Hideo Kojima revela al actor que interpretará a Ocelot en MGSV #E3

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Hideo Kojima, creador de Metal Gear, reveló al actor responsable de darle vida a Ocelot en Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Se trata de Troy Baker, un veterano dentro del doblaje de videojuegos reconocido recientemente por su trabajo en The Last of Us como Joel, y BioShock Infinite como Booker DeWitt. Además, el actor próximamente agregará a su portafolio la voz de Joker en el juego Batman: Arkham Origins, y el papel de Delsin Rowes, protagonista de Infamous: Second Son.

Baker será el tercer actor en darle vida al personaje de Ocelot desde su aparición en 1997. Anteriormente, Patric Zimmerman fue el encargado de hacer lo propio en Metal Gear Solid (incluyendoThe Twin Snakes), Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty y Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. Para Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Josh Keaton fue el elegido para interpretar a un Revolver Ocelot más joven e inexperimentado.

Sin duda alguna, la carrera de Troy Baker ha ido en ascenso durante el último año, y estoy seguro de que interpretar a un personaje tan icónico como es Ocelot le traerá más reconocimiento dentro de la industria. Sólo esperemos que el papel se le ajuste y entregue una actuación memorable.

With Troy Baker, the actor for Ocelot. pic.twitter.com/tfPugyFka8” — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) June 13, 2013

