Notch quiere financiar Psychonauts 2 junto a Tim Schafer

Si usted no ha jugado Psychonauts, púdrase en el infierno. La verdad, sin concursos ni sorteos. No haberlo hecho es una herejía gamer a estas alturas de la vida, porque es uno de tantos juegos que pasó debajo del radar a mediados de la década pasada, de esos buenos pero cuyas ventas no fueron lo suficientes pero que ha logrado reflotar con esto de la Internet.

El asunto es que es una joya entre tantas piedras hoy en día, que por meritocracia añora una secuela. El problema es que Tim Schafer de Double Fine (Brütal Legend), quien ostenta los derechos y las ganas de hacer la continuación, no tiene dinero para un proyecto de tanta envergadura. Es justamente ahí donde aparece Markus “Notch” Persson.

El creador de Minecraft le comentó a Schafer vía Twitter que deberían trabajar juntos – léase Mojang Studios & Double Fine – para hacer posible Psychonauts 2. Es obvio que Notch tiene millones de dólares en la cuenta gracias al éxito de Minecraft, los cuales podrían ser usados en hacer la secuela. Por ahora es sólo un acercamiento, nada firmado, pero no se ve nada importante que impida a ambos sacar el proyecto adelante. Dicen las fuentes que estarían en conversaciones, mientras bromean por twitter sobre hacerlo episódico – no se vería mal para como es Psychonauts en su esencia.

La primera entrega está en Steam por USD$9.99 – una ganga – para que se informen bien antes de emitir opiniones. Yo lo jugué y quedé encantado, lo suficiente como para seguirle la huella a las conversaciones. ¿Y ustedes?

Link: Notch Says To Schafer “Lets Make Psychonauts 2 Happen” (Rock, Paper, Shotgun)