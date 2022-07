Review Sony Xperia Z3 [W Labs]

Llegó hasta nuestras oficinas el más reciente smartphone de los japoneses Sony, refiriéndome al nuevo Xperia Z3 que hoy se convierte en el protagonista de este W Labs gracias a los amigos de Sony Mobile Chile.

Te cuento que el Xperia Z3 se destaca por tener una pantalla IPS LCD de 5,2 pulgadas con resolución Full HD, además de una cámara de 20,7 megapíxeles con flash LED y video 4K. En cuanto a potencia, tenemos un procesador Qualcomm Snapdragon 801 de cuatro núcleos corriendo a 2.5GHz de velocidad, acompañado de 3GB de memoria RAM y ejecutando Android 4.4.4 KitKat, funcionando gracias a una batería de 3.100 mAh de capacidad.

Una semana estuvimos probando este smartphone para ver qué tal se comportaba y así saber todo lo bueno y lo malo de lo último de la exitosa gama Xperia de Sony.

¡Comencemos!

Especificaciones Técnicas (unidad probada)

Fabricante Sony Modelo Xperia Z3 – D6653 Origen China Bandas Red 2G

GSM/GPRS/EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 Bandas Red 3G

UMTS WCDMA/HSDPA/HSPA+ 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 Bandas Red 4G

LTE 700 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 Pantalla – IPS LCD

– 5,2 pulgadas

– 1920×1080 FULL HD

– 424ppi Hardware Interno – Qualcomm Snapdragon 801

– Cuatro núcleos

– 2.5GHz de velocidad

– GPU Adreno 330

– 3GB RAM

– 16GB memoria interna

– Lector de tarjetas MicroSD de 128GB

– LED de notificaciones (multicolor)

– Radio FM con RDS

– Altavoces estéreo Conectividad – Bluetooth 4.0

– Wi-Fi 802.11 a/b/n/g/ac Dual Band

– Wi-Fi Direct

– DLNA

– Wi-Fi Hotspot

– Miracast

– NFC Métodos de ubicación – Red/Wi-Fi

– A-GPS

– GLONASS

– Beidou Cámara – Sensor principal de 20,7 MP

– Flash LED

– Grabación de video 4K 2160p

– Sensor frontal de 2.2 MP Sistema Operativo – Android 4.4.4 KitKat

– Navegador Google Chrome

– Actualizable a Android 5.0 Lollipop

– PS4 Remote Display Puertos/Ranuras – Nano SIM

– Micro USB

– Jack 3.5mm (audífonos) Dimensiones y Peso – 146 x 72 x 7.3 mm

– 152 gramos Resistencia al agua – Certificación IP68

– Resiste 1 metro de profundidad en agua dulce

durante 30 minutos

– Resistente al polvo Batería Li-Ion 3.100 NO removible

Primera vista en video

Acá te dejaré con un video donde podrás apreciar el diseño del Sony Xperia Z3 y averiguar sus principales características.

Pantalla

Acá estamos frente a una pantalla del tipo IPS LCD, la que tiene un tamaño de 5,2 pulgadas que no resulta para nada incómodo de llevar. De hecho, es como el tamaño perfecto para la gente que que no le gusta un equipo grande, ni tampoco pequeño.

La resolución es de 1920×1080 píxeles, lo que en pocas palabras dice quiere decir que estamos frente a una pantalla Full HD, la que además cuenta con una densidad de 424 píxeles por pulgada. También cuenta con la tecnología propietaria de Sony, como Triluminos Display y X-Reality Engine.

Cuando vi la pantalla por primera vez, me gustó la calidad de imagen que pude apreciar, ya que el brillo de la pantalla era bastante alto, haciendo a la vez que los colores se vean realmente vívidos y eso me encantó

Lo otro que me gustó también fue la definición de la pantalla, ya que al ver videos en Full HD e incluso en 4K, se veían realmente espectaculares, y si a eso le sumas el alto brillo y colores resaltantes, da como resultado una muy buena experiencia. Se nota la mano de Sony ahí…

Cámara

El sensor que tiene nuestro protagonista es de 20,7 megapíxeles, el que se encuentra acompañado de un flash LED, e integra la tecnología de los sensores G de Sony que hace que las fotografías salgan más claras y con un color más real.

Adicional a lo anterior, también tenemos auto enfoque, detección de rostro y sonrisa, modo HDR, panorama, geolocalización, enfoque manual y enfoque táctil.

Entre las opciones especiales, tenemos la posibilidad de capturar fotografías que no solo registran la imagen, también registran un par de segundos de audio que había en ese instante. También podemos aparecer en la fotografía al momento de capturarla usando la cámara frontal. Otra novedad es la posibilidad de capturar varias escenas usando varios dispositivos Xperia o cámaras Sony con Wi-Fi.

Entre otras opciones, también podemos capturas fotografías con un fondo desenfocado, agregar dinosaurios u otros efectos de realidad aumentada a nuestra fotografía, además de otros efectos incorporados o que podrás descargar.

En el modo Manual tienes varios modos de escena, como paisaje, contraluz, retrato nocturno, nieve, playa, mascotas… etc. Pero la que más destaca de todas ellas es el modo Alta sensibilidad, el que utiliza un ISO de 12800, el más alto usado en smartphones hasta el momento, permitiendo capturar fotografías con baja luz y que salgan excelentes.

Ahora te dejaré con algunas fotografías de prueba, todas capturadas en modo automático, excepto la foto que fue capturada en modo Alta sensibilidad.

Foto nocturna en modo automático

Misma foto nocturna con ISO 12800

Foto nocturna con apoyo de iluminación pública

Foto de día

Foto Macro

Nuestro protagonista también tiene la capacidad de poder realizar videos con la cámara y registrarlos con calidad 4K UHD a 30 cuadros por segundo, además de poder grabar en Full HD y realizar grabaciones en cámara lenta.

Acá te dejo unos videos de prueba:

Full HD

4K UHD

Multimedia y Audio

Para escuchar nuestra música favorita, el Xperia Z3 cuenta con el famoso reproductor de audio Walkman, el cual se caracteriza por ser bastante completo y también es social.

La calidad de sonido es notable, como Sony ya nos tiene acostumbrado hace años a la excelente calidad. Además cuenta con un ecualizador de 5 bandas acompañado con Clear Bass y perfiles pre-ecualizados.

También integra efectos de audio ClearAudio+, Normalizador dinámico, te permite seleccionar entre varios modelos de audífonos Sony para optimizar el audio, entre otras opciones. Además podremos activar el efecto DSEE HX que mejora la calidad de sonido a los archivos de música que estén muy comprimidos y los mejora casi al rango de la alta resolución, y también tenemos sonido Surround para los altavoces frontales estéreo.

También te permite conectar con tu cuenta de Facebook para ver qué están escuchando tus amigos o compartir con ellos una canción que te guste. Al mismo tiempo podrás ver dispositivos DLNA y conectarte a ellos para escuchar la música que tengan almacenada.

Por otro lado tenemos Radio FM con tecnología RDS para que escuches tus emisoras favoritas y además sepas qué canción o programa está al aire. La calidad de audio es buena, al igual que la recepción de señal.

Para los videos tenemos un reproductor bastante completo capaz de reproducir variados archivos con una resolución máxima de 3840×2160 a 30 cuadros por segundo (4K UHD). En él podrás ajustar la calidad de audio y la de video, además de poder reproducir los archivos que tengas almacenados en cualquier dispositivo DLNA que esté conectado a tu red. Al igual que en Walkman, también podrás reproducir videos almacenados en otros dispositivos DLNA.

Por otro lado tenemos el audio interno del equipo, el que en esta oportunidad contamos con dos altavoces frontales estéreo. Ambos entregan una buena calidad de sonido, sobre todo al momento de activar el efecto Surround que hace una virtualización del sonido, lo que hace que el audio sea ambiental. Tienen una alta potencia en volumen, pero al llegar al máximo de volumen, el sistema reduce los agudos y bajos, dejando solo los sonidos centrales para evitar que los altavoces se saturen. Si bien es una buena opción, la calidad del sonido baja en ese momento.

En cuanto a audífonos, lamentablemente mis amigos de Sony Mobile Chile no me enviaron el equipo con audífonos apto para poder usar el efecto de cancelación de ruido ambiente, así que no podré opinar de eso. Sin embargo, usando mis audífonos alambricos propios (Sennheiser CX300II), la calidad de sonido era excelente, ya que entrega buenos bajos y agudos bien nítidos, además de una alta potencia en volumen. Personalmente me encantó la calidad de audio y por lo mismo, ya quiero un Xperia Z3 para mi.

En cuanto a la experiencia con audífonos estéreo Bluetooth, puedo decir que la experiencia es la misma, ya que pude disfrutar con mis LG HBS-730 de una excelente calidad de sonido.

Sistema y Rendimiento

Nuestro equipo de prueba cuenta con el sistema operativo Android 4.4.4 KitKat, el que a principios del 2015 se actualizará a Android 5.0 Lollipop. Como podrás apreciar, su interfaz está personalizada por Sony.

Según mi experiencia, aquí los lags no existen, no me encontré con ninguno en la semana que tuve el equipo en mis manos. Tampoco tuve cierre de aplicaciones en segundo plan, todo cargaba muy rápido, por lo que en pocas palabras, no tuve ningún problema de rendimiento. Recordemos que el Z3 tiene un potente procesador y además 3GB de memoria RAM, hardware suficiente para que Android prácticamente vuele.

En cuanto a aplicaciones propietarias de Sony, no son muchas. Encontraremos a:

Walkman, Álbum y Películas, aplicaciones típicas de toda la gama Xperia. También encontramos a What’s New, donde encontrarás todas las aplicaciones, juegos y archivos multimedia que sean nuevos y estén disponibles para el dispositivo Xperia.

Sony Select, una lista de aplicaciones, temas y juegos recomendados por Sony para tu dispositivo Xperia.

Lifeblog, es una aplicación que sirve para usar con la Sony SmartBand, pero también se puede utilizar solo con el Xperia Z3, ya que hace uso del acelerómetro y otros sensores del equipo para poder calcular cuántos pasos diste durante el día, cuántas calorías quemaste, cuanto tiempo pasaste en redes sociales, navegando por Internet, escuchando música, videos, viajando… etc.

Noticias de Socialife, una app que reunirá todas las noticias de diferentes temáticas que podrían interesarte.

Xperia Care, acá encontrarás asistencia para el equipo, desde manuales, ayuda para resolver problemas, actualizaciones… etc.

Copia de seguridad y restauración, creo que su nombre lo dice todo, esto te servirá para que el teléfono vaya respaldando tus datos de manera automáticamente cada cierto tiempo que tu establezcas.

Centro para actualizar, acá encontrarás las actualizaciones de software, las actualizaciones de las aplicaciones de Sony y nuevas apps.

Por acá tenemos el menú de espera, el de aplicaciones y configuraciones:

Y finalmente tenemos la barra de notificaciones junto con el panel de accesos directos:

Por supuesto no podíamos dejar pasar a nuestro protagonista sin antes probarlo en las pruebas de benchmarks que realizamos en nuestros análisis.

Acá tienes los resultados pertenecientes al Xperia Z3. Si gustas, puedes ir a nuestra sección W Labs y seleccionar el review de un equipo realizado por mi para que puedas comparar los resultados.

AnTuTu Benchmark 39.561 3DMark 16.878 – Ice Storm Unlimited GeekBench Single Core 960 – Multi Core 2.634 BaseMark X 24.196 BaseMark OS II Overall 1.084, System 1.364, Memory 461, Graphics 2.688 y Web 817

Batería

Mucho se ha hablado de la batería del Sony Xperia Z3 y también de su versión Compact, ya que se comenta que tiene una excelente autonomía, y eso es lo que quiero probar.

Antes de comenzar la prueba, tengo que recordarte que la batería de nuestro protagonista es de 3.100 mAh y no es removible.

Mi prueba comenzó a las 6:30AM con el equipo cargado al 100%. Junto a él va conectado un Sony Smartwatch 2 vía Bluetooth, el que está conectado todo el día.

Le sumamos que he escuchado música con audífonos Bluetooth estéreo durante dos horas en dos oportunidades, con conexión 4G activa gran parte del día y ejecutando aplicaciones como Telegram, WhatsApp, Twitter, Gmail, Hangout, Instagram, Spotify (con canciones descargadas en la memoria), Chrome, Swarm, Facebook, Messenger, un par de llamados al día de no más de 3 minutos y brillo automático. Sumar también que en segundo plano funciona la aplicación Lifelog y Google Fit que van calculando mis actividades físicas.

Siendo las 1 de la mañana del otro día, el Xperia Z3 ha estado encendido durante 18 horas aprox. con un uso más que normal al momento de quedarle solo un 4% de batería, tal y como lo demuestra la siguiente captura:

Mientras que la pantalla estuvo encendida durante 4 horas con 5 minutos y 38 segundos:

En pocas palabras, si no usas un smartwatch, estás conectado gran parte del día a una red Wi-Fi y no estás todo el día pegado al equipo, la batería podría durar perfectamente días completos.

Conclusión

El Sony Xperia Z3 es el actual tope de línea de Sony y realmente se nota, ya que sus funciones y excelente rendimiento lo demuestran.

Personalmente me encantó la pantalla que tiene, la calidad ofrecida es realmente buena, de hecho la encontré mejor que otras pantallas que tienen incluso una resolución 2K.

La cámara es otro punto que me gustó, encontré notable aquello de ser la primera y única hasta el momento en alcanzar una ISO de 12800 para tomar fotografías con baja iluminación y éstas salgan como si estuviese de día

Otro punto a favor a ese el audio, ya que quedé muy satisfecho al momento de estar reproduciendo música con el Xperia Z3, gracias a que entrega bajos y agudos potentes, además de una buena potencia en cuanto a volumen. Además trae muchas opciones para poder mejorar aún más la calidad de sonido.

Su diseño es bien elegante, derrocha elegancia por donde se le mire, aunque siempre andas con la sensación de que en algún lado se rayará, pero a pesar de estar usándolo durante una semana, el equipo no sufrió ninguna raya.

¿Me lo compraría? No lo pensaría ni dos veces y me lo compro de inmediato, ya que hace un tiempo andaba buscando un smartphone como este, en donde se puede encontrar calidad, buen audio, buena imagen, buenos materiales y buena autonomía.

Se espera que el Sony Xperia Z3 esté disponible a la venta a partir de fines de este mes en el mercado chileno. Desconozco por ahora los precios de este equipo y si estará disponible en mercados vecinos.

Lo Imperdible

Pantalla Cámara Buen sonido Buena autonomía de la batería Resistente al agua y al polvo Diseño

Lo Impresentable