperia Z3 con Android Lollipop, y cuando pasé a probar al Hero 2 con Android KitKat, pensé que sería una lata volver a usar una versión anterior de Android, pero no fue así, ya que gracias al buen rendimiento del equipo, tuve una excelente experiencia de uso.

Me gustó el Magic Flip LED, creo que es un excelente complemento para el equipo, ya que no solo te ayuda a proteger la pantalla, también te informa a través de notificaciones mediante las luces LED, lo cual me resultó bastante útil y no hace que el equipo sea más ancho. Lamentablemente desconozco si este accesorio se compra aparte o viene con el equipo, pero en mi caso, éste venía adjunto.

Personalmente recomiendo este equipo, es lo más completo que podrás encontrar a un precio razonable y donde encontrarás funciones que solo ves en equipos mucho más caros. Creo que Alcatel realizó un excelente trabajo con el Hero 2, estaba muy contento usándolo como si fuera mi equipo personal.

Si te interesó este equipo, te cuento que el operador Claro Chile y también PC Factory lo comercializan en Chile a CLP$249.990 (USD$413) precio prepago.

Lo Imperdible

Buen rendimiento Diseño no incomoda Precio razonable Buena cámara Pantalla aceptable Autonomía de la batería aceptable Buena calidad de audio

Lo Impresentable