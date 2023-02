Review Xiaomi MI4 [W Labs]

Un nuevo W Labs tenemos para ti y en esta oportunidad te queremos presentar a un smartphone muy esperado por muchos! Me refiero al nuevo Xiaomi MI4, el sucesor del exitoso MI3 que revisamos hace un tiempo atrás y que ahora la rompe en ventas en su China natal.

Nuestro protagonista destaca por tener un diseño elegante y con bordes de acero inoxidable, además de tener una brillante pantalla IPS LCD de 5 pulgadas Full HD y un potente procesador de cuatro núcleos corriendo a 2.5GHz de velocidad y acompañado de 3GB de RAM.

En cuanto a la cámara, el MI4 cuenta con un sensor de 13 megapíxeles con flash LED incorporado y grabación de video en 4K. Opera con el sistema operativo Android 4.4.4 KitKat personalizado por MIUI v6 y su bateria interna es de 3.080 mAh.

Estuvimos probado este espectacular smartphone, gracias a la gentileza de nuestros amigos de Xiaomi Latinoamérica, quienes nos facilitaron una unidad para probar y realizar este completo W Labs que te traemos a continuación.

Especificaciones Técnicas

Fabricante Xiaomi Modelo MI4 Origen China Bandas Red 2G 850 / 900 / 1800 / 1900 Bandas Red 3G 850 / 900 / 1900 / 2100 Bandas Red 4G N/D Pantalla – IPS LCD

– 5 pulgadas

– 1920×1080 Full HD

– 441ppi Hardware Interno – Qualcomm Snapdragon 801

– Quad-core

– 2.5GHz velocidad

– GPU Adreno 330

– 3GB RAM

– 16GB memoria interna Conectividad – Bluetooth 4.0

– Infrarrojos

– Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

– Wi-Fi Direct

– DLNA

– Wi-Fi Hotspot

– Miracast Métodos de ubicación – Red/Wi-Fi

– A-GPS

– GLONASS

– Beidou Cámara – Sensor principal de 13 MP

– Flash LED

– Grabación de video UHD 4K

– Sensor frontal de 8 MP Sistema Operativo – Android 4.4.4 KitKat

– MIUI v6 Puertos/Ranuras – Micro SIM

– Micro USB

– Jack 3.5mm (audífonos) Dimensiones y Peso – 139.2 x 68.5 x 8.9 mm

– 149 gramos Resistencia al agua No certificado Batería Li-Ion 3.080 no removible

Primera vista

Con el Xiaomi MI4 estrenamos en los W Labs una nueva sección de nuestros reviews, ya que una imagen vale más que mil palabras, ahora verás todos los detalles del diseño del equipo que estamos probando en video de alta definición.

****Esta sección se está implementando y en modo de prueba. Sabemos que hay errores y los solucionaremos en los próximos reviews***

Pantalla

Acá tenemos una pantalla de 5 pulgadas del tipo IPS LCD y cuenta con una resolución de 1920×1080 píxeles, en pocas palabras estamos frente a una pantalla Full HD. Su densidad es de 441ppi, es capacitiva y cuenta con 16 millones de colores.

Según mi opinión, puedo decir que esta pantalla cuando la veas te encantará, ya que el brillo que entrega es bien potente, lo que hace que los colores se vean vívidos y reales. La definición también la encontré buenísima, logrando captar los detalles con una claridad muy aceptable.

Como verás, personalmente a mi me encantó, es una pantalla digna de un gama alta como lo es el Xiaomi MI4. Además debo destacar y felicitar al fabricante por traernos una pantalla antigrasa, lo cual agradezco enormemente, así que acá nos olvidamos de las huellas dactilares.

Cámara

Acá estamos frente a un sensor principal Sony Exmor RS IMX214 de 13 megapíxeles, el que cuenta con auto enfoque, detección de rostro, HDR, modo panorama y el llamativo modo Refocus, el que te permitirá volver enfocar una imagen después de haberla capturado.

El sensor principal se encuentra acompañado de un flash LED y cuenta con variados efectos de imagen:

La cámara también te permitirá tomar fotografías que tengan una pequeña grabación de audio, además de poder compartir la ubicación actual donde fue tomada la imagen, agregar una marca de agua con la fecha y hora de la captura, seleccionar la calidad de imagen, entre otras opciones.

También podrás ajustar el contraste, saturación, brillo, activar la detección de rostro y asignar funciones a las teclas de volumen para poder controlar el zoom digital o usarlas para capturar imágenes. Finalmente te permite seleccionar el formato de imagen, ya sea en 4:3 o en 16:9.

Así toma las fotografías el Xioami MI4 con los ajustes en automático:

Foto de día 1

Foto de día 2

Foto macro

Foto de noche

Pero no nos podíamos olvidar de su sensor frontal Sony Exmor R IMX219, el que en esta oportunidad llega a los 8 megapíxeles, ideal para poder capturar las famosas selfies con la mejor calidad posible o también para las videollamadas.

Otra de las funciones importantes de los smartphones hoy en día es la grabación de video y nuestro Xiaomi MI4 tiene la capacidad de poder grabarlos en Ultra HD, más conocido como 4K, alcanzando una resolución de imagen de 4128×3096 píxeles y los graba a 30 cuadros por segundo con sonido estéreo.

En este modo podrás grabar videos con HDR activado y así lograr mejores colores. También podrás grabar en cámara lenta y rápida con una buena calidad.

Tienes la capacidad de grabar en 4K, Full HD, HD y SD, y la cámara realiza enfoque automático mientras grabas, aunque también podrás realizar enfoque manual.

Acá te dejo un video grabado en 4K, otro en Full HD y otros dos en cámara lenta y rápida.

4K

FULL HD

Cámara lenta

Cámara rápida

Multimedia e Internet

Comenzando con el reproductor de música, acá tenemos el que trae por defecto la personalización MIUI, el cual es bastante atractivo y completo.

El reproductor es capaz de mostrarte la carátula del álbum, además de poder compartir lo que escuchas vía DLNA y también podrás buscar la letra de la canción de manera automática o manual.

También puedes seleccionar el tipo de audífono que estás utilizando para poder optimizar mejor el audio, aunque también dispones de un ecualizador de 7 bandas personalizable o poder seleccionar uno de los 11 perfiles pre-ecualizados.

El MI4 incorpora sintonizador de Radio FM bien simple, aunque cumple muy bien su función.

El reproductor de video de nuestro MI4 también es básico, tiene la capacidad de mostrarte la información del archivo, como la resolución y calidad. Lo bueno es que cumple muy bien su función y es capaz de reproducir videos en 4K con hasta 30 cuadros por segundo.

Xiaomi MI4 cuenta con su propio navegador de internet, con una interfaz bastante atractiva, ofreciendo variados sitios conocidos al abrir el navegador para un acceso más rápido.

Puedes administrar las ventanas abiertas, abrir una en modo incógnito para no dejar registros de los sitios que visitas y la velocidad de carga de dichos sitios es bastante rápida y aceptable, lo cual se agradece.

El audio es parte fundamental para muchos y te cuento que el Xiaomi MI4 solo tiene un altavoz, pero debo decir que no es del todo potente, pero entrega una calidad de sonido muy aceptable, que da gusto escucharlo.

También probé la calidad de sonido usando audífonos alámbricos y la potencia en volumen es fuerte y con muy buena calidad de sonido, así que Xiaomi aquí realizó un muy buen trabajo. Misma opinión tengo al usar audífonos Bluetooth.

Sistema y Rendimiento

El Xioami MI4 viene con el sistema operativo Android 4.4.4 KitKat, el cual se encuentra personalizado con la interfaz MIUI en su versión 6.

MIUI transforma completamente la interfaz de Android, haciéndola muy parecida a iOS, pero en mi opinión lo hace mucho mejor. Está muy bien hecha la interfaz, anda todo 100% fluido, con animaciones llamativas y todo muy bien ordenado. Lamentablemente no deja ocupar widgets, ya que no cuenta con un menú de aplicaciones porque todo se encuentra en la pantalla de inicio, al igual como en iOS.

El MI4 también cuenta con su propia app para ver el tiempo, su propio explorador de archivos, acceso a una tienda de aplicaciones de Xiaomi y un centro de seguridad.

Acá tienes el menú de configuración para que aprecies cómo es:

Y esta es la barra de notificaciones:

Si eres de los que no les gusta la interfaz de MIUI, te cuento que Xiaomi también permite instalar su versión AOSP para así tener la interfaz original de Android, con soporte de actualizaciones OTA y el kernel original de Xiaomi.

Por supuesto no podíamos dejar pasar al Xiaomi MI4 sin antes probarlo en las pruebas de benchmarks que realizamos en los W Labs.

Acá tienes los resultados pertenecientes al Xiaomi MI4. Si gustas, puedes ir a nuestra sección W Labs y seleccionar el equipo que deseas para comparar resultados.

AnTuTu Benchmark: 43.458 3DMark: Maxed out! – ICE STORM EXTREME Quadrant: 21.496 BaseMark X: 24.784 BaseMark OS II: Overall 1220, System 1592, Memory 491, Graphics 2633 y Web 1075.

Batería

Lo más importante en un smartphone es sin duda saber la autonomía entregada por la batería, y debo decir que los 3.080 mAh que tiene nuestro protagonista alcanzan para tener el equipo en funcionamiento durante dos días.

Mi prueba comenzó a las 7:00AM con el equipo cargado al 100%, tenía conectado audífonos Bluetooth y un Sony Smartwatch 2 al equipo, usando aplicaciones como WhatsApp, Telegram, Chrome, Hangout, Gmail, Spotify y un par de llamados.

Siendo las 12:48AM, el equipo llevaba usado 18 horas con 14 minutos y la batería le quedaba 43% de carga. Saque sus propias conclusiones estimado lector.

Conclusión

El Xiaomi MI4 es un smartphone muy completo, tiene de todo lo que te puedas imaginar dentro del segmento, tiene un diseño que derrocha elegancia por donde se le mire, aunque claro, no faltaron las personas que creían que era el nuevo iPhone al momento de estar usándolo.

Los materiales usados en la fabricación del equipo se notan que son de buena calidad, al tomarlo se siente que tienes un equipo de características Premium, y eso se agradece, ya que sus bordes de acero inoxidable le dan ese toque de fineza.

La pantalla me encantó, tiene una excelente definición, potente brillo y colores reales y vívidos, también me gustó su cámara, la cual entrega una buena calidad de imagen y además es bastante completa.

El audio entregado por el altavoz no es del todo potente, pero sí te entrega una excelente calidad de sonido. Al escuchar música con los audífonos también tuve una experiencia grata, de la cual no me quejo en lo absoluto.

Android en este equipo corre como la seda, corre igual de fluido como si fuera un iPhone 5s, de hecho la personalización de MIUI te hace imaginarte que estás en iOS, pero mucho mejor.

En fin, la pregunta es: ¿Me lo compraría? Mi respuesta es SÍ, porque es un equipazo de aquellos que no tiene absolutamente nada que envidiarle a los demás fabricantes. Si estás pensando en comprar este equipo, yo personalmente te lo recomiendo, ya que su diseño, su hardware y su excelente rendimiento te encantará.

Desde ya agradecer a nuestros amigos de Xiaomi Latinoamérica por el préstamo de este equipo. Ellos mismos importan los equipos desde China y te permiten adquirir al nuevo Xiaomi MI4 de 16GB blanco por USD$479,9 y la versión de 64GB por USD$539,9. Operan en Chile, pero también hacen envíos al extranjero.

Lo Imperdible

Cámara Pantalla Audio Diseño Batería Rendimiento

Lo Impresentable