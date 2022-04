Review Samsung Galaxy Note Edge [W Labs]

Dijeron que este equipo solo llegaría a Europa y Asia, pero no nos importó e igual nos conseguimos una unidad para hacer un review. Me refiero al nuevo Samsung Galaxy Note Edge, este llamativo smartphone que posee una curvatura en el borde derecho de su pantalla para mostrar notificaciones y otras cosas importantes, algo que antes no se había visto.

Este teléfono inteligente es idéntico al Galaxy Note 4 en cuanto a especificaciones, ya que cuenta con una pantalla Super AMOLED de 5,6 pulgadas con resolución de 1600×2560 pixeles, además de incorporar una cámara de 16 MP con flash LED y video 4K. En cuanto a potencia, tenemos procesador Qualcomm Snapdragon 805 de cuatro núcleos corriendo a 2.7GHz de velocidad, acompañado de 3GB de RAM y una batería de 3000 mAh.

Este W Labs no hubiese sido posible sin la gentileza de nuestros amigos de ProMovil quienes nos facilitaron una unidad para traerte este completo análisis que se convierte en uno de los primeros en español. Así que te invito a que sigas leyendo para comentarte una experiencia más cercana que podrá servirte para una futura decisión de compra.

¡Comencemos!

Primera Vista

Acá te dejo el video preview del Note Edge para que conozcas algunas de sus características y para que puedas apreciar mejor su diseño.

Especificaciones Técnicas (unidad probada)

Fabricante Samsung Modelo Galaxy Note Edge – SM-N915G Origen Corea del Sur Bandas Red 2G

GSM/GPRS/EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 Bandas Red 3G

UMTS WCDMA/HSDPA/HSPA+ 850 / 900 / 1900 / 2100 Bandas Red 4G

LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 Pantalla – Super AMOLED

– 5,6 pulgadas

– 1600×2560 QHD 2K

– 524ppi

– Corning Gorilla Glass 3

– Pantalla con borde curvado Hardware Interno – Qualcomm Snapdragon 805

– Cuatro núcleos

– 2.7GHz de velocidad

– GPU Adreno 420

– 3GB RAM

– 32GB memoria interna

– LED de notificaciones multicolor

– Lector de huellas dactilares

– Sensor de ritmo cardiaco

– Sensor UV

– Puerto Infrarrojo Conectividad – Bluetooth 4.1 LE

– Wi-Fi 802.11 a/b/n/g/ac Dual Band

– Wi-Fi Direct

– DLNA

– Wi-Fi Hotspot

– Miracast

– NFC Métodos de ubicación – Red/Wi-Fi

– A-GPS

– GLONASS

– Beidou Cámara – Sensor principal de 16 MP

– Flash LED

– Grabación de video 4K 2160p

– Sensor frontal de 3.7 MP Sistema Operativo – Android 4.4.4 KitKat

– Navegador propietario y Google Chrome

– Actualizable a Android 5.0 Lollipop

– Interfaz personalizada TouchWiz Puertos/Ranuras – Micro SIM

– Micro USB

– Lector tarjetas MicroSD

– Jack 3.5mm (audífonos) Dimensiones y Peso – 151.3 x 82.4 x 8.3 mm

– 174 gramos Resistencia al agua Sin información Batería Li-Ion 3.000 mAh removible

Compatible con Turbo Charger

Pantalla

Este dispositivo goza de una pantalla Super AMOLED de 5.6 pulgadas con su borde derecho curvado, la cual tiene una resolución de 1600×2560 píxeles, lo que en pocas palabras quiere decir 2K QHD. Tiene 16 millones de colores y tiene una densidad de 524 ppi, además cuenta con la protección de Gorilla Glass en su versión 3 para impedir que la pantalla sufra daños.

20141212085434660x595.jpg

A simple vista lo primero que llama la atención cuando ves la pantalla es el borde derecho curvado que tiene el equipo, y es que no todos los días se ven teléfonos inteligentes con la pantalla curvada y eso te impresiona y a la vez te preguntas cómo rayos lo hicieron.

La calidad de la imagen entregada por la pantalla es bastante buena, los colores no se ven saturados como en viejas pantallas Super AMOLED, el brillo es alto y la definición es igual de buena como la del Galaxy Note 4, por darte un ejemplo.

Lamentablemente su pantalla resultó ser un imán de huellas dactilares, así que procura comprar su respectiva protección antigrasa si adquieres el equipo.

Cámara

Nuestro protagonista cuenta con un sensor de 16 megapíxeles, el cual se encuentra acompañado de un flash LED y tiene la capacidad de hacer auto enfoque de forma selectiva.

Como podrás apreciar en la imagen superior, los controles para elegir el modo fotográfico y para capturar imágenes, se trasladaron a la curva de la pantalla y así sacarle mejor provecho a esta característica del Note Edge, lo que para mi personalmente resultó más cómodo de controlar.

La cámara tiene la capacidad de seleccionar automáticamente en modo para capturar fotografías o puedes seleccionar los modos manualmente, donde encontrarás el modo: Belleza, Disparo y más, Panorámica, Tour Virtual y Cámara dual. También dispone de un acceso directo para descargar otros cuatro modos más totalmente gratis.

También puedes capturar fotografías en modo HDR, modificar la resolución, los modos de medición, activar el estabilizador de imagen, detección de rostros, aplicar efectos digitales, ajustar el balance de blancos, activar la geo-ubicación, activar cuenta regresiva, modificar el valor de exposición, entre otros ajustes.

Acá tienes fotografías de pruebas, las que fueron tomadas con todos los ajustes automáticos, en la máxima resolución disponible.

Fotografía de día

Modo Macro

Fotografía nocturna 1

Fotografía nocturna 2

El equipo también tiene la capacidad de poder grabar videos en calidad 4K Ultra HD con hasta 30 cuadros o en el ya clásico Full HD con hasta 60 cuadros por segundo y en ambos modos con audio estéreo.

También tienes la posibilidad de realizar videos en cámara rápida con resolución Full HD con tres velocidades o en cámara lenta con resolución HD, también con tres velocidades.

Acá te dejo un video de prueba grabado en 4K Ultra HD a 30 cuadros por segundo y otro grabado en Full HD pero a 60 cuadros por segundo. Recuerda activar la calidad HD 720p o superior para que puedas visualizar el video a 60fps.

4K UHD 30fps

Full HD 60fps

Multimedia y Audio

La interfaz del reproductor de música es la misma que podemos encontrar en los equipos Galaxy anteriores, por darte un ejemplo. En esta aplicación podrás crear tus propias listas de reproducción y ordenar tu música por artista, canción, álbum o género. Incluso podrás marcar algunas de tus canciones como favoritas.

El reproductor también integra un ecualizador de 7 bandas con perfiles predefinidos y algunos efectos de sonido cortesía de SoundAlive. También se encuentra presente la función Adapt Sound, que puede realizar pruebas de sonido a diferentes niveles de volumen para calibrar el audio y adaptarlo al nivel de sonido de tus oídos. Esta opción también permite calibrar el sonido para las llamadas que realices con el equipo, permitiendo incluso seleccionar qué oído utilizas con mayor frecuencia.

El equipo incorpora un completo reproductor de video con el que podrás ver tus películas y videos favoritos con una resolución máxima de 4096 x 2160 píxeles (4K) 30 fps. Si los videos se encuentran en Full HD, es posible reproducirlos hasta a 60 fps.

El reproductor es compatible con archivos MP4, DivX, XviD, WMV, M2V, MKV, MPEG H.264 y H.263.

Nuestro protagonista integra solo un altavoz, el cual se encuentra ubicado en la parte trasera del equipo.

La calidad del parlante me recordó mucho al que integraba el Galaxy S5, el cual sonaba bastante bien, al igual como el altavoz del Note Edge. Suena bastante fuerte y los sonidos graves se podían apreciar muy bien, así que no tengo nada que criticar aquí.

En donde si tengo algo que decir es en la calidad de audio proveniente desde el conector 3.5mm, ya que en equipos anteriores de Samsung, la potencia de volumen proveniente de aquella salida, era baja y muchos reclamaban lo mismo. En esta oportunidad, Samsung al parecer escuchó nuestros reclamos y la potencia de volumen mejoró notablemente, ya que suena mucho más fuerte que otros equipos Galaxy, al menos ese resultado obtuve con los audífonos Sennheiser CX300II.

En cuanto a la experiencia con audífonos estéreo Bluetooth, puedo decir que la experiencia es la misma, ya que pude disfrutar con mis LG HBS-730 de una excelente calidad de sonido.

Sistema y Rendimiento

Nuestro equipo de prueba cuenta con el sistema operativo Android 4.4.4 KitKat, el que muy pronto será actualizado a Android 5.0 Lollipop, específicamente a principios de enero. Como es un equipo Samsung, su interfaz se encuentra personalizada por una renovada interfaz TouchWiz.

Acá no hay nada que criticar para ser sincero, y es que con el potente hardware que tiene nuestro protagonista, Android prácticamente vuela en este smartphone. Acá no existe el lag cuando te desplazas en su interfaz, al abrir las aplicaciones no tardan en cargar, todo anda realmente bien.

En cuanto a aplicaciones propietarias de Samsung, al parecer los surcoreanos escucharon los reclamos de algunas personas, ya que son realmente pocas las apps del fabricante que vienen instaladas. Te las detallaré a continuación:

S Note

Esta es la aplicación que todo smartphone perteneciente a la línea Galaxy Note debe incorporar, ya que le saca el provecho al S Pen (stylus) que incorpora nuestro protagonista. Encontrarás hasta 10 plantillas con diferentes formatos para poder escribir o dibujar directamente en la pantalla del Note Edge.

Scrapbook

Acá tendrás la posibilidad de crear un álbum donde podrás ingresar fotografías y textos, y pueden sincronizarse con tu cuenta de Samsung para que no perder ese tan valioso recuerdo.

Grabador de voz

Esta app te permitirá realizar grabaciones de audio en diferentes calidades y hasta podrás configurar el volumen de grabación. También permite activar la reducción del ruido ambiente para una mejor grabación.

Mis archivos

Este es un completo administrador de archivos, el que te indicará cuánto espacio están ocupando tus imágenes, música, videos… etc, además podrás administrar y tener acceso a la memoria interna y externa.

Galaxy Apps

Acá encontrarás una tienda de aplicaciones recopiladas por Samsung y también tendrás acceso a todas las aplicaciones propietarias, como WatchON, Gear Manager, entre otras.

S Health

Esta potente aplicación será la encargada de medir tus pasos recorridos, podrás medir tu ritmo cardiaco, ver tu nivel de estrés, tus horas de sueño, la cantidad de calorías que quemaste durante el día e incluso medir los rayos UV, entre otras funciones.

S Voice

Este es el asistente virtual de Samsung, al más puro estilo de Google Now, Siri o Cortana, aunque menos interactivo. Podrás solicitar que llame a alguien de tus contactos con solo usar tu voz, entre otras funciones.

Smart Remote

Finalmente tenemos a la aplicación encargada de usar el puerto Infrarrojo para usar el equipo como se fuera un control remoto universal. De esta manera podrás controlar televisores, equipos de música, descodificadores, reproductores de Blu-Ray, aire acondicionado… etc.

Borde curvo

Esta es una de las características principales del Note Edge y el equipo la utiliza para varias funciones. Primero te servirá para tener hasta 7 accesos directos a aplicaciones propias o instaladas por ti.

Al deslizar sobre esta curvatura, los accesos directos desaparecen y en su reemplazo aparece el clima actual, seguido de los iconos de las aplicaciones que te han enviado notificaciones. Deslizas otra vez y aparecen los datos de S Health, como los pasos que llevas, cuantos kilómetros has recorrido y cuántas calorías has quemado. Deslizamos una vez más y aparecerán los Hashtag más usados en Twitter a nivel mundial.

En esta curva también hay un pequeño acceso que incluye funciones tales como una regla virtual para medir lugares usando el borde curvado de la pantalla. También podrás usar un temporizador, cronómetro, usar el flash LED como linterna.

Por supuesto dispones de la opción de configurar esta parte de la pantalla, ya que en ella podrás hacer diferentes ajustes, e incluso activar la opción para que funcione como reloj nocturno, mostrando a cierta hora (ajustada por ti) un reloj pequeño, acompañado de la información del tiempo actual y resto de la pantalla apagada.

Lo mejor de todo es que puedes descargar otros diseños creados por otras personas, aunque de momento existe una cantidad bien limitada.

Por acá tenemos el menú de espera, el de aplicaciones y configuraciones:

Y finalmente tenemos la barra de notificaciones junto con algunos accesos directos:

Por supuesto no podíamos dejar pasar a nuestro protagonista y su potente hardware sin antes someterlo a nuestras pruebas de benchmarks que realizamos en nuestros análisis.

Acá tienes los resultados pertenecientes al Samsung Galaxy Note Edge. Si gustas, puedes ir a nuestra sección W Labs y seleccionar el análisis de otro equipo redactado por mi para que puedas comparar los resultados.

AnTuTu Benchmark 45.011 3DMark 19.742 – Ice Storm Unlimited GeekBench Single Core 1.008 – Multi Core 2.655 BaseMark X 28.453 BaseMark OS II Overall 2.077, System 2.022, Memory 876, Graphics 3.111 y Web 976

Batería

Lo más importante en un smartphone es sin duda saber la autonomía entregada por la batería y por lo mismo la hemos probado con un uso normal para ver qué tal es su autonomía.

Recordemos que la batería de nuestro protagonista es de 3.000 mAh, para que lo tengas en cuenta. Además quiero recalcar que acá usé el equipo con un uso intensivo, ósea más que cualquier usuario normal le daría, ojo con eso.

Mi prueba comenzó a las 6:00AM del día 1 con el equipo cargado al 100%, tenía conectado audífonos Bluetooth y un Samsung Gear S conectado al equipo, usando aplicaciones como WhatsApp, Telegram, Chrome, Hangout, Instagram, Gmail, Spotify, un par de llamados, brillo automático y conexión 4G gran parte del día activado. Sumar también que en segundo plano funciona la aplicación Google Fit que van calculando mis actividades físicas.

Siendo las 00:11 del día 2, la batería ya le quedaba un 6% y el equipo estuvo encendido 17 horas con 51 minutos, tal y como lo demuestra la siguiente captura:

Mientras que su pantalla estuvo encendida durante 4 horas con 1 minuto, como puedes apreciar en la captura:

Cualquier método de ahorro de energía ESTÁ DESACTIVADO EN ESTA PRUEBA. En pocas palabras, si tu le das un uso más moderado durante el día, la batería perfectamente te podría durar un día y medio aproximadamente.

Conclusión

El Samsung Galaxy Note Edge es un smartphone bien especial que llama la atención de todos al momento de sacarlo de tu bolsillo, gracias a su pantalla con borde curvado, el que es usado para recibir notificaciones, usarlo como acceso directo a aplicaciones… etc.

Me gustó la calidad de la pantalla, es igual de buena como la del Galaxy Note 4, ya que los colores se ven vívidos y no saturados, mientras que su definición es excelente.

Me gustó que Samsung haya escuchado el reclamo de muchas personas y haya reducido la cantidad de aplicaciones propietarias y también hayan mejorado considerablemente el audio, sobre todo la potencia de volumen, lo cual yo personalmente agradezco enormemente.

La batería me dejó satisfecho, creo que la duración es la correcta, ya que es de solo 3.000 mAh y tiene que alimentar a una pantalla QHD y además a un potente hardware, así que ahí estamos bien.

En pocas palabras, el Galaxy Note Edge es como un Note 4, pero con una curvatura en el borde derecho de su pantalla y con prestaciones un poco menores, pero entre ambos no hay mucha diferencia. En resumen, de todas maneras me lo compraría, es bastante útil para varias cosas aquella curva de la pantalla, además que su rendimiento es excelente.

Desde ya agradecer a nuestros grandes amigos de ProMovil, ya que gracias a ellos pudimos traerte este review, ya que lamentablemente el Galaxy Note Edge solo se comercializará en Europa y Asia. Pero para eso existe ProMovil y ahí podrás adquirirlo si te gustó este espectacular smartphone, además los lectores de Wayerless obtendrán un descuento especial.

Lo Imperdible

Pantalla Cámara Calidad de audio Calidad de los materiales Rendimiento Es un smartphone bastante completo

Lo Impresentable