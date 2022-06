Falleció Ray Bradbury, autor de Fahrenheit 451 y las Crónicas Marcianas

El escritor Ray Bradbury, autor de Las Crónicas Marcianas, Fahrenheit 451, El hombre Ilustrado y otros clásicos de la ciencia ficción, fantasía y misterio murió esta mañana a los 91 años, en la ciudad de Los Ángeles.

Bradbury comenzó publicando cuentos en fanzines en 1938, escribiendo su primera novela, Las Crónicas Marcianas, en 1950. El libro trata sobre la colonización de Marte por humanos que huyen de la Tierra, devastada por una guerra atómica. Luego siguió Fahrenheit 451 en 1953, que relata un momento en el futuro de Estados Unidos donde se prohíben los libros.

Las historias de Bradbury han sido adaptadas a cómics, televisión, y películas, y el escritor recibió múltiples reconocimientos por su trabajo. En 1992 incluso se bautizó a un asteroide como “9766 Bradbury” en su honor.

Link: RIP Ray Bradbury, author of Fahrenheit 451 and The Martian Chronicles (io9 – gracias E_Hoffmann_S!)