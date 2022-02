AMD Trinity, la segunda generación de APUs

Autor: Luis Felipe CastilloFotografías: Mariano MancillaSi te gusta este análisis, no olvides revisar nuestra colección de análisis de notebooks

Ya ha pasado el tiempo desde que vimos el primer APU de AMD y el momento en que se presenta la segunda generación de APUs ha llegado y comenzamos con este excelente artículo de nuestro experto David Sarmiento, que nos muestra más en detalle que hay de nuevo en los APUs de segunda generación

Nos tocó participar del AMD Reviewer’s Day, donde el mismísimo Rory Read nos dio a conocer que es la segunda generación de APUs, junto con un grupo importante de expositores, los que en largas exposiciones nos mostraron que fue lo que hicieron para lograr mejorar un producto sin hacer crecer el costo y manteniendo un alto rendimiento.

Hoy, AMD está iniciando el camino con su concepto de los ultrathins, los portátiles que esperan ser la competencia de los conocidos ultrabooks, pero con el sello a fuego se AMD.

Según la primera impresión antes del Reviewer’s Day, existían expectativas importantes en el rendimiento de los núcleos del CPU, de los gráficos integrados, la autonomía de la batería y por supuesto, la flexibilidad que se está entregando a todos los fabricantes para hacer lo que mejor les parezca, pero que lo hagan bien.

Así se inicia este análisis, que es nuestra primera mirada de muchas que haremos a este tipo de plataformas.

¡Entérense de como rinde Trinity ya!

Primera Mirada

Generalmente y para estas ocasiones, los equipos a los que tenemos la oportunidad de poner las manos encima son blancos, fabricados específicamente para el fabricante de lo solicita, aunque en esta ocasión, notamos cierto parecido con algunos equipos Dell, pero hasta llegado un momento no supimos que si esto era verdad o no. Como pueden ver, este portátil basado en Trinity es de 14″, con una pantalla de colores algo pálidos, pero normales si consideramos que el fin de este equipo es presentar el producto para comprobar su rendimiento y no ver lo lindo que puede ser.

El teclado es cómodo, al igual que el touchpad, ambos nos permitieron trabajar como si siempre los hubiéramos utilizado. Por lejos, este es el equipo blanco de mejor construcción que hemos tomado, ya que otros equipos sin marca a veces ahorran mucho en la calidad.

En un acercamiento al touchpad vemos que posee dos botones separados completamente entre sí y también del área táctil, además, tenemos marcada zona que nos permite hacer el deslizamiento de arriba para abajo (y a la inversa) en el sistema operativo. La sensibilidad del touchpad era la correcta, no necesitamos hacer mucha presión para que la acción fuera ejecutada.

La cámara web, ubicada en la parte superior de la pantalla, con micrófono incorporado, nos permite aprovechar todas las características web para hacer video conferencias con sus 1,3 MP.

En la parte frontal del portátil tenemos el conector para los auriculares, uno para el micrófono externo, un interruptor para encender o apagar el WiFi y dos luces de estado que indican cuando el portátil está encendido y cuando se está cargando.

Por el costado derecho tenemos el lector de medios ópticos, un puerto USB 2.0, un puerto Gigabit Ethernet, un lector de memorias SD-MMC-PS y además un ranura ExpressCard.

En tanto, por el costado izquierdo tenemos el bloqueo Kensington, el conector para el cargado, la salida del aire caliente proveniente del sistema de refrigeración, el puerto VGA, un eSATA+USB 2.0, un puerto HDMI y dos USB 3.0 SS.

La batería fuera del equipo, que en este caso espera entregarnos una autonomía de 7 horas con un uso normal (web, música, videos en línea y el brillo al de 50%) y 3 horas durante una sesión de juegos. Cualquier carga intermedia a la mínima y a la extrema nos debe entregar alrededor de 5 a 6 horas de autonomía.

Lo único que alcanzamos a ver al quitar la tapa es el adaptador para redes inalámbricas, las dos memorias RAM, el SSD y parte del disipador de calor, nada más.

Para que quede claro que es un prototipo y que de propiedad de AMD.

Y nuestra curiosidad pudo más que todo, convencidos de que era un equipo de alguna marca por las señales que vimos en programas como AIDA64, nos decidimos a comprobar que alguien le puso nombre a este portátil y para nuestra sorpresa, al menos, la carcasa externa se identifica como Vostro, la batería es Dell y el adaptador Bluetooth también.

Especificaciones Técnicas

Realizamos una detallada inspección al equipo blanco que nos hizo llegar AMD, con la que pudimos realizar la siguiente lista de hardware:

Notebook AMD Trinity CPU AMD A10-4600M @ base 2,30GHz (23x100MHz) max 3,20GHz Memoria Micron 2x2GB DDR3-1600 Chipset

AMD A70M FCH Placa Madre AMD Video AMD Radeon HD7660G 512MB Audio IDT 92HD81B1X Almacenamiento Samsung SSD 830 (128GB, 2.5″, SATA III)

Sandisk iSSD 8GB mSATA Pantalla LCD 14″ 1366×768 Tarjeta de Red Realtek RTL8111 Gigabit Ethernet Tarjeta de Red Inalámbrica Broadcom 802.11 b/g/n Lector óptico PLDS DVDRWBD DS-6E2SH Bluetooth Dell Wireless 1701 Bluetooth 3.0 + HS Batería Li-ion 6 celdas Cargador Hi-Capacity 15-20V/5A/90W Sistema Operativo Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit Tamaño 340 (L) x 239 (A)x 32 (Al) mm Masa sin cargador 2,3 kg

Los puertos disponibles en este portátil son los que se ven a continuación, junto con algunos periféricos incorporados que son de mucha utilidad.

Salida de video HDMI

VGA Salida/entrada audio 1 salida para audífonos

1 entrada micrófono

Altavoces estéreo Webcam 1,3 MP HD Bloqueo Kensington Sí Datos 1 USB 2.0 + eSATA

1 USB 2.0

2 USB 3.0 SS

Lector tarjetas SD, MMC y MS

LAN RJ45

Metodología

Como ya es de costumbre, tenemos una metodología definida para los equipos portátiles, de tal forma de hacer comparable lo incomparable, con el fin de entregarles una luz de información en plena oscuridad. Las pruebas se ejecutarán como mínimo 3 veces y como máximo lo que quién escribe estime conveniente. Estas pruebas son sólo un punto de referencia para que puedan/podamos, ustedes y nosotros, ver cómo está el equipo que se revisa el día de hoy con respecto a los que ya tenemos archivados en nuestra biblioteca de benchmarks.

Benchmarks Adobe Photoshop CS4 v11

CineBench R10

Far Cry 2

Futuremark 3DMark 2006 Professional 1.2.0

HD Tach 3.0.4.0

Resident Evil 5

S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat

WinRAR 4.00 Utilidades CPU-Z

GPU-Z

Resultados

Comparando procesadores tenemos que el A10-4600M está entre un Core i5-2410M y un Core i5-2467M, mientras que el GPU es superior a todos los que anteriormente hemos probado en imágenes procesadas con OpenGL.

En cuanto al rendimiento gráfico tenemos que a pesar de ser una Radeon integrada, no se queda atrás y es más potente que lo mostrado en Llano con la HD 6990G2, aunque inferior a Kepler y a las propias Radeon discretas. Ahora, hay que ser cauteloso y guardar las proporciones, no es correcto comparar directamente un IGP con un GPU discreto, aunque el primero rinda muy bien.

Con respecto a los dispositivos de almacenamiento, tenemos que el principal es un SSD Samsung que permite leer tranquilamente a 130,9 MB/s, mientras que el puerto USB 2.0 alcanza 27,6 MB/s y el USB 3.0 32,4MB/s.

En cuanto a la compresión de datos, está no se ve muy beneficiada, aunque de primera mano les podemos decir que WinZip ya tiene soporte para OpenCL, por lo que las operaciones pueden ser realizadas directamente en el GPU, con la inmediata mejora.

Finalmente, en Photoshop, el A10-4600M rinde bien, sin necesidad de activar el soporte para GPU por lo que podrán imaginarse lo que hace con el nuevo Photoshop CS6, que incorpora soporte para todas estas nuevas tecnologías.

Pruebas Juegos

Como pueden ver, ya es posible jugar en HD con calidad alta gracias al procesador gráfico Radeon HD 7660G que incorpora este APU A10-4600M y las pruebas que realizamos nos permitieron jugar tranquilamente en la prueba de consumo de energía en una situación de alta carga, jugando por supuesto.

Far Cry 2, calidad alta DX10, 1366×768, sin filtros.

Resident Evil 5, calidad alta DX10, 1366×768, sin filtros.

S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat, calidad alta DX11, 1366×768, sin filtros

Conclusión

A pesar de no estar 100% seguros de que este equipo sea efectivamente un producto que se ofrezca tal cual en el mercado, es decir, bajo la marca Dell, con el modelo Vostro y todas las especificaciones que vimos anteriormente, debemos decir con convicción que es una mejora efectiva de lo que AMD realizó con LLano. Sin ir más lejos, el rendimiento del IGP integrado en el APU A10-4600M es superior a la Radeon HD 6690G2 -que proviene de combinar la HD 6620G + HD 6630M – por lo que si pensamos en los futuros Ultrathin con un GPU discreto, tendríamos una combinación que dará que hablar.

Con respecto a los resultados gráficos, tenemos que guardar las proporciones, si bien los resultados son muy buenos, estamos ante un IGP, por lo que esperar que este rinda tanto como una HD 6750M (equipada en el Series 7Chronos ) o una GeForce GT640M (Kepler) es descabellado. Aun así queda mucho camino por recorrer con la combinación de GPUs discretos con los nuevos APUs Trinity.

En esta ocasión, hablar en particular de los resultados de almacenamiento, batería, pantalla y todo lo que ustedes acostumbran a leer, no es algo que permita decidir si la idea de AMD es buena o no, ya que como bien saben, este equipo es un prototipo y no un producto final que pueda ser comprado en el mercado, por lo que no los abordaremos.

Fuera de los resultados numéricos, en conversaciones con altos ejecutivos de AMD, durante nuestra visita a Austin como parte del Trinity Reviewer’s Day, pudimos enterarnos de que la estrategia de AMD, a diferencia de la que Intel aplica en sus productos, les entrega la libertad a los fabricantes de construir lo que imaginen en torno a Trinity y no los limita solo a computadores portátiles ultra livianos, delgados y cuanto nombre alusivo se les ocurra. Es una estrategia simple, hagan lo que mejor les parezca, pero háganlo bien.

Además, el entorno de desarrolladores de los que se está rodeando AMD les permite ir explorando nuevas formas de sacar provecho a sus APUs y también, nos permite a nosotros aprovechar mejor el hardware que tenemos.

Finalmente, dejando de lado que es un prototipo, el hardware principal se siente bien en cuanto a rendimiento y la autonomía erogada es de las mejores que hemos visto, sin dejar de lado la potencia por supuesto y que con un precio de USD$699, entrarán a competir muy fuerte con los ultrabooks promocionados por Intel.

También pueden comentar en nuestro foro.