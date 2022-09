Cómo actualizar a Windows 8.1

Windows 8.1 está disponible desde hoy, y la actualización es gratis si ya tienes Windows 8 instalado en tu máquina. Si no es así, tendrás que comprar el sistema operativo, que sigue teniendo el mismo precio (USD$119 por la versión normal y USD$199 por la versión Pro).

Para actualizar basta acceder a la tienda de aplicaciones. La actualización mantendrá todas las aplicaciones de escritorio y tipo Windows 8 que hayas instalado, los archivos y las configuraciones. Igual es recomendable hacer algunos respaldos por si acaso, pero debería funcionar sin dolor.

La actualización pesa algo más de 3GB, por lo que puede tomar bastante bajarla.

Si estabas usando Windows 8.1 Preview, dependerá de la forma en que lo instalaste cómo actualizar. Si lo instalaste sobre Windows 8, podrás acudir a la tienda y conseguir la actualización sin problemas. Sin embargo, tendrás que reinstalar las apps que hayas bajado, porque no se mantendrán.

Si por el contrario instalaste Windows 8.1 Preview usando una ISO, puedes actualizar desde la tienda pero el sistema no se activará si no cuentas con una licencia. Microsoft señala que las licencias de Windows 8 existentes no funcionarán en este caso, por lo que lo recomendable es reinstalar Windows 8 antes de actualizar a 8.1, para no tener que comprar otra licencia.

Los requerimientos de sistema son los siguientes:

Procesador: 1 GHz o más rápido, compatible con PAE, NX y SSE2 RAM: 2 GB Almacenamiento: 20 GB de espacio disponible en el disco duro Resolución de pantalla de 1024 × 768 Tarjeta gráfica: DirectX 9 con controlador WDDM Acceso a Internet para poder bajar la actualización

Link: Microsoft