Intel Xeon E3 V2 Series: Una interesante alternativa a los Core de 3º generación

El 23 de abril de este año, Intel lanzó sus nuevos microprocesadores Core de tercera generación conocidos por sus nombres código Ivy Bridge-DT e Ivy Bridge-MB, lanzamiento que fue seguido poco después por los microprocesadores Xeon E3 V2 Series basados también en el núcleo Ivy bridge-DT; estos últimos microprocesadores gracias a sus precios de lista se convierten en una interesante opción para los usuarios, como nos lo hacen notar los de 3DCenter.

Los microprocesadores Xeon E3 V2 Series al estar basados en el mismo núcleo Ivy Bridge-DT usado en los microprocesadores Core de tercera generación, en teoría son compatibles con gran parte de las tarjetas madre socket LGA 1155 (siempre y cunado el fabricante haya publicado las actualizaciones de Bios requeridas para su compatibilidad); hecho que los pone en competencia directa con sus hermanos enfocados a usuarios de equipos de escritorio, aunque como se sabe, la línea de microprocesadores Xeon E3 V2 Series están enfocadas a estaciones de trabajo y servidores económicos.

De entre los microprocesadores Xeon E3 V2 Series, sin dudas los más interesantes son los CPUs que vienen con el IGP deshabilitado, característica no usada por muchos usuarios poseedores de tarjetas de video dedicadas, de ellos sin dudas el Xeon E3-1230 V2 (cuádruple núcleo a 3.3GHz, Turbo a 3.7GHz, tecnología HyperThreading, TDP de 69W y un precio sugerido de US$ 215) se erige como la alternativa más económica de Intel que ofrece ocho hilos de procesamiento simultáneos, gracias a su tecnología HyperThreading (HT), a un precio más económico que el microprocesador Core i5-3570K (US$ 230).

Cabe mencionar que algunas aplicaciones sacan buen partido de la tecnología HyperThreading, por lo que estos microprocesadores se convierten en una alternativa muy interesante y de gran rendimiento para los usuarios que requieren ejecutar aplicaciones que exploten el paralelismo que ofrecen estos microprocesadores.

Otros productos interesantes son los Xeon E3-1240 V2 (cuádruple núcleo a 3.4GHz, Turbo a 3.8GHz, tecnología HyperThreading, TDP de 69W y un precio sugerido de US$ 250) y Xeon E3-1270 V2 (cuádruple núcleo a 3.5GHz, Turbo a 3.9GHz, tecnología HyperThreading, TDP de 69W y un precio sugerido de US$ 328), los que suenan como una interesante alternativa al microprocesador Core i7-3770 (US$ 294).

