μWave, el microondas geek

El microondas doméstico, ese pilar de la civilización occidental, no sólo es uno de los logros más importantes de la Humanidad, sino que incluso tiene algo de místico: ¿qué clase de cosas se os pasan por la cabeza cuándo os quedáis mirando fijamente su tapa mientras se recalientan las sobras de comida?

Un poderoso influjo que no siempre puede ser sano mentalmente y del cuál quieren librarnos en la Universidad de Pennsilvania a través de su μWave. Este microondas no sólo cumple su función alimenticia sino que además muestra vídeos de YouTube en su cubierta cuya duración se ajusta a la que hayamos programado para los alimentos que queremos recalentar. Brillante.

Presentado durante el evento 2011 PennApps hackathon, μWave tiene mayores funcionalidades, como su capacidad de asociarse con una cuenta de Twitter (puede enviarte un tweet cuándo la comida está preparada).

Para su creación han utilizado una placa Arduino y una tablet modificada, con lo cuál podemos además asegurar que μWave es el microondas casero más caro del momento. Aunque no me sorprendería que no tardará en llegar algo parecido a nuestras tiendas.

