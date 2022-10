Autor de cómic pirateado en 4chan decide publicar su obra gratis

Resulta que el cómic “Underground” de Steve Liebers fue escaneado y publicado completo en 4chan. El autor fue alertado respecto de esta situación, y en lugar de amenazar con demandas a todos los Annonymous que estaban posteando allí, lo que Liebers hizo fue bajar a las profundidades de 4chan y hablar con la gente. Después, decidió publicar toda su obra gratis en su sitio web.

Lieber entró a la discusión en 4chan (que ya se borró), y comenzó a conversar con la gente del foro. No insultó ni amenazó a nadie, y ni siquiera usó palabras feas como “derechos de autor” o “piratas” en sus comentarios. En lugar de eso, Lieber respondió preguntas de usuarios y contó algunos chistes.

La estrategia funcionó: recibió positivas respuestas de la gente de 4chan, y muchos incluso anunciaron que comprarían el cómic para apoyar al artista, aún cuando él lo publicó online gratis.

He estado conversando con otros fans de cómics en foros desde que existía Usenet en los 90’s. No hice nada distinto aquí. El único secreto es que hay que hablarle a la gente como si fueran seres humanos, y no descolocarse si alguien dice algo pesado. Es la internet. Alguien siempre va a decir algo malo”, dijo Lieber a ComicsAlliance. Sorpresa, la gente que comenta en 4chan también es persona.