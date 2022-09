Review Samsung Galaxy Alpha [W Labs]

Hemos tenido la oportunidad de traerte un nuevo review y en esta oportunidad tenemos en nuestras manos al Samsung Galaxy Alpha, un equipo que se caracteriza por tener terminaciones Premium, como un borde completamente de metal, además de tener un hardware potente.

Samsung en esta oportunidad pensó en aquellos que no les gustan los equipos tan grandes y por eso creó a nuestro protagonista, un smartphone de que tiene una pantalla de 4,7 pulgadas con resolución HD, una cámara de 12 megapíxeles con video 4K y un potente procesador de 8 de núcleos.

Gracias a nuestros amigos de Samsung Chile, te traemos este completo W Labs para que puedas saber todo lo bueno y también lo negativo de este smartphone, para que así lo conozcas más y tal vez sea o no una futura opción de compra.

¡Comencemos!

Especificaciones Técnicas (unidad probada)

Fabricante Samsung Modelo Galaxy ALPHA – SM-G850Y Origen Corea del Sur Bandas Red 2G

GSM/GPRS/EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 Bandas Red 3G

UMTS WCDMA/HSDPA/HSPA+ 850 / 900 / 1900 / 2100 Bandas Red 4G

LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 Pantalla – Super AMOLED

– 4,7 pulgadas

– 1280×720 HD

– 320ppi Hardware Interno – Exynos 5430 Octacore

– Ocho núcleos

– Cuatro núcleos 1.8GHz + Cuatro núcleos 1.3GHz

– GPU Mali-T628

– 2GB RAM

– 32GB memoria interna

– LED de notificaciones (multicolor)

– Lector de huellas dactilares

– Sensor ritmo cardíaco Conectividad – Bluetooth 4.0

– Wi-Fi 802.11 a/b/n/g/ac Dual Band

– Wi-Fi Direct

– DLNA

– Wi-Fi Hotspot

– Miracast

– NFC Métodos de ubicación – Red/Wi-Fi

– A-GPS

– GLONASS Cámara – Sensor principal de 12 MP

– Flash LED

– Grabación de video 4K 2160p

– Sensor frontal de 2.1 MP Sistema Operativo – Android 4.4.4 KitKat

– Navegador Google Chrome

– Actualizable a Android Lollipop Puertos/Ranuras – Nano SIM

– Micro USB

– Jack 3.5mm (audífonos) Dimensiones y Peso – 132.4 x 65.5 x 6.7 mm

– 115 gramos Resistencia al agua No certificado Batería Li-Ion 1.860 removible

Primera vista en video

Acá te dejaré con un video donde podrás apreciar el diseño del Samsung Galaxy Alpha y averiguar sus principales características.

Pantalla

📷

Este dispositivo goza de una pantalla Super AMOLED de 4.7 pulgadas, la cual tiene una resolución de 1280×720 píxeles, lo que en pocas palabras quiere decir HD 720p. Tiene 16 millones de colores y tiene una densidad de 320 ppi.

📷

A simple vista la pantalla llama la atención por la buena calidad de sus colores, me gustó lo vívido que sea veían. La definición de la pantalla, a pesar de ser solo HD y no Full HD, es bien buena, al igual que los altos niveles que alcanza el brillo.

Samsung quiso hacer un smartphone con diseño Premium y al parecer lo ha logrado, ya que a diferencia de otros modelos, su pantalla si es resistente a las huellas dactilares, así que no tendrás que luchar contra esas molestas huellas que quedan pegadas en la pantalla del equipo.

Cámara

📷

Nuestro protagonista cuenta con un sensor de 12 megapíxeles, el cual se encuentra acompañado de un flash LED y tiene la capacidad de hacer auto enfoque automáticamente o de forma selectiva.

📷

La cámara tiene la capacidad de seleccionar automáticamente en modo para capturar fotografías o puedes seleccionar los modos manualmente, donde encontrarás el modo: Belleza, Disparo y más, Panorámica, Tour Virtual y Cámara dual. También dispone de un acceso directo para descargar otros cuatro modos más totalmente gratis.

📷

También puedes capturar fotografías en modo HDR, modificar la resolución, los modos de medición, activar el estabilizador de imagen, detección de rostros, aplicar efectos digitales, ajustar el balance de blancos, activar la geo-ubicación, activar cuenta regresiva, modificar el valor de exposición, entre otros ajustes.

📷

Acá tienes fotografías de pruebas, las que fueron tomadas con todos los ajustes automáticos, en la máxima resolución disponible.

Foto con objeto cercano de día 1

Foto con objeto cercano de día 2

Foto de día

Macro de día

Foto nocturna 1

Foto nocturna 2

Foto macro nocturna

El equipo también tiene la capacidad de poder grabar videos en calidad 4K Ultra HD con hasta 30 cuadros o en el ya clásico Full HD con hasta 60 cuadros por segundo y en ambos modos con audio estéreo.

📷

También tienes la posibilidad de realizar videos en cámara rápida con resolución Full HD con tres velocidades o en cámara lenta con resolución HD, también con tres velocidades.

📷

Acá te dejo un video de prueba grabado en 4K Ultra HD y otro grabado en Full HD pero a 30 cuadros por segundo.

Full HD

4K Ultra HD

Multimedia y Audio

La interfaz del reproductor de música es la misma que podemos encontrar en el Galaxy S5 por darte un ejemplo. En esta aplicación podrás crear tus propias listas de reproducción y ordenar tu música por artista, canción, álbum o género. Incluso podrás marcar algunas de tus canciones como favoritas.

📷

El reproductor también integra un ecualizador de 7 bandas con perfiles predefinidos y algunos efectos de sonido cortesía de SoundAlive. También se encuentra presente la función Adapt Sound, que puede realizar pruebas de sonido a diferentes niveles de volumen para calibrar el audio y adaptarlo al nivel de sonido de tus oídos. Esta opción también permite calibrar el sonido para las llamadas que realices con el equipo, permitiendo incluso seleccionar qué oído utilizas con mayor frecuencia.

📷

El equipo incorpora un completo reproductor de video con el que podrás ver tus películas y videos favoritos con una resolución máxima de 4096 x 2160 píxeles (4K) 30 fps. Si los videos se encuentran en Full HD, es posible reproducirlos hasta a 60 fps. El reproductor es compatible con archivos MP4, DivX, XviD, WMV, M2V, MKV, MPEG H.264 y H.263.

📷

El Galaxy Alpha integra solo un altavoz, el cual se encuentra ubicado en la parte inferior del equipo, justo al lado del puerto MicroUSB.

Si tuviste la oportunidad de probar el audio del altavoz del Galaxy S5, te puedo contar que este entrega exactamente la misma calidad, lo que quiere decir que tendrás un sonido con bajos apreciables, buena potencia en volumen y agudos que no molestan.

Probé también audífonos alámbricos, específicamente los Sennheiser CX300II y la calidad de audio era buena en cuanto a bajos y agudos, pero lamentablemente carece de potencia de volumen. Sin embargo, al usar unos audífonos Bluetooth estéreo (LG HBS-730), la calidad de sonido seguía siendo la misma, pero la potencia de volumen aumenta al usar este medio de conexión.

Sistema y Rendimiento

Nuestro equipo de prueba cuenta con el sistema operativo Android 4.4.4 KitKat, el que muy pronto será actualizado a Android 5.0 Lollipop. Como es un equipo Samsung, su interfaz se encuentra personalizada por TouchWiz.

Me atrevo a decir que el rendimiento de este equipo es realmente bueno, en ningún momento pude apreciar algún tipo de lentitud o lag. Noté un mejor rendimiento que el que ofrecía el Galaxy S5 con su procesador Qualcomm Snapdragon, aunque claro, el ALPHA tiene un procesador mucho más potente y solo tiene 2GB de memoria RAM.

En cuanto a aplicaciones propietarias de Samsung podemos encontrar a las siguientes:

Estudio, una app donde encontrarás todo lo necesario para poder editar imágenes y videos

GALAXY Apps, es una tienda de aplicaciones donde se encuentran aplicaciones desarrolladas exclusivamente para dispositivos Samsung, además de otras que no encuentras en Google Play.

S Health, será como tu entrenador personal, ya que irá calculando las calorías que has quemado, los cantidad de pasos que has caminado, entre otras funciones. También podrás usar el sensor incorporado para calcular tu ritmo cardíaco, entre otras funciones.

S Voice es el asistente virtual creado por Samsung que te ayudará y respondera a los comandos que realices mediante tu voz. Similar a Google Now, Siri o Cortana.

Mis Archivos es una app nos facilitará el momento de tener que administrar nuestra memoria, ya sea la interna o algún dispositivo de almacenamiento externo conectado vía USB On-The-Go.

Finalmente acá tienes el menú de espera, el de aplicaciones y configuraciones:

Por supuesto no podíamos dejar pasar a nuestro protagonista sin antes probarlo en las pruebas de benchmarks que realizamos en nuestros análisis.

Acá tienes los resultados pertenecientes al Galaxy ALPHA. Si gustas, puedes ir a nuestra sección W Labs y seleccionar el equipo que deseas para comparar resultados.

AnTuTu Benchmark 44.044 3DMark 17.125 – Ice Storm Unlimited Quadrant 23.167 BaseMark X 21.599 BaseMark OS II Overall 863, System 1503, Memory 474, Graphics 1403 y Web 555

Batería

Lo más importante en un smartphone es sin duda saber la autonomía entregada por la batería y por lo mismo la hemos probado con un uso normal para ver qué tal es su autonomía.

Recordemos que la batería de nuestro protagonista es de 1.860 mAh, para que lo tengas en cuenta

Mi prueba comenzó a las 6:00AM con el equipo cargado al 100%, tenía conectado audífonos Bluetooth y un Motorola Moto 360 al equipo, usando aplicaciones como WhatsApp, Telegram, Chrome, Hangout, Instagram, Gmail, Spotify, un par de llamados, brillo automático y conexión 4G gran parte del día activado.

A las 11 horas con 56 minutos de haber cargado del equipo, la batería ya le quedaban 18%, tal y como lo demuestra la siguiente captura:

Mientras que la pantalla apenas estuvo encendida durante 1 hora y 20 minutos:

El día de la prueba, entré a trabajar a la oficina a las 07:30 y terminé mi jornada laboral a las 17:30hrs, estando de vuelta en mi casa a las 19:00hrs, donde apenas llegue con algo de carga en la batería. Si le hubiera dado más uso al equipo, definitivamente se me agota la batería.

Conclusión

El Samsung Galaxy Alpha es un smartphone que tiene un diseño que derrocha elegancia por donde se le mire. Los que me conocen, saben que los equipos elegantes son mi debilidad, así que el diseño este equipo me encantó.

Las personas que me vieron con este equipo, todas dijeron que era rico el equipo, que no solo el diseño era bonito, si no que tenía el tamaño y el peso ideal, así que felicitaciones a Samsung por ser un equipo con un diseño realmente Premium como ellos lo mencionaron en algún momento.

Otra cosa que me gustó fue su pantalla, encontré que su tamaño era perfecto, sus colores eran realmente vívidos gracias a la alta potencia del brillo y su definición también me gustó bastante, y por si fuera poco, cuenta con protección anti huellas dactilares, así que nada que reclamar por este aspecto.

La cámara me gustó muchísimo, la calidad de imagen personalmente la encontré buenísima, en especial las fotografías nocturnas. Ustedes mismo pudieron ver que fue capaz de realizar enfoque a la luna y que ésta se distinga bien (a pesar de que sea vea lejos), pero es algo que con otros smartphones me hubiera resultado imposible.

El rendimiento no tengo nada que criticar, ya que el potente hardware que integra hace realmente bien su trabajo, no encontré ningún lag en todo el tiempo que lo usé, cero lentitud.

Pero como todo lo bueno siempre tiene que tener algo malo, mencionaré la batería que integra este equipo. No puedo entender cómo Samsung le integra a un smartphone con ese tremendo hardware que tiene, una batería de apenas 1.860 mAh de capacidad. Osea, mínimo debió tener una de 2.500 mAh para poder estar seguro de que la batería me alcanzará a durar el día completo.

Por suerte la batería es totalmente removible, así que si no existe en la actualidad, en un futuro no muy lejano se podrá reemplazar la batería por otra de mayor capacidad y así sacarle el máximo provecho a este gran smartphone.

¿Me lo compraría? Igual me lo compro, ya que el smartphone me gustó en todo sentido, excepto en la duración de batería, pero esto último se puede arreglar con una futura actualización (dicen que Android Lollipop ocupa menos energía) o con una batería de mayor capacidad.

Lo Imperdible

Diseño, elegancia y calidad de los materiales Pantalla Procesador y rendimiento Cámara

Lo Impresentable