Ellen Page dice que “plagiaron” su apariencia para el personaje de Ellie en The Last of Us

Cuando fue presentado The Last of Us durante los Video Game Awards 2011, no fueron pocos los que compararon al personaje de Ellie con Ellen Page. De hecho, la desarrolladora del juego, Naughty Dog, reveló meses después que harían algunos cambios en el diseño de la niña protagonista para hacerla lucir más como la actriz que le daba voz, Ashley Johnson, y evitar confusiones.

El tiempo pasó, la estética del personaje de The Last of Us sufrió algunos retoques y Ellen Page finalmente fue presentada como la estrella de otro videojuego, Beyond: Two Souls del estudio Quantic Dream (Heavy Rain). Sin embargo, algunos piensan que, con todo y los cambios, Ellie sigue presentando algunos rasgos de la actriz canadiense, tema que fue abordado durante el último “Ask Me Anything” (pregúntame lo que sea) con Ellen Page como invitada en el sitio Reddit.

“Supongo que debería sentirme halagada por el hecho de que hayan plagiado mi apariencia (para diseñar la apariencia de Ellie). Pero de hecho yo actúo en otro videojuego llamado Beyond Two Souls, así que no me gustó”, sentenció la actriz cuando fue cuestionada sobre su similitud con la protagonista de The Last of Us.

Poco después de estas declaraciones, Neil Druckmann, director creativo de Naughty Dog, escribió en su cuenta de Twitter que “Ellie fue perfectamente interpretada por @TheVulcanSalute (nombre de usuario de Ashley Johnson dentro de la red social)”, y que “nadie pudo haber hecho un trabajo mejor”.

Ellie from The Last of Us was perfectly played by @TheVulcanSalute. No one could've done a better job. Please go follow her and retweet. — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) June 23, 2013

¿Cuáles son sus impresiones de todo esto? Personalmente, cuando juego The Last of Us no veo a Ellen Page, así que creo que la protagonista de Beyond está exagerando las cosas.

Link: Ellen Page says The Last of Us ‘ripped off’ her likeness (Polygon)