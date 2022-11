Review Google Nexus 6 [W Labs]

Llegó el año 2015 y con él llega una nueva temporada de reviews en Wayerless, y qué mejor que comenzar con un smartphone que muchos esperaban. Hasta nuestro W Labs llegó el Nexus 6, el nuevo phablet de Google que en esta oportunidad es fabricado por Motorola y que gracias a nuestros amigos de ProMovil, podremos comentarte qué tal es.

El nuevo Nexus 6 incorpora una pantalla AMOLED de 5,96 pulgadas con resolución QHD de 2560×1440 píxeles, una cámara principal de 13 megapíxeles con estabilización óptica de imagen, además de un doble flash LED en forma de anillo y grabación de video 4K, y una cámara frontal de 2MP. En cuanto a potencia, tenemos un procesador Qualcomm Snapdragon 805 de cuatro núcleos corriendo a 2.7 GHz de velocidad y acompañado de 3GB de memoria RAM, operado con Android 5.0.1 Lollipop.

A simple vista pinta muy bien este phablet de Google, ¿pero será realmente así de bueno el Nexus 6? Te invito a que conozcas todos los detalles de este equipo, incluso lo malo y también lo bueno, en este completo análisis que comienza ahora mismo.

¡Comencemos!

Primera Vista

En este video podrás conocer más detalles del diseño del Nexus 6, así como también algunas de sus especificaciones principales y ver cómo anda su sistema operativo. Disfrútalo en Full HD y a 60 cuadros por segundo.

Especificaciones Técnicas (unidad probada)

Fabricante Google – Motorola Modelo Nexus 6 – XT1100 Origen China Bandas Red 2G

GSM/GPRS/EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 Bandas Red 3G

UMTS WCDMA/HSDPA/HSPA+ 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 Bandas Red 4G

LTE 700 (Chile) / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 Pantalla – AMOLED

– 5,96 pulgadas

– 2560×1440 QHD 2K

– 560ppi

– Corning Gorilla Glass 3 Hardware Interno – Qualcomm Snapdragon 805

– Cuatro núcleos

– 2.7GHz de velocidad

– GPU Adreno 420

– 3GB RAM

– 32GB memoria interna Conectividad – Bluetooth 4.1 LE

– Wi-Fi 802.11 a/b/n/g/ac Dual Band

– Wi-Fi Direct

– DLNA

– Wi-Fi Hotspot

– Miracast

– NFC Métodos de ubicación – Red/Wi-Fi

– A-GPS

– GLONASS Cámara – Sensor principal de 13 MP

– Doble flash LED en forma de anillo

– Grabación de video 4K 2160p

– Sensor frontal de 2 MP Sistema Operativo – Android 5.0.1 Lollipop

– Navegador Google Chrome

– Interfaz original con Material Design

– Actualizaciones de sistema directas desde Google Puertos/Ranuras – Nano SIM

– Micro USB

– Jack 3.5mm (audífonos) Dimensiones y Peso – 159.3 x 83 x 10.1 mm

– 184 gramos Resistencia al agua Solo resistente a salpicaduras de agua Batería Li-Po 3.220 mAh No removible

Incluye cargador compatible con Turbo Charger

Pantalla

Acá estamos ante una pantalla grande, la que alcanza prácticamente las 6 pulgadas, algo que incomodó a muchos de los fans de la línea Nexus de Google.

Dicha pantalla es del tipo AMOLED, tiene un tamaño de 5,96 pulgadas y su resolución es de 2560×1440 píxeles, lo que quiere decir que estamos frente a una pantalla QHD. Además tiene una densidad de 560 píxeles por pulgada (ppi) y cuenta con protección Corning Gorilla Glass en su tercera versión.

En cuanto a mi experiencia personal, encontré que la pantalla ofrece una muy definición cuando ves algún video o fotografía, pero la temperatura de la pantalla es bastante cálida, lo que no me gustó del todo. El brillo de la pantalla tampoco es tan alto como uno se lo espera.

Acá tienes una comparación entre el Nexus 6 y el Sony Xperia Z3 (AMOLED QHD, versus IPS Full HD).

Cámara

Llegando al apartado de la cámara, te cuento que nuestro protagonista cuenta con un sensor de 13 megapíxeles, el que se encuentra acompañado de un doble flash LED con forma de anillo.

Dicho sensor cuenta con estabilización óptica de imagen y grabación de video en 4K. Sin duda alguna, una de las mejores cámaras que ha tenido la línea Nexus en toda su existencia.

Usando la aplicación Google Cámara, podrás capturar imágenes con HDR+ para que obtengas un mejor resultado en los colores de la imagen, aunque esta función retarda bastante la captura. También podrás capturar imágenes usando el modo Photo Sphere y en modo Panorámica. Adicional a eso, tienes la opción Efecto de enfoque, que permite capturar a un objeto cercano, dejando el fondo borroso y destacando principalmente el objeto central.

Podrás ajustar manualmente el nivel de exposición, aunque esta opción tiene que activarse primero desde el menú de ajustes. En dicho menú, encontrarás opciones para activar la geolocalización, y ajustar la resolución para sacar fotos en formato 4:3 o 16:9, entre otros ajustes.

Acá te dejo algunas fotografías tomadas con el equipo en diferentes condiciones, todas capturadas con la máxima resolución posible y ajustes automático.

Aire libre

Macro

Nocturna con luz artificial

Nocturna sin luz

La cámara también te permitirá grabar videos con calidad Ultra HD (4K) con hasta 30 cuadros por segundo y audio estéreo. No hay opciones para grabar en cámara lenta o para grabar a 60 cuadros por segundo, solo puedes intercambiar entre grabar en HD, Full HD y Ultra HD.

Acá dos videos de prueba, uno grabado en 4K y otro grabado en Full HD, para que puedas apreciar la calidad.

Video 4K

Video Full HD

Multimedia y Audio

Comenzando por el reproductor integrado de música, tenemos a Google Music como encargado de reproducir nuestros archivos MP3, WMA, WAV, AAC, entre otros.

La gran mayoría de ustedes ya debe conocer a Google Music, pero para los que no, les cuento que con él podrás reproducir toda tu música que tengas en la memoria interna, y también la que tengas en la nube asociada a tu cuenta de Gmail, y por supuesto todo el catálogo que te ofrece el servicio de música por streaming premium.

Con este reproductor podrás crear listas de reproducción, cuenta con opciones de repetición y reproducción aleatoria, entre otras funciones. Y si tienes un reloj inteligente con Android Wear, podrás copiar tu música descargada al dispositivo.

También contamos con el ecualizador que incorpora Android por defecto, el que te ofrecerá 5 bandas personalizables, y también podrás aumentar el refuerzo de graves y activar el sonido envolvente, además de contar con 11 perfiles pre-ecualizados.

Para todo lo que es video, el Nexus 6 cuenta con el original de Android, el que se integra también con la galería de fotos. Con él podrás reproducir archivos de video (MP4 principalmente) con una resolución máxima de 4096 x 2160 píxeles (4K) 30 FPS. Si los videos se encuentran en Full HD, es posible reproducirlos a 60 FPS.

En cuanto al audio, te cuento que el Nexus 6 integra 2 altavoces estéreo en la parte frontal del equipo, y debo decir que suenan muy bien. Tienen un sonido grave muy notorio y cuando comienzas a subir el volumen, el sonido hace retumbar al teléfono. Además, el equipo emite el sonido con un leve efecto envolvente que hace muy notorio el sonido estéreo, lo cual se agradece.

Lamentablemente no me gustó el audio emitido a través de la salida para audífonos 3.5mm, ya que la potencia de volumen es muy bajo, y eso que la prueba la hice con unos audífonos Sennheiser CX300II que se caracterizan por tener una alta potencia, así que esperemos que esto se solucione luego.

Por otro lado tenemos la conexión de audífonos vía Bluetooth, la cual fue bastante buena, ya que la potencia de volumen era alta, se notaba mucho la diferencia con respecto a la salida emitida a través del Jack 3.5mm. Lamentablemente el sistema operativo carece del codec de audio aptX, el que te da un sonido sin pérdida en audífonos Bluetooth compatibles.

Sistema y Rendimiento

Nuestro protagonista fue uno de los primeros dispositivos en salir de fábrica con el sistema operativo Android 5.0 Lollipop, y al día de hoy ya va en la versión 5.0.1 del mismo nombre.

Android Lollipop se caracteriza por ofrecer una interfaz totalmente renovada llamada Material Design, la que se caracteriza por asignarle colores algo chillones a las aplicaciones, además de ofrecer nuevas animaciones y efectos que ahora corren a 60 cuadros por segundo, logrando un efecto 100% fluido.

Y así de bien corre Android Lollipop en el Nexus 6, las aplicaciones se ejecutan rápido y todo funciona aparentemente normal. Sin embargo, tuve dos cosas que me llamaron la atención.

Estaba escuchando música con Spotify, usando audífonos alámbricos y el equipo se encontraba boqueado en mi bolsillo. De pronto, en dos oportunidades, el la música se quedaba pegada por milésimas de segundo, como si el procesador estuviera al 100% de carga. Y no solo con Spotify me ha ocurrido esto, también con Google Music.

Y lo otro que me llamó la atención es que el sistema se demora 1 minuto con 15 segundos (cronometrados) en bootear desde que aparece el logo de Google al encender, lo que encuentro que es bastante más de lo normal. Aquí la prueba en video.

Como es un equipo Nexus, el sistema viene con muy pocas aplicaciones. De hecho, las únicas apps son las de Google, como Gmail, Hangouts, YouTube, Google Keep, Google Maps, Google Drive, Google +, entre otras.

Por acá tenemos la pantalla de inicio, el menú prinicipal y el de ajustes para que los conozcas:

Y aquí tenemos la nueva barra de notificaciones, la que también cuenta con los accesos directos al Wi-Fi, Bluetooth… etc.

Por supuesto no podíamos dejar pasar a nuestro protagonista y su potente hardware sin antes someterlo a nuestras pruebas de benchmarks que realizamos en nuestros análisis.

Acá tienes los resultados pertenecientes al Nexus 6. Si gustas, puedes ir a nuestra sección W Labs y seleccionar el análisis de otro equipo redactado por mi para que puedas comparar los resultados.

AnTuTu Benchmark 51.667 3DMark 22.909 – Ice Storm Unlimited GeekBench Single Core 1.040 – Multi Core 3.142 BaseMark X 30.141 BaseMark OS II Overall 1.319, System 2.671, Memory 591, Graphics 2.481 y Web 772

Batería

Es sin duda lo más importante al momento de querer comprar un smartphone, y por lo mismo tenemos que tener toda la información necesaria antes de realizar una posible compra.

Te cuento que la batería del Nexus 6 no es removible y su capacidad alcanza los 3.220 mAh, y eso es lo que veremos a continuación, ya que sabremos precisamente cuántas horas podrá aguantar la batería con un uso más de lo normal.

La prueba comienza al finalizar de cargar el equipo por completo, y esto ocurre a las 6:30AM. En ese momento, salgo de mi casa con el Nexus 6 conectado vía Bluetooth a un LG G Watch R, sumando también que tengo habilitado la conexión 4G y pantalla con el brillo automático. En el viaje de ida y de vuelta, que dura aproximadamente una hora y media, voy escuchando música con audífonos Bluetooth y durante el transcurso del día, recibo y realizo unas 5 llamadas aproximadamente, sumando también muchas notificaciones que llegan al teléfono y a la vez a mi reloj, y varias veces revisando Twitter, Telegram y WhatsApp.

Con todo el uso anteriormente descrito, la batería llegó al 13% cuando eran las 12:24AM. En pocas palabras, el equipo estuvo encendido durante casi 19 horas aproximadamente y la pantalla estuvo activa durante 2 horas con 24 minutos y 29 segundos. Debes tener en cuenta que no usé ningún tipo de ahorro de energía.

Saque usted estimado lector sus propias conclusiones.

Conclusión

El Nexus 6 de Google es un phablet muy completo y a la vez muy potente en cuanto a potencia, pero creo que partimos un poco mal con respecto a su tamaño, ya que creo que fue un cambio muy brusco saltar de los 4,95 pulgadas del Nexus 5 a los 5,96 pulgadas del Nexus 6, algo que no solo lo digo yo, también opinan lo mismo muchas otras personas.

Personalmente creo que hubiera sido mejor comenzar con una pantalla de 5,5 pulgadas y no con las 6 directamente. Aparte, como punto extra, Android Lollipop por si solo no tiene opciones especiales que son típicas de phablets, como la posibilidad de que el teclado virtual sea más pequeño y que éste se pueda deslizar a los bordes de la pantalla para así poder escribir con más comodidad. En cambio con el Nexus 6, el teclado se ve grande y ocupa todo el ancho de la pantalla, algo que incomoda bastante al momento de escribir con una mano. Pero claro, son opciones que pueden ser agregadas con futuras actualizaciones.

En lo que sí me gustó fue en la cámara, ahí la línea Nexus hizo una real evolución, ya que las cámaras de los Nexus anteriores eran pobres en calidad, pero con el Nexus 6, eso queda atrás y ahora tienes una cámara de un verdadero gama alta. En cuanto a la pantalla, encontré que la definición era buenísima, pero la tonalidad de la pantalla es demasiado cálida a mi gusto, lo que hace que los colores no se vean realmente verdaderos.

El audio y sus altavoces estéreo son geniales, me encantó como se escuchaba, aunque no perdono que la salida de audio a través del Jack 3.5mm sea tan bajo, así que eso debería solucionarse con una actualización. Tampoco me gustó que se demora 1 minuto y 15 segundos en iniciarse el equipo, siendo que otros como el Xperia Z3 o Motorola Moto X 2014 se demoran 45 segundos como máximo, eso hay que solucionarlo, al igual que el bug que hacía que de pronto la música se quedaba pegada por milésimas de segundo, algo que no debería suceder por ningún motivo, y menos en este tipo de smartphone.

En fin, el Nexus 6 es un buen equipo, pero tiene un sistema operativo que aún le falta pulir algunos detalles, y cuando eso suceda, será una excelente alternativa para adquirir un smartphone, aunque te tendrán que gustar los móviles algo grandes.

El Nexus 6 se puede conseguir en Chile en las tiendas de ProMovil, y nuestros lectores que mencionen a Wayerless, recibirán un descuento. En México, podrás adquirirlo directamente con Motorola. Según las mismas palabras de Motorola Chile, no hay planes de traer el Nexus 6 a Chile.

Nuevamente agradecer a nuestros amigos de ProMovil, ya que gracias a ellos, pudimos realizar este completo análisis del Nexus 6.

Lo Imperdible

Pantalla con buena definición, aunque sus tonalidad es algo cálida Muy buena cámara, la mejor de todos los Nexus Soporte y actualizaciones directas desde Google Potente altavoces frontales estéreo Incluye cargador Turbo Charger Batería aceptable

Lo Impresentable