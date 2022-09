Windows XP sigue siendo usado por 31% de los PCs del mundo

Windows XP, el inmortal: Según cifras de Net Marketshare, el sistema operativo todavía es utilizado por 31,4% de los PCs del mundo a septiembre de 2013.

Le sigue Windows 7 con 46,43% y Windows 8 con un 8,02%, a algunos días del lanzamiento oficial de Windows 8.1. El sistema operativo “estilo moderno” ha ido subiendo desde el 7,41% que marcó en agosto y el 5,4% que marcó en julio. Windows XP en tanto sigue bajando, aunque lento: En agosto registraba 33,6% y en julio 37,1%.

Microsoft dejará de dar soporte a XP en abril de 2014, tras lo cual no habrá más actualizaciones de seguridad ni parches para el sistema operativo. ¿Motivará eso a algunos a cambiarse? Me imagino que XP sigue corriendo sobre máquinas antiguas, así que hasta que no haya una renovación, probablemente el retiro del sistema operativo seguirá siendo lento.

Link: Winbeta