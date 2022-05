Review Samsung Gear S [W Labs]

Te traemos el último review de la temporada 2014 de los W Labs de Wayerless, y en esta oportunidad tenemos el privilegio de poder presentarte al nuevo Samsung Gear S, un reloj inteligente bastante completo y el que se destaca por tener una pantalla curva y conectividad 3G.

El Gear S cuenta con una pantalla curvada de 2 pulgadas del tipo Super AMOLED con resolución de 360×480 pixeles, además de contar con un procesador de doble núcleo corriendo a 1GHz de velocidad, acompañado de 512MB de RAM y 4GB de almacenamiento interno. También es resistente al agua, cuenta con sensores para medir ritmo cardiaco y rayos UV, opera con Tizen OS y su batería es de 300 mAh.

Estuve probando este espectacular reloj inteligente, gracias a nuestros amigos de Samsung Chile que me facilitaron una unidad, y así hablarte de todo lo bueno (y también lo malo) del nuevo Samsung Gear S.

¡Comencemos!

Especificaciones Técnicas (unidad probada)

Fabricante Samsung Modelo Gear S – SM-R750W Origen Corea Red 2G

GSM/GPRS/EDGE 850 / 1900 Red 3G

UMTS/HSPDA/HSPA+ 850 / 1900 Pantalla – Super AMOLED curvada

– 2 pulgadas

– 360×480 píxeles

– 16 millones de colores Hardware Interno – Procesador Qualcomm de doble núcleo de 1GHz

– 512MB RAM

– 4GB memoria interna

– Sensor óptico para calcular ritmo cardíaco

– Podómetro

– Acelerómetro

– Giroscopio

– Brújula

– Sensor luz ambiental

– Sensor de rayos UV

– Integra micrófono y altavoz Sistema Operativo – Tizen Wearable Conectividad – Bluetooth 4.1 LE A2DP

– Wi-Fi 802.11 b/g/n

– A-GPS

– GLONASS Dimensiones y Peso – 58.1 x 39.9 x 12.5 mm

– 67 gramos Resistencia al agua Certificación IP67 a prueba de polvo y agua Batería Li-Ion 300 mAh No removible

Diseño

El diseño del Gear S derrocha elegancia por donde se le mire, su pantalla curva llama la atención de muchas personas que te ven usando este smartwatch.

En las fotografías de prensa se lograba apreciar a este reloj algo grande, de hecho mucha gente opinaba eso, pero ahora que tuve la oportunidad de probar este reloj inteligente, me di cuenta que no se ve grande en tu muñeca, además que su curvatura se adapta muy bien a la forma de tu brazo, siendo muy cómodo de llevar.

La correa es totalmente removible y es de goma, pero se aprecia que es de buena calidad y resistente. Puedes ajustarla fácilmente que no te quede suelto o no te presione muy fuerte.

Ahora, si examinamos un poco su diseño, podemos notar que en la parte frontal vemos una tecla central, muy similar a la que integran los smartphone Galaxy de Samsung, y por los lados de dicha tecla se encuentran los sensores de rayos UV y de luz ambiente. Por lo parte trasera vemos el espacio dedicado para insertar la tarjeta NanoSIM, seguido del sensor para medir el ritmo cardiaco y 5 pines que hacen contacto con el accesorio que te permitirá cargar la batería, de la cual más adelante te hablaré.

Por el lado izquierdo del reloj nos encontramos con el altavoz principal, mientras que por el lado derecho nos encontraremos con el micrófono y así poder recibir o hacer llamadas de voz o escuchar nuestra propia música almacenada.

Pantalla

Esta es la pantalla curva que integra el Gear S, siendo del tipo Super AMOLED y su tamaño es de 2 pulgadas con resolución de 360×480 píxeles.

Como te imaginarás la pantalla es totalmente táctil y su sensibilidad es igual de buena como la de cualquier smartphone actual. Los colores y la calidad de imagen de la pantalla es buenísima para el tamaño que es, todo se distingue muy bien, además como es curva te permite desplazarte mucho mejor en ella.

La pantalla siempre se encuentra apagada, no hay un modo para que se quede encendida y así puedas visualizar la hora en todo momento. Acá tienes que mover tu brazo como si fueras a ver la hora y la pantalla automáticamente se encenderá durante 9 segundos. En ese lapso podrás usar el reloj con solo tocar la pantalla, de lo contrario tendrás que presionar la tecla central para activarla.

También podrás ajustar a tu medida el brillo de la pantalla, de la misma manera como lo haces en un smartphone Samsung Galaxy o puedes hacer uso del sensor que mide la luz ambiente y así activar la opción de brillo automático.

Funciones y Aplicaciones

Acá estamos frente a un reloj inteligente, el cual es bastante completo en funciones, así que te voy a detallar la mayoría de ellas para que puedas conocerlas mejor.

Relojes

Por muy inteligente que sea este dispositivo, sigue siendo un reloj como tal. Por lo mismo el Gear S trae hasta 13 modelos de relojes para que puedas elegir el que más te acomode. Solo debes dejar presionada la pantalla y desplazarte por los diferentes diseños disponibles o descargar otros desde la tienda de aplicaciones de Samsung.

Notificaciones

Una de las principales funciones de los relojes inteligentes son las notificaciones, y en el Gear S funcionan excelentes.

Acá puedes recibir notificaciones de todas las aplicaciones que tengas en el smartphone, incluso de las que descargas y desde el administrador Gear en tu smartphone Samsung podrás elegir qué apps quieres recibir notificaciones.

En las notificaciones que aparecen en el reloj, se te mostrará el nombre de la app, el ícono y el mensaje completo. Si esto último afecta a tu privacidad, puedes activar una opción para que no muestre el contenido de la notificación.

A diferencia de otros relojes inteligentes, acá solo podrás trasladar la notificación a tu smartphone y nada más, no podrás responder con mensajes predeterminados o usando tu voz.

Aplicaciones

Nuestro protagonista integra varias aplicaciones que vienen de fábrica y que te voy a detallar a continuación:

Teléfono

Esta app te permitirá realizar llamadas y será la encargada de recibirlas también. Administrará todas las llamadas que puedas realizar o recibir usando una tarjeta SIM en el mismo reloj o usando el smartphone. Tendrás un teclado numérico para poder marcar algún número telefónico o un código corto (USSD), y también tendrás un registro de todas las llamadas.

Contactos

Aquí obtendrás la lista completa de todos tus contactos que tengas almacenados en tú teléfono y en cada uno de ellos tendrás la opción de poder llamar, enviar un SMS o un correo electrónico, todo desde el mismo reloj sin usar el smartphone.

Mensajes

Acá podrás leer, enviar, recibir y administrar los SMS que recibas en tu smartphone y también en la tarjeta SIM insertada en el reloj.

Correo

Aquí podrás leer, enviar, recibir y administrar el correo electrónico que tengas configurado en la aplicación Correo de Samsung que viene integrada en todos los smartphone de la gama Galaxy.

Programa

Acá tendrás acceso a tu agenda de reuniones y cosas importantes que tengas programada y sincronizada con la app S Planner de los smartphones Samsung.

Configuración

Como lo dice su nombre, aquí encontrarás todos los ajustes que tiene disponible el Gear S. Vamos al detalle:

Estilo: Cambia los modelos de reloj, el fondo de pantalla, temas de colores y la fuente.

Llamada: Acá podrás activar el desvío automático de llamadas que provengan de la SIM y desviarlas al número de tu smartphone. Además puedes ajustar el número del buzón de voz… entre otras opciones.

Sonido: Ajustar el volumen, seleccionar la intensidad de la vibración, elegir un tono para las llamadas y notificaciones, entre otros ajustes.

Pantalla: Configura el brillo, el tiempo que estará la pantalla encendida luego de usarla, seleccionar si deseas ver el reloj o la última pantalla al momento de activar el reloj, entre otros.

Conexiones: Administra los dispositivos Bluetooth, configurar la red móvil de la SIM como el APN y el modo de red 2G o 3G, administrar redes Wi-Fi, activar el modo avión, GPS, entre otros ajustes.

Notificaciones: Acá puedes ajustar el modo en que verás las notificaciones recibidas.

Mensajes: Configurar la recepción de SMS y activar o desactivar las Alertas de emergencias enviadas por el operador.

No molestar: Activa o desactiva el modo “no molestar” para que no recibas ningún tipo de notificaciones mientras esté activa esta opción.

Doble pulsación: Decide qué hará el reloj al momento de presionar dos veces la tecla central. Puedes elegir cualquier app que tengas en el reloj.

Bloqueo de privacidad: Acá podrás definir un código para impedir que alguien no autorizado tenga acceso al reloj y tus datos.

Accesibilidad: Acá podrás activar un lector de pantalla (voz que lee todo), activar colores negativos, desactivar el audio total, añadir atajos, entre otras opciones.

Movimientos: Activa la opción para que la pantalla se encienda cuando realices el movimiento de que vas a ver la hora con tu muñeca y también puedes activar la opción para silenciar o pausar al momento de cubrir la pantalla con tu mano.

Idioma y entrada: Seleccionar el idioma del reloj, ajustar o cambiar el teclado QWERTY virtual, entre otras opciones.

Ahorro de energía: Activa este modo para usar la pantalla en escala de grises, desactiva el Wi-Fi, limita el procesador, desactiva redes móviles y solo deja activa las llamadas y mensajes.

El resto es para reiniciar a los ajustes de fábrica al Gear S y ver información del reloj.

Navegante

Acá tienes los mapas Here Maps para sacarle el máximo provecho al GPS interno del reloj. Obtendrás indicaciones para caminar o al ir en auto, podrás descargar los mapas al dispositivo para usarlos sin red, sincronizar ajustes y datos con la app para smartphone, entre otras funciones.

S Health

Acá podrás hacer casi lo mismo de lo que puedes hacer en tu smartphone Samsung. Tienes acceso al Podómetro para ver cuántos pasos caminaste, activar el modo “ejercicio”, ver tu ritmo cardiaco, activar la opción “Sueño” antes de dormir y registrar tus patrones de sueño mientras duermes, y también puedes medir los rayos UV.

Running

Aquí podrás usar NIKE+ y así recopilar datos para luego sincronizarlos con la aplicación instalada en tu smartphone.

Música

Acá tienes al reproductor de música interno del reloj para reproducir las canciones almacenadas y escucharlas a través del altavoz o vía audífonos Bluetooth. También podrás usarlo de control remoto para controlar el reproductor de música del smartphone Samsung.

Resumen de noticias

Como su nombre lo dice, aquí aparece un resumen de todas las noticias importantes que ocurrieron en el día. Todo esto es sincronizado con la app Flipboard que viene pre instalada en los smartphone Samsung.

Clima

Obtén la temperatura actual y el pronóstico para los próximos días de tu ubicación actual.

S Voice

Es el asistente virtual de Samsung donde podrás solicitarte pequeñas cosas o realizar preguntas, además de programar alarmas y agregar un recordatorio con solo usar tu voz.

Alarma

Configura una alarma para que suene en el reloj, independiente del smartphone.

Galería

Puedes descargar o enviar imágenes desde el smartphone al reloj y visualizarlas aquí.

Buscar dispositivo

Permite activar una alarma sonora en el smartphone que está vinculado al Gear S para buscarlo, en caso de que se haya perdido.

Esas son todas las aplicaciones que vienen con el reloj. De todas maneras, en la tienda de apps de Samsung encontrarás varias aplicaciones para usar en el Gear S. Una de ellas es Opera Mini, el que funciona excelente en el Gear S, teniendo la posibilidad de usar el internet móvil de la SIM, de una conexión Wi-Fi o de la conexión que tenga el smartphone. La experiencia es muy buena al momento de navegar, ya que la pantalla curva se adapta perfectamente.

Tizen OS y Conectividad 3G

El sistema operativo del Samsung Gear S corre realmente bien en este smartwatch, en ningún momento tuve lag o lentitud en el sistema, está muy bien optimizado.

Como pudiste ver en las imágenes anteriores, la interfaz es idéntica a TouchWiz de Android, así que cuando utilices al Gear S, su interfaz se te hará muy familiar si has utilizado un smartphone Samsung anteriormente. De hecho, es como manejar un celular Samsung con Android, pero pequeño y con buen rendimiento.

Para serles sincero, no eché de menos ninguna función en este reloj. Yo soy dueño de un Sony Smartwatch 2 y hace unos meses atrás utilicé por harto tiempo un Motorola Moto 360, entonces conozco muy bien la competencia directa de los relojes inteligentes de Samsung, y por lo mismo digo que no eché de menos ninguna función de los relojes anteriormente mencionados, todo lo que tiene y ofrece el Gear S es suficiente, no necesitas más. Mmm… miento, ahora que me acuerdo, si echo algo de menos que vi en Android Wear y es la posibilidad de responder algunos mensajes desde el propio reloj usando mensajes predefinidos o usando mi voz, aunque probablemente Samsung agregue esta característica en actualizaciones futuras.

Ahora tu te preguntarás, ¿para qué rayos sirve ponerle una SIM para tener 3G en el Samsung Gear S? Yo te lo explicaré a continuación:

Para empezar no es necesario contratar una nueva línea con un plan de datos. En mi caso (y en el caso de los operadores de Chile), compré una tarjeta SIM prepago de un operador, le cargué dinero y compré una “bolsa” de datos, la que incluía 500MB y se la puse al Gear S. De esta manera, el reloj ahora cuenta con Internet directamente, sin depender de mi smartphone.

Ahora tengo tres opciones para usar al Gear S:

Operar solo con 2G/3G

Seleccionando esta opción, no tengo la necesidad de tener el Bluetooth encendido de mi smartphone, ni mucho menos tener cerca mi reloj con él. ¿Entonces cómo se sincroniza con mi smartphone para recibir las notificaciones? El mismo reloj crea un servidor remoto con el smartphone y de esta manera se mantiene sincronizado con mi smartphone.

Yo puedo perfectamente estar estar en otra ciudad y mi smartphone dejarlo en mi casa, y de igual manera recibiré las notificaciones en el Gear S y ver mi correo electrónico, navegar por Internet con Opera… etc. ¿Y qué pasa con las llamadas? El administrador del Gear en el smartphone te ofrece la opción para desviar automáticamente todas las llamadas que recibas en el smartphone directamente al número que tengas en el Gear S.

Me quedé sin conexión a Internet móvil o mi proveedor no tiene cobertura, ¿qué hago ahora teniendo mi smartphone lejos? El Gear S tiene conectividad Wi-Fi, así que si puedes conectarte a una, volverás a tener sincronizado tu reloj con tú teléfono.

Operar solo con Bluetooth

Aquí el Gear S se convierte como si fuera un smartwatch más, ya que tendrá que estar siempre cerca del smartphone para poder mantenerse sincronizado. Teniendo esta opción activa, el reloj solo podrá notificarte y administrar las llamadas pertenecientes al número del móvil.

Modo Automático

Esta es la opción más recomendada y la que usé personalmente. En mi caso la utilizaba para estar en la oficina cerca de mi smartphone, teniendo el Gear S conectado vía Bluetooth, y de pronto me dieron ganas de ir a comprar algo, así que salí fuera de la oficina sin mi smartphone y automáticamente el Gear S se conectó a Internet móvil y siguió sincronizado con mi celular de manera remota y recibiendo las llamadas de mi smartphone directamente en el Gear S, al cual le tenía conectado un manos libres Bluetooth.

Esas son las ventajas que te ofrece tener un reloj inteligente con conectividad 3G. Antes de probar este reloj, opinaba que era un “agregado más” para el reloj, que no era necesario esta opción. Ahora opino todo lo contrario, es bastante útil y en mi casa lo utilicé harto, así podía dejar mi smartphone en mi habitación y yo estar en cualquier otra parte de mi casa con el Gear S y éste se mantenía conectado siempre.

Batería

Te cuento que nuestro protagonista cuenta con una batería interna que obviamente no es removible y tiene una capacidad de 300 mAh.

Al igual como lo hago en los reviews de un smartphone, acá hice una prueba a la batería para ver qué tal se comportaba con el uso que le daría al reloj. Dicho uso consistía en encender el reloj a las 6:00 de la mañana, teniendo el brillo en modo automático y el modo de red estaba en automático, ósea estaría conectado vía Bluetooth mientras está cerca del smartphone, de lo contrario, usaría la red móvil.

Personalmente no utilicé el reproductor de música interno del reloj, así que en su lugar utilizaba el reproductor de música del Galaxy Note 4, el que automáticamente era reconocido por el Gear S, mostrándome la información de la canción (con imagen de carátula) y desde ahí iba controlando el volumen o pasando a la siguiente pista… etc. Cada vez que escucho música, lo hago durante una hora y media.

También le sumamos las notificaciones, las que fueron unas 85 aproximadamente (la mayoría son de Twitter, correo electrónico, Tapatalk, Telegram y WhatsApp), y adicional a eso, habré visto la hora (recordemos que es un reloj xD) unas 13 veces al día.

Con todo el uso detallado anteriormente y con las actualizaciones más recientes instaladas, la batería me duró dos días completos, ya que en el segundo día, a eso de las 22:30hrs el Gear S comenzó a advertirme que la batería ya estaba baja.

Misma prueba hice, pero en esta oportunidad mantuve el reloj conectado siempre a la red móvil. En ese caso, la batería solo me duró solo un día.

¿Y cómo se carga el Gear S? Con un adaptador que se conecta en la parte trasera del reloj, y dicho adaptador tiene un puerto MicroUSB y así realizar la carga, la que demora cerca de una hora y 15 minutos en completarse totalmente.

Pero este adaptador no solo sirve para cargar la batería mediante el cable MicroUSB como la mayoría de los relojes inteligentes, ya que también es una batería externa. De esta manera, podrás estar fuera de casa y si te quedas sin batería en el Gear S, simplemente conectas el adaptador (obviamente sin el cable MicroUSB) y éste cargará la batería aproximadamente 40 minutos, lo suficiente para que el reloj siga funcionando por mucho más tiempo.

Conclusión

El Samsung Gear S es uno de los relojes inteligentes más completos que he visto, tiene prácticamente de todo y personalmente debo decir que me gustó, ya que esperaba menos de él.

Su pantalla curvada me gustó mucho, le da un toque de exclusividad, de modernidad, elegancia y a la vez comodidad. La calidad de imagen entregada por la pantalla también es buenísima y su sensibilidad táctil es igual de buena como la experiencia obtenida en un smartphone de gama alta.

Me gustó mucho su función 3G, lo encontré bastante útil, aunque al usar esta opción la batería te dura mucho menos, lo que espero que esto cambie con alguna futura actualización.

Su diseño en general me gustó, se ve muy elegante, aunque quizás para algunos sea muy llamativo. Personalmente no encontré que se viera grande como mucha otras personas han comentado, aunque sí reconozco que el Gear S se ve grande en fotografías, pero en la vida real no. Es muy cómodo de llevar y su correa de goma y removiste se nota bastante resistente y de buena calidad.

Finalmente tenemos la batería que a mi personalmente me dio una autonomía de dos días aproximadamente con el uso que le di, la cual encontré bastante normal para las especificaciones técnicas que posee este reloj inteligente.

Lamentablemente este reloj inteligente es solo compatible con los últimos smartphones de Samsung y no con cualquier Android, lo que deja de ser una alternativa de compra para muchas personas, incluso para mi que me gustó el reloj, pero no soy dueño de un smartphone Samsung, así que no lo puedo usar si me lo compro.

El precio también es algo caro, pienso que los relojes inteligentes no deberían costar más de CLP$200.000, pero en esta oportunidad, el Gear S llegó a nuestro país a CLP$279.990.

Lo Imperdible

Pantalla curva y su calidad Rendimiento Funciones, es bastante completo Conectividad 2G/3G Diseño Accesorio para cargar batería es también una batería externa

Lo Impresentable