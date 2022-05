Review Samsung Galaxy A3 [W Labs]

Un nuevo equipo llegó hasta nuestro W Labs para pasar por cada uno de nuestros análisis y en esta oportunidad tenemos como protagonista al Samsung Galaxy A3, un smartphone perteneciente a la nueva línea Galaxy A.

Este terminal destaca por incorporar un diseño moderno y elegante, además por ofrecer una renovada versión de su interfaz TouchWiz que promete ofrecer un mejor rendimiento y menos aplicaciones propietarias de Samsung.

Viene con procesador de cuatro núcleos, conectividad 4G LTE y una cámara principal de 8 MP, mientras que la frontal es de 5 MP especial para las selfies, que son mostradas en una pantalla Super AMOLED de 4,5 pulgadas qHD.

Desde ya agradecemos a nuestros amigos de Samsung Chile, quienes me facilitaron una unidad para realizar todas las pruebas necesarias y así comentarte qué tal es este Galaxy A3, y te pueda servir como una posible opción de compra.

¡Comencemos!

Especificaciones Técnicas (unidad probada)

Fabricante Samsung Modelo Galaxy A3 – SM-A300YZ Origen China Bandas Red 2G

GSM/GPRS/EDGE 850 / 900 / 1900 / 2100 Bandas Red 3G

UMTS/HSDPA/HSPA+ 850 / 900 / 1900 / 2100 Bandas Red 4G

LTE 700 (Chile) / 900 / 1800 / 2600 (Chile) Pantalla – Super AMOLED 4,5 pulgadas

– 540×960 qHD

– 245ppi

– Corning Gorilla Glass 4 Hardware Interno – Qualcomm Snapdragon 410

– Cuatro núcleos

– 1.2GHz de velocidad

– GPU Adreno 306

– 1 GB RAM

– 16GB memoria interna

– MicroSD de hasta 64GB

– Radio FM con RDS y grabadora Conectividad – Bluetooth 4.0 LE

– Wi-Fi 802.11 b/g/n

– Wi-Fi Direct

– DLNA

– Wi-Fi Hotspot Métodos de ubicación – Red/Wi-Fi

– A-GPS

– GLONASS

– Beidou Cámara – Sensor principal de 8 MP con flash LED

– Grabación de video Full HD 1080p 30fps

– Sensor frontal de 5 MP con retoque de rostros Sistema Operativo – Android 4.4.4 KitKat

– Navegador Google Chrome

– Interfaz TouchWiz

– Administrador de archivos propio

– Tienda Galaxy Apps Puertos/Ranuras – Nano SIM

– Micro USB 2.0

– Jack 3.5mm (audífonos y/o Manos libres) Dimensiones y Peso – 130.1 x 65.5 x 6.9 mm

– 110,3 gramos Resistencia al agua No certificado Batería Li-Ion 1900 mAh No removible Contenido de la caja – Equipo

– Manual de instrucciones

– Cargador viajero USB ETA0U83EWE

– Cable USB / Micro USB ECB-DU68WE

– Manos libres estéreo con micrófono y control remoto

EHS64AVFWE

– Llave para abrir ranuras Nano SIM y MicroSD

– 3 adaptadores de oído para manos libres

Diseño

Acá dejamos atrás al ya clásico plástico odiado por muchos, querido por algunos y se reemplaza por un cuerpo metálico completo.

En esta oportunidad Samsung se preocupó el diseño de este equipo y eso personalmente lo noté bastante, ya que se ve muy bien, derrocha elegancia por donde se le mire, de hecho, parece como si fuera un equipo de gama muy alta.

Una de las cosas que destaco de su diseño, es lo extremadamente liviano que es, de hecho, varias veces me asusté al no sentir que llevaba el equipo en mi bolsillo, ya que también tiene un tamaño compacto, el que resulta bastante cómodo de llevar y sostener.

Por la parte trasera podemos notar cómo sobresale la cámara, lo que a algunos puede que no les guste mucho, ya que al dejar el equipo en una superficie plana, estará apoyado sobre el mismo lente de la cámara, la que podría sufrir algún tipo de daño si no se le tiene un cuidado especial.

Ahora, la calidad de los materiales del equipo se sienten bien resistente al momento de sostener al Galaxy A3, aunque eso se decidirá al momento del equipo reciba un golpe o una caída, cosa que no probaré.

En esta oportunidad la tapa trasera no es removible, así que para insertar la tarjeta Nano SIM y Micro SD, tendremos que extraer ambas bandejas que se encuentran insertas por el lado derecho del equipo.

Agregar también que en la parte frontal del equipo, nuevamente tenemos a la tecla central física, la que se encuentra acompañada de dos teclas táctiles retroiluminadas, una para ver las apps en segundo plano y la otra para volver atrás, clásico de Samsung.

Pantalla

Nuestro protagonista tiene una pantalla del tipo Super AMOLED de 4,5 pulgadas, la que cuenta con una resolución qHD de 540×960 pixeles, además de una densidad de 245ppi y se encuentra protegida con la tecnología Corning Gorilla Glass en su nueva versión 4.

La calidad de imagen que entrega esta pantalla, es para mi gusto bastante buena, entrega una imagen bastante clara, con una buena tonalidad en los colores y la definición es aceptable.

Y digo que la definición es aceptable porque los detalles y las letras pequeñas, se pueden distinguir muy bien en esta pantalla, a pesar de que su resolución sea menor a la HD.

De todas maneras, en el apartado Pantalla del menú de configuración, puedes modificar el modo de pantalla y así tener un ajuste diferente en la calidad y tonalidad de la imagen.

Y finalmente tienes una fotografía de la pantalla capturada a plena luz del día. Los ajustes de la pantalla estaban al máximo, pero con el brillo automático.

Cámara

Nuestro protagonista cuenta con un sensor principal de 8 megapixeles, el cual cuenta con enfoque automático y está acompañado de un flash LED.

La interfaz que ofrece la cámara es bastante amigable y fácil de usar, similar a las que ya hemos visto en equipos Galaxy recientes. En ella podrás modificar la resolución, el ISO, activar o desactivar el flash, aplicar efectos, temporizador, balance de blancos, entre otras opciones.

También encontrarás diferentes modos de captura, entre los que se destacan el modo automático, belleza facial, panorámica, captura continua, HDR, nocturno y un modo para crear archivos GIF animados.

Te dejo a continuación algunas fotografías capturadas con el Galaxy A3 con todos los ajustes en modo automático, para que puedas apreciar la calidad de imagen con tus propios ojos. Las imágenes no tienen ningún tipo de modificación, ni tampoco están comprimidas. Recuerda hacer click sobre ellas para verlas en tamaño original.

Fotografía de día 1

Fotografía de día 2

Fotografía nocturna sin flash

Fotografía nocturna con flash

Para los fanáticos de las selfies, nuestro protagonista integra una cámara frontal de 5 megapixeles con un lente de gran angular, para que de esta manera logren aparecer más amigos en las típicas selfies grupales.

También es capaz de realizar un retoque “mágico” a todas tus selfies, para que éstas aparezcan más bonitas, incluso te permite activar el modo “espejo” para que aparezca la imagen a revés, especialmente para aquellos que salen mejor en las fotografías cuando la imagen está al revés.

Y por último, tenemos una opción bastante útil, ya que al mostrar nuestra palma de la mano completamente en la cámara, automáticamente se activará el temporizador con dos segundos para capturar la fotografía automáticamente.

Finalmente tenemos el modo de video, donde nuestro protagonista es capaz de realizar grabaciones con resolución Full HD de 1920×1080 pixeles, con hasta 30 cuadros por segundo y con sonido estéreo.

Te dejamos con el video de prueba, grabado directamente con el Samsung Galaxy A3:

Multimedia y Audio

Lo estuve buscando por todos lados, pero no lo encontré. Me refiero al clásico reproductor de música de Samsung y su típica canción “Over The Horizon”, pero no simplemente en este equipo no están. En su reemplazo está Google Music como encargado de reproducir nuestros archivos MP3, WMA, WAV, AAC, entre otros.

Con él también podrás reproducir la música que tengas en la nube asociada a tu cuenta de Gmail, y por supuesto todo el catálogo que te ofrece el servicio premium de música por streaming que te ofrece Google. Además podrás crear listas de reproducción, cuenta con opciones de repetición y reproducción aleatoria, entre otras funciones. Y si tienes un reloj inteligente con Android Wear, podrás copiar tu música descargada al dispositivo y reproducirlas con audífonos Bluetooth directamente desde tu reloj.

El reproductor también integra un ecualizador de Samsung de 7 bandas con perfiles predefinidos y cuentas con sonido 3D, activar el refuerzo de bajos y la claridad de audio.

Radio FM

También tenemos Radio FM con tecnología RDS disponible, para escuchar todas tus emisoras favoritas. Además podrás grabar directamente desde la Radio FM, para que luego puedas escuchar aquel programa o canción que tanto te gusta.

Reproductor de Video

El equipo incorpora un completo reproductor de video con el que podrás ver tus películas y videos favoritos con una resolución máxima de 1920×1080 píxeles (Full HD) con hasta 30 cuadros por segundo como máximo.

Es compatible con archivos MP4, DivX, XviD, WMV, M2V, MKV, MPEG H.264 y H.263, además de incorporar el modo de imagen Cine AMOLED, el cual mejora la calidad de imagen y podrás visualizar subtítulos.

Audio

Comenzando por el audio interno, tenemos un altavoz Mono que se encuentra ubicado en la parte trasera del equipo, justo al lado de la cámara.

La calidad de sonido entregada por el altavoz es bastante aceptable, no entrega sonidos graves tan potentes como en equipos Galaxy de gama alta, pero tiene lo suyo. También tiene buenos agudos que no suenan chillones, lo cual se agradece. En cuanto a potencia de volumen, esta es bastante alta y no se satura.

Sorprendido quedé con el audio emitido a través del conector de audífonos de 3.5mm, ya que la calidad de sonido la encontré bastante buena y con potencia de volumen alta.

Siempre he reclamado a los equipos Samsung por ofrecer una potencia de volumen algo baja al escuchar música con audífonos alámbricos, pero eso se quedó atrás, ya que ahora sí se escucha fuerte, lo cual agradezco mucho.

Misma experiencia tuve con audífonos estéreo Bluetooth, lo cuales lograron sonar bastante fuertes, con buenos bajos y agudos. Además tiene el soporte de audio apt-x, el que te ofrece una calidad de audio sin pérdidas.

Sistema y Rendimiento

El Samsung Galaxy A3 es un equipo de gama media que opera con el sistema operativo Android 4.4.4 KitKat y el que pronto debería ser actualizado a Android Lollipop.

Este sistema se encuentra personalizado con la interfaz de Samsung, la que conocemos como TouchWiz, la que ha recibido algunas modificaciones de parte del fabricante surcoreano para mejorar el rendimiento.

Samsung en esta oportunidad escuchó todas las críticas con respecto a TouchWiz, ya que se eliminaron prácticamente todas las aplicaciones propietarias del fabricante, como S Voice, Flipboard, Gear Manager, S Health… entre otras, y las envió a la tienda Samsung Apps para que cualquier las pueda descargar cuando el usuario las necesite.

Si antes en un Galaxy te encontrabas con hasta tres páginas en el menú principal llena de apps de Samsung, ahora solo tienes una página y media con solamente las aplicaciones necesarias, tal y como lo demuestra la siguiente captura:

El rendimiento y la fluidez del sistema ha mejorado notablemente, y para que lo puedas ver tu mismo, he grabado el siguiente video donde conocerás la interfaz del Galaxy A3. Recuerda activar la visualización del video a 60 cuadros por segundo, activándolo en las opciones de calidad del video en YouTube:

Benchmark

Por supuesto no podíamos dejar pasar a nuestro protagonista y su potente hardware sin antes someterlo a nuestras pruebas de benchmarks que realizamos en nuestros análisis.

Acá tienes los resultados pertenecientes al Samsung Galaxy A3. Si gustas, puedes ir a nuestra sección W Labs y seleccionar el análisis de otro equipo redactado por mi para que puedas comparar los resultados.

AnTuTu Benchmark 22.803 3DMark 2.988 – Ice Storm Extreme GeekBench 3 Single Core 502 – Multi Core 1.443 BaseMark X 4.122 BaseMark OS II Overall 512, System 1.444, Memory 398, Graphics 333 y Web 588

Batería

Llegamos al apartado que a muchos de ustedes les importa. Te cuento que el Galaxy A3 incorpora una batería no removible del tipo Li-Ion con 1900 mAh de capacidad.

La batería la estuve probando un día completo, dándole un uso un poco más de lo normal, con las siguientes aplicaciones ejecutándose en segundo plano y/o ejecutándose en tiempo real:

Android Wear WhatsApp Telegram Gmail Swarm Instagram Facebook Messenger (FB) Trello Twitter Google Now Spotify Google Music

Adicional a lo anterior, el equipo estuvo conectado a un LG G Watch R de manera permanente vía Bluetooth, conexión 4G activa en gran parte del día, además de usar en dos oportunidades a Spotify con 4 horas en total con audífonos estéreo Bluetooth. También realicé y recibí un par de llamadas durante el día, además de ver redes sociales y correo electrónico.

El equipo se cargó durante toda la noche y se encendió a las 6:30AM y se procedió a realizar todo lo que dije anteriormente. Siendo las 23:14hrs del mismo día, la batería ya le quedaba un 7% de energía restante.

La batería dio una autonomía de 13 horas, con 2 minutos y 12 segundos, teniendo la pantalla encendida durante 2 horas, con 4 minutos y 51 segundos, tal y como lo demuestran las siguientes capturas:

Hay que recalcar que el brillo de la pantalla estuvo a su máximo nivel, pero con el sensor de brillo automático activado. Además agregar que ningún tipo de ahorro de energía estuvo activo durante la prueba.

Saque usted mismo su conclusión estimado lector.

Conclusión

El Samsung Galaxy A3 es un smartphone de gama media bastante completo, ofreciendo un muy buen rendimiento y un diseño bastante elegante que a mi personalmente me gustó.

Siento que con el Galaxy A3, Samsung escuchó todos los reclamos de sus usuarios y la respuesta las aplicó en este equipo, ya que todos sabemos que mucha gente odia el plástico que se usaba por Samsung, y ellos ahora llegan con un diseño con materiales de metal y aluminio.

Por otro lado tenemos a TouchWiz, el que se había ganado la mala fama de ser lento y con mucho lag. Sin embargo, en el Galaxy A3 anda muy fluido (tal y como pudiste verlo en el video) y además eliminó todas las apps propietarias que para muchos eran innecesarias y las juntó en una tienda de aplicaciones para que el usuario pueda descargas y usarlas cuando quiera.

También me gustó la calidad de audio que tenía este equipo, sobre todo el que emite a través del conector 3.5mm para los audífonos, ya que la potencia de volumen fue notablemente aumentada, dejando atrás a esos Samsung que sonaban despacio por seguir una tonta ley europea que limitaba el volumen de los smartphones.

Otra de las cosas que me gustó fue su pantalla, la que a pesar de no ser HD, se defendió muy bien ofreciendo colores vívidos y un brillo bastante potente, lo cual se agradece mucho.

Finalmente tenemos la batería, la que me dio una autonomía de 12 horas aproximadamente con un uso un poco más de lo normal. Para un gama media creo que está dentro de lo normal, perfectamente te alcanza para cubrir tu “día a día” y con llegar con un poco de carga a tu casa al final de la jornada.

Si me quitaran la posibilidad de usar equipos de gama alta y solo me dejaran usar equipos de gama media, voy a ojos cerrados por el Samsung Galaxy A3, porque funciona realmente bien.

Disponibilidad

El Samsung Galaxy A3 estará disponible solo en tiendas del retail chileno, además de las tiendas Samsung Store desde CLP$199.990 (USD$315 aprox).

Lo Imperdible

Diseño Calidad de audio Buen rendimiento del sistema operativo Buena cámara principal Batería aceptable

Lo Impresentable