¿Cuáles de los nuevos MMO te gustaría jugar? [NB Votación]

La E3 2013 llegó y se fue, y con ello varios juegos se anunciaron o reforzaron su presencia en el mundo de los MMO. El futuro parece ser los juegos en línea, y existió gran énfasis por parte de las compañías más grandes del mercado para mostrarlos. Ahora, la decisión está difícil, porque es complicado dedicarse a más de uno a la vez (y de paso pagarlos).

Lo anterior eso nos lleva a la siguiente NB Votación: ¿Cuáles de los nuevos MMO planeas jugar? La decisión es tuya, y aquí te mostramos los candidatos que suenan más fuerte en Niubie.

Juego Plataformas Lanzamiento Destiny

(Bungie, Activision) Xbox 360, Xbox One

PlayStation 3, PlayStation 4 2014 Titanfall

(Respawn Entertainment, EA) Xbox 360, Xbox One

PC Principios 2014 The Elder Scrolls Online

(Zenimax Online Studios, Bethesda) PC, Mac OS X

Xbox One

PlayStation 4 Mediados 2014 Tom Clancy’s The Division

(Ubisoft Massive, Ubisoft) Xbox One

PlayStation 4 2014

Resultados de la encuesta anterior:

Todo parece indicar que Sony se encargó de realizar el mayor impacto posible en el momento indicado: E3 2013. Nuestra encuesta tuvo un gran flujo de usuarios que se fue diluyendo en el tiempo, y que tardíamente Xbox One logró arrebatar después de anunciar que no tendría DRM. Grandes razones por las cual el 84% público optó por PlayStation 4 fue el precio de venta (26%) y su funcionamiento general (29%). Es un precedente de todas formas, pero la guerra de consolas todavía no comienza en las vitrinas.

¡Gracias a todos los que votaron! El resultado lo pueden ver en esta imagen.