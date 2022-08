Firefox se ha renovado, pero no llega a liderar

No es difícil mirar atrás y de cierta forma echar de menos una época en la que encontrabas el mundo de los navegadores una batalla personal contra el resto del mundo. Hablo de una época en la que Internet Explorer 6 dominaba Internet y Mozilla lanzaba Firebird, una versión más ligera del navegador sin añadidos como calendario o gestor de e-mail. Más tarde sería reconvertido a Firefox por problemas legales con el nombre, pero la cuestión era que existía un navegador nuevo, mil veces mejor que Internet Explorer, compatible con todas las plataformas y que hacía que la web se viese mejor.

Años pasaron con el reinado de Firefox aún presente hasta que Google creó el proyecto Chromium y salió su navegador Chrome, multiplataforma, mucho más ligera y rápido que Firefox y basado en el motor de renderizado Webkit, presente en Safari y en varios navegadores móviles.

Chrome ha destrozado el nombre de Firefox, algo que consiguió durante muchos años de esfuerzo. No voy a negar que la campaña de publicidad apoyándose en Google AdWords no tenga gran parte de culpa de que Chrome sea ahora el navegador más usado, pero lo que a la gente le hizo cambiar de navegador no fue un banner, sino la rapidez y el boca a boca.

Ayer me encontré con un artículo que habla sobre como Chrome ha cambiado a ser un navegador más pesado, de cómo Firefox ha mejorado y sigue ofreciendo un alternativa de código abierto y entonces pienso… ¿ha vuelto a ser Firefox el navegador para los techies?

Fallos en Chrome

Chrome es un fantástico browser que particularmente en mi caso sigue siendo mi navegador primario. Aun siendo el que más uso, noto desde hace tiempo muchos problemas en él. No soy el único. Chrome ahora es más pesado, consume más memoria gracias a que ha ido creciendo poco a poco y se ha tenido que abrir más y más.

A mi me ayuda que Chrome recuerde mis pestañas abiertas, porque en mi iPad puedo abrir las mismas pestañas, o en mi Android, o en mi iPod Touch… Las posibilidades multiplataforma de Chrome son increíbles. Entonces, a excepción de la continua carga de memoria del navegador en cuanto tienes más de cinco pestañas abiertas, ¿cuál es el problema? ¿Acaso puede ser Google?

La gran G

Google pasó de ser una pequeña y joven empresa a ser el centro de internet y una multimillonaria factoría de productos. Por lo tanto, con lo que conlleva crecer y ser tan grande a Google se le intenta implantar una visión de empresa malvada que hará lo que sea necesario para hacer dinero de tus datos. Usan datos de tu cuenta de Gmail para mostrar publicidad, te crean un perfil en Google+ aunque tu no quieras, la publicidad en YouTube es cada vez peor y más molesta… Pequeños elementos que hacen una gran bola de odio a una marca, una empresa, un nombre: Google.

Mientras tanto Firefox siempre ha sido ese navegador gestionado por Mozilla, una organización sin ánimo de lucro, aunque se mantenga gracias a que Google le paga por ser el motor de búsqueda predeterminado. Es de código abierto y se han creado grandes proyectos gracias a sus extensiones o a varios forks como por ejemplo Tor, un navegador basado en Firefox que te permite navegar anónimamente desde tu ordenador.

Siempre podemos encontrar a Mozilla un aliado para tener un navegador diferente que no caiga en los intereses comerciales, no en vano el lema de Mozilla es “Mantener la Elección y la Innovación en Internet”. Por lo tanto Firefox se ha convertido en ese navegador rebelde, que un día fue el niño bueno y listo de la clase, repentinamente sustituido por un nuevo alumno.

Ni Chrome es tan malo, ni Firefox tan bueno

Lo que podemos sacar en claro es que ni Chrome o Google es el malo de la historia, ni Firefox es el bendito.

Chrome se basa del proyecto Chromium, de código abierto, por lo que cualquiera en teoría podría ser parte del proyecto. De ahí se basa en Webkit, otro proyecto abierto. Chrome no es cerrado más que en el uso de las herramientas de Google. Esto es quizá lo que puede molestar de Chrome, que Google esté tan presente. Pero ey, es el navegador de Google, ¿qué podemos esperar?

Firefox no es tan bueno. Empezando porque desde Mozilla se ha dejado claro que, por ejemplo, dispositivos iOS no volverán a tener una versión de Firefox hasta que Apple no permita instalar su propio motor de renderizado, improvable. Pero más preocupante es que a día de hoy, en su versión 19, Firefox no tenga soporte de H.264, un códec de vídeo que sí integra Internet Explorer, Safari o Chrome para ver vídeo, ideal para personas que no tienen o quieren tener Adobe Flash instalado.

H.264 se ha convertido en un estándar, por suerte Mozilla ha reculado y en su próxima versión número 20 incluirá H.264, AAC y MP3. Si quieres probar estas versiones, Firefox las tiene disponible para varias plataformas y en diferentes idiomas.

Chrome vs Firefox: los números

Vamos a probar las dos últimas versiones del navegador en el mismo portátil (MacBook Pro con OS X 10.8.2) en tres pruebas diferentes y estándar. Dos que prueban la velocidad del motor javascript y una que prueba el motor gráfico. En SunSpider el tiempo se mide en milisegundos, por lo tanto cuando menor sea el número mejor. En V8 Benchmark cuanto mayor sea el número, mejor. Por último, en Peacekeeper que comprueba la compatibilidad HTML5 nos da un número que cuanto mayor, mejor.

SunSpider 0.9.1 V8 Benchmark Suite 6 Peacekeeper Chrome 25.0.1364 263.1ms 7449 2691 Firefox 19.0.2 325.7ms 3869 1273

¿Qué representa Firefox hoy en día?

No podemos esperar que Firefox se convierta de nuevo en el número uno. Por desgracia para Mozilla, Firefox sigue pareciendo un navegador pesado, una percepción que no cambiará hasta que no se logre que sea más rápido y ligero que Chrome, no que esté a la par o casi a su nivel, si no que su consumo sea menor y su velocidad mayor.

Pero Firefox representa una de las bases fundamentales más importantes en internet, la de la libertad de poder elegir algo diferente. Ahora Opera que cambia su motor a WebKit, aun siendo un buen motor de un navegador, no se puede permitir que sólo exista uno, necesitamos más, y por ahora solo Mozilla con Firefox y Microsoft con Internet Explorer son las elecciones que nos quedan.

Foto: tambako (Flickr)